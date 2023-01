–

En el Centro Cultural 25 de mayo, el jueves 19 de enero se estren贸 Fuck Me. Dos d铆as despu茅s, en la sala circular del mismo teatro, se estren贸 Love Me. Son las dos 煤ltimas piezas del proyecto vivo que es Marina Otero (bailarina, directora, int茅rprete, y dramaturga), a quien el mote de 鈥済auchita del off鈥 ya no le calza. Radicada en Madrid desde 2022, con Fuck Me la descosi贸 en Europa. En cada ciudad inspir贸 comentarios de asombro, de arrebato, de agradecimiento. Despu茅s, gir贸 con Love Me, que coescribi贸 y dirigi贸 junto a Mart铆n Flores C谩rdenas, por M茅xico, Francia, Suiza, Italia y Espa帽a. En cada pa铆s caus贸 furor. El s谩bado 14 de enero nos cont贸 lo que fue viviendo, entre adaptaci贸n y viajes, durante el a帽o pasado, con funciones a sala llena de las dos obras, en todos lados. Nota y fotos: Por Andr茅s Manrique para ANRed.

Antes de cada respuesta, Marina Otero busca las palabras que mejor trasmitan lo que siente y piensa. Cinco d铆as antes de lanzarse a las 16 funciones de las dos obras en un plazo de tres semanas, va de lo m谩s tranquila, en bicicleta. Podr铆amos decir que tiene gimnasia, que hay entrenamiento, que tambi茅n hay madurez. Pero es algo m谩s: a su lado, un equipo que le pone toda la garra.

驴Por qu茅 te instalaste en Madrid?

Me quer铆a ir y me empez贸 a salir laburo en territorio europeo. Y me instal茅 en Madrid porque dentro de lo dif铆cil que es irte, compartimos idioma y es la ciudad m谩s parecida a Buenos Aires. Fue tratar de hacerme f谩cil lo que de por s铆 es tan dif铆cil, que es irte. Y como estuve viajando mucho por trabajo, que no es ning煤n problema, aunque haya sentido, s铆, esa sensaci贸n de falta de hogar.

驴Qu茅 haces all谩, adem谩s de teatro?

Me tom茅 tiempo para pensar algunas cuestiones personales que estoy laburando. Descans茅, fui a ver obras, me junt茅 con gente. Y vi algunas cosas incre铆bles, aprovechando el circuito internacional que viaja todo el tiempo, porque en Europa las distancias no son un problema. Todo est谩 mucho m谩s cerca.

驴A qui茅n, o qu茅 extra帽as?

Y, las salidas. El verme con otras y otros, la improvisaci贸n que hay ac谩. Extra帽茅 a Buenos Aires tambi茅n, que es una ciudad hermosa donde hay de todo para hacer. Y tambi茅n mi trabajo docente, que este a帽o no fue necesario sostener como fuente de ingresos, pero que me viene muy bien para mi trabajo de creaci贸n.

驴Podemos decir que educas?

No, no dir铆a que educo. Propongo para que investiguen. Mi trabajo docente tiene que ver m谩s con proponer cosas que con una bajada: es m谩s taller. Tiene m谩s que ver con eso que con la educaci贸n entendida de una manera formal.

驴Y qu茅 es lo que m谩s te interesa o te calienta del trabajo de taller?

La urgencia de querer probar lo que se te ocurra. Y la dedicaci贸n. La atenci贸n a cada prueba. Esa parte de la investigaci贸n: de prueba y error. De ese tiempo en el que no est谩s en busca de un resultado puntual, sino del recorrido. Un resultado que a veces no se da. No s茅 c贸mo es el terreno de exploraci贸n con int茅rpretes, que es como se trabaja en Europa. Porque all谩 si no hay plata no se produce, es todo mucho m谩s formal. No s茅 si contratando gente van a animarse a probar, y yo quiero que haya gente con esa intenci贸n, que es lo que pas贸 en Fuck Me, donde todos los que participan van a fondo.

驴Podr铆as enumerar, paso a paso, el m茅todo Otero?

Es gracioso lo de m茅todo Otero, no s茅. Yo creo que los m茅todos surgen de las obsesiones, pero tendr铆a que repasarlos porque son como veinte puntos de trabajo los que suelo dar en mis talleres: 驴Quer茅s que los desarrolle?

