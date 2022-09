–

La construcción de la llamada autovía de montaña en la provincia de Córdoba, que será parte del corredor bioceánico que intenta unir el Oceáno Pacífico con el Atlántico, según Mariela Tulián, será una “ruta de saqueo” de los recursos indígenas y no indígenas. Duración: 17:28 – 16 MB / Para descargar hace click derecho aquí y elegí “guardar enlace como”

De esta manera, el gobierno de Córdoba avanza con la ejecución de la denominada “Autovía de Punilla”, una autopista -dice- alternativa a la actual ruta 38, que se extenderá unos 43 kilómetros desde la localidad de San Roque hasta el paraje Molinari, al norte de Cosquín. Busca unir la Ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla sin pasar por Carlos Paz, arrasando kilómetros de bosques nativos, ya que atraviesa zonas rojas, de muy alto nivel de conservación, según el ordenamiento territorial provincial ordenado por la Ley de Bosques. En una provincia que conserva solo el 3 por ciento de su bosque nativo.

Así como esta autovía arrasa, no sólo monte nativo, sino también con cementerios o enterratorios, por los que las comunidades indígenas de la zona vienen reclamando y denunciando. Ellas dicen que: “no es solo monte, no es solo tierra, no son solo cerros, animales y gente. Se impactan, se queman, se destruyen, se aniquilan…hogares de nuestros seres tutelares y Espíritus Guardianes, lugares sagrados, espacios ceremoniales de uso común y comunitario, alimentos ancestrales, hierbas medicinales y antigales”.

Denuncias y movilizaciones de ambientalistas y comunidades indígenas se vienen produciendo desde hace tiempo ya, acusando a empresarios y funcionarios de querer desalojarlos y despojarlos de sus territorios. También se denuncian los incendios, canteras y construcciones de emprendimientos inmobiliarios.

Mariela Tulián, casqui curaca de la Comunidad Tulián, de San Marcos Sierras, explica que por todo esto, además de no cumplir con la consulta libre, previa e informada, como lo establece el Convenio 169, se han presentado amparos, pero sin embargo no cesa el trabajo, mientras que por otro lado hay 15 imputados entre ambientalistas e indígenas.

“Esta lucha no es solo de Punilla, el eje de la lucha contra el extractivismo es algo que atraviesa a Argentina y a toda Latinoamérica”, expresó un ambientalista en una de las varias manifestaciones que tuvieron lugar en la zona.

Entonces vamos a escuchar ahora, el testimonio de la hermana Mariela, quien nos informa más detalladamente de las situaciones por la que están atravesando en su comunidad y en la zona.