En otro momento, mejor. 驴Hubo alguna ciudad donde los participantes del taller se destacaran por alguna particularidad?

En todos lados: en M茅xico, en Espa帽a. Despu茅s en Francia di un taller donde se anot贸 gente de todo el mundo: de la India, de China, de Jap贸n, del Congo. Fue muy revelador. Hay algo en Europa de la inmigraci贸n que me atrae. Hay tanta inmigraci贸n, que vivir se vuelve un poco cosmopolita. Porque ten茅s culturas y costumbres de todos lados con informaci贸n que se cruza. Eso hace que no se vea nada desde un solo 谩ngulo, y eso es incre铆ble.

Directora, int茅rprete, autora y docente. 驴Alguna de estas actividades te representa m谩s que otra?

La autora que prueba es la que m谩s me interesa. Tengo una especie de adicci贸n con probar en escena. Y hay una lucha entre directora y autora. La docencia, en cambio, es m谩s un acontecimiento: una rama que sale de la autora, la int茅rprete y la directora. Es una autora que prueba en el ensayo: una autor铆a de direcci贸n que va tomando decisiones.

驴Crees que el a帽o de la operaci贸n y la rehabilitaci贸n te quit贸 o fue al rev茅s?

Me dio un mont贸n: hizo que cambiase de direcci贸n mi vida, y me cambi贸. Si no me hubiera lesionado no habr铆a hecho Fuck Me tal como es. Si no hubiera hecho Fuck Me no me habr铆a ido de gira. Si no hubiera estado de gira no me habr铆a mudado a Madrid y si no habr铆a elegido Madrid no estar铆a ac谩 ahora hablando de esto. Por eso lo que cre茅s que es una mierda, es la vida misma: la oportunidad para transformar ciertas cosas.

驴Podr铆amos decir que est谩s logrando organizar los documentos org谩nicos de tu cuerpo?

Ah, eso lo sacaste del diccionario ut贸pico de teatros, pero creo que organizar esos documentos es el trabajo de toda una vida.

驴Entre la programaci贸n y la espontaneidad qu茅 viene ganando?

La programaci贸n. Pero es una guerra. Quisiera que la espontaneidad salve a la programaci贸n y trabajo para eso, pero hay algo que se va programando con la repetici贸n, y ah铆 es donde la programaci贸n opera m谩s all谩 de la voluntad: no es un chip que nos meten en el cuerpo, sino algo que aprendemos, repetimos. Y es sobre esas repeticiones que se va instalando la programaci贸n. Lo que busca el arte es quebrar las programaciones para encontrar, de alguna manera, ese algo que desv铆e.

A punto de reestrenar Fuck Me y Love Me en Buenos Aires, 驴Qu茅 expectativas ten茅s?

Deseo mucho hacerla para el p煤blico de ac谩, que entiende el lenguaje palabra por palabra. Hay algo del c贸digo, de no tener que cambiar nada de lo que fue creado en este contexto, que me tiene muy entusiasmada. El deseo es hacerla ac谩, donde nacieron las obras.

驴Ten茅s alg煤n m茅todo para elegir la m煤sica de tus trabajos?

En general, hago listas que tienen que ver, por alguna raz贸n m谩s o menos directa, con los materiales que estoy trabajando. Por ejemplo, las listas de Fuck Me eran todas de cantantes rom谩nticos que representaban al hombre hegem贸nico: muchos machirulos que segu铆a de chica, con esa obsesi贸n por la obviedad de los hombres. Y ahora, que estoy empezando a pensar el pr贸ximo trabajo, estoy armando listas con otro criterio. Algo com煤n es que todos los temas que elijo se asocian a una 茅poca de mi vida. Temas que estuvieron de moda en alg煤n momento, porque para m铆 la m煤sica en escena es como volver a traer algo del pasado para hacerlo presente; por eso no existe ning煤n tema que no sea del recuerdo.

驴C贸mo te llev谩s con repetir la obra tantas veces?

Me encanta. Repetir la obra es haber logrado convertir en trabajo eso que fue mi vida. Representarla me fascina. Tanto el momento en que estoy cre谩ndola, como el trabajo de representaci贸n. Ahora todo el equipo sabe lo que tiene que hacer. Aunque pase de todo en el medio, en la funci贸n cada cual va y hace; esa entrega es todo. Lucre (por Lucrecia Pierpaoli), que es la asistente de direcci贸n resuelve sin parar. Cada uno tiene seguridad y se da como una sabidur铆a de la repetici贸n muy hermosa.

驴De alguna de tus obras est谩s enamorada? 驴Y alguna que no volver铆as a hacer?

Yo creo que de Fuck Me, pero no por la obra en s铆, sino por todo lo que me regal贸. Ahora le critico cosas, pero al mismo tiempo siento que ten铆a que ser as铆. Como Recordar鈥 que en su momento me transform贸 la vida. Son dos obras que me dieron mucho. Y Andrea, por ejemplo, que fue el comienzo, pero ya est谩, no la har铆a hoy.

驴Hasta d贸nde pens谩s que puede crecer?

Asia ser铆a una locura, pero para este a帽o por ejemplo ya tenemos Copenhague, Berl铆n, Atenas.

Con Andrea te vengabas de un cuerpo deseante, en Recordar 30 a帽os para vivir 65 minutos vengabas algo del pasado y la frustraci贸n. En Love Me, te ech谩s contra la violencia de la cual por momentos no supiste/ sab茅s c贸mo zafar. La venganza emerge como una fuerza que le da forma a tus trabajos: 驴hoy cu谩l es la fuerza o emoci贸n que m谩s te est谩 motorizando?

Todas mis obras, de alguna manera, hablan de eso. Love Me habla de la violencia y de la despedida de la violencia. Fuck Me es un hasta ac谩 con la idea de tener un cuerpo sexualizado en relaci贸n al mundo y a los hombres. Y en Kill Me, que es la pr贸xima, quisiera decir: hasta ac谩 con la dependencia. Ser铆a independizarme de la dependencia. Tengo la necesidad de vengar la dependencia, de poder independizarme de la mirada. Esa podr铆a ser mi nueva lucha, digamos. Y por ah铆 tambi茅n vengar el impulso autodestructivo. Ya quisiera pasar a otra cosa.

驴Cu谩l es la emoci贸n que m谩s te gusta provocar en el espectador, si hay una?

Que lloren me encanta. Bien melodrama. Que lloren y se r铆an, pero no porque quiera que se r铆an; me gusta que les d茅 verg眉enza estar llorando, y que la gente sienta verg眉enza ajena. Me parece hermosa la sensaci贸n de que les d茅 verg眉enza llorar por lo que sienten, por un lado; y, por otro, me gusta que sientan verg眉enza ajena por lo que yo estoy haciendo en escena. Algo del rechazo me interesa generar.

驴C贸mo llamar铆as el teatro que vos hac茅s?

Los r贸tulos me embolan, pero si tuviera que definirlo entre biodrama, teatro documental y autoficci贸n, usar铆a este 煤ltimo: autoficci贸n con performance; porque hay un tratamiento de autoficci贸n en todo lo que hago.

驴Qu茅 otras/os podr铆as decir que son tus referentes?

Mis referentes, entre otros, son Thomas Ostermeier, Carolina Bianchi, Florentina Holzinger, J锚r贸me Bel, Federico Le贸n, Diana Szeinblum, Milo Rau, Emilio Garc铆a Wehbi, Pablo Rotemberg, Sergio Blanco, Ang茅lica Liddell, Edouard Louise. Un mont贸n, pero no tengo a ninguno all谩 arriba, porque hay cosas que me gustan de lo que hacen, y otras no tanto.

驴Existe alguien a quien hayas plagiado, borroneando las huellas?

A Ang茅lica Liddell es a la que m谩s le rob茅, pero siempre lo dije. Y a Pablo Rotemberg, pero tambi茅n lo dije en 200 golpes de Jam贸n Serrano. Es decir, a los que robo los pongo en evidencia porque me importa declararles el amor y el odio.

驴Atr谩s de qu茅 est谩s?

Estoy empezando a trabajar en Kill Me, con Agustina Comedi (directora del documental 鈥淓l silencio es un cuerpo que cae鈥). Voy a laburar con int茅rpretes, si puedo inmigrantes, pero todav铆a no los tengo. Prefiero no adelantar mucho.

驴Cu谩l fue la 煤ltima gran noticia, a nivel profesional?

El editor de La U帽a Rota, una editorial espa帽ola hermosa, con una colecci贸n especializada en textos teatrales, se me acerc贸 interesado en publicar un libro m铆o. Y yo le mand茅 todos los textos que escrib铆 a lo largo del tiempo. Eso me puso muy contenta.

驴Cu谩l fue el mejor regalo que te hizo un espectador?

En Bruselas, al final de Fuck Me un espectador se desnud贸 y empez贸 a correr por el escenario: ese fue el regalo m谩s lindo.

驴Qu茅 es lo que m谩s te gusta de vos?

Cuando tengo certezas de que algo es por ah铆. Eso es lo que m谩s me gusta, que no pasa muy seguido, pero cuando tengo esa certeza me gusto.

驴Cu谩l de tus defectos desterrar铆as?

Mi impulsividad. Esa cosa impulsiva y ansiosa. Mi desesperaci贸n la odio. Llevarme las cosas por delante sin escuchar. Cuando no escucho. Eso.

驴Sent铆s que te repet铆s?

S铆, es mi lucha constante, pero es dif铆cil.

驴Si tuvieras que quedarte con un solo dedo, cu谩l elegir铆as?

El que hace fuck you.

Si se prohibiera el teatro en todo el planeta, 驴a qu茅 te dedicar铆as?

Har铆a cine. Sin duda.

驴Cu谩l fue el mayor riesgo que corriste en escena?

Cuando sal铆 en bolas corriendo del teatro en Par铆s, porque a veces me pinta salir, me cagaron a pedos. Me dijeron que si me agarraba la polic铆a iba presa.

驴Qu茅 le dir铆as a una bailarina que reci茅n empieza?

Le dir铆a que se rebele, s铆. Eso. Porque hay algo de la sumisi贸n de las bailarinas que hay que romper. Al principio, sobre todo cuando se empieza hay que romper las reglas porque s铆. Despu茅s, romper porque s铆 se vuelve una estupidez. Pero al principio se trata de cuestionar, y me refiero a tomar riesgos. Eso es indispensable. Por lo menos es mi marca. Desde alquilar una sala de ensayo durante meses hace diez a帽os, para hacer pruebas y experimentos, s贸lo para probar, buscando鈥 hasta dejar trabajos a los que les hab铆a puesto mucho, con directores reconocidos.

Marina Otero r铆e para dar algunas respuestas. Se la nota contenta y agradecida con lo que le viene pasando. Agradecida con los distintos p煤blicos, claro, y mucho tambi茅n con el equipo que la acompa帽a. Porque a Lucrecia Pierpaoli, asistente de direcci贸n, se suman Mariano de Mendon莽a, el productor general que no para, y los seis int茅rpretes de Fuck Me que la descosen en cada puesta. La entrega de cada cual hace que el trabajo cobre el poder y la fuerza que la historia demanda, que la obra precisa. Querer y coger siempre es con alguien m谩s. Toda escena es colectiva. Nada crece aislado. Nada.

FUCK ME

19, 20, 26 y 27 de enero a las 21 h.

02, 03, 09 y 10 de febrero a las 21 h.

Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444, CABA).

LOVE ME

21, 22, 28 y 29 de enero a las 21 h.

04, 05, 11 y 12 de febrero a las 21 h.

Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444, CABA)

FICHA T脡CNICA FUCK ME

Dramaturgia y direcci贸n: Marina Otero

Int茅rpretes: Augusto Chiappe / Juanfra L贸pez Bubica / Fred Raposo / Mat铆as Rebossio / Miguel Valdivieso / Cristian Vega / Marina Otero

Asistencia en direcci贸n: Lucrecia Pierpaoli

Espacio e iluminaci贸n & Direcci贸n T茅cnica: David Seldes / Facundo David

Producci贸n general: Mariano de Mendon莽a

Dise帽o de iluminaci贸n y espacio: Adri谩n Grimozzi

FICHA ART脥STICA LOVE ME

Performer: Marina Otero

Texto y direcci贸n: Marina Otero / Mart铆n Flores C谩rdenas

Dise帽o de luces: Mat铆as Send贸n

Producci贸n: Mariano de Mendon莽a / Casa Teatro Estudio