De parte de ANRed February 10, 2022 94 puntos de vista

El martes 8 de febrero varios grupos coordinados de encapuchados realizaron diferentes ataques y amenazas con armas de fuego contra la masiva movilizaci贸n en rechazo al acuerdo del gobierno de Alberto Fern谩ndez con el FMI, que se realiz贸 en la capital de la provincia de C贸rdoba, gobernada por Juan Schiaretti. Los ataques dejaron varias personas heridas y un joven de 15 a帽os (llamado Braian) de Barrios de Pie apu帽alado, que se encuentra en terapia intensiva, en estado grave, con un pulm贸n perforado. En di谩logo con ANRed, Marissa Cariddi, de Barrios de Pie-Libres del Sur, expres贸: 芦hay gente herida, ni帽os heridos. Llama mucho la atenci贸n: el martes no hab铆a medios, no hab铆an polic铆as, as铆 que estos grupos tuvieron todo a su favor禄, remarcando que hubo una clara zona liberada. Asimismo, en declaraciones a La Retaguardia sobre la lectura pol铆tica que hace sobre los ataques, remarc贸: 芦lo primero que se me viene a la cabeza, despu茅s de 35 a帽os de militancia, son esas im谩genes de la d茅cada nefasta de la dictadura militar禄. Por ANRed.

El pasado martes 8 de febrero, se realizaron diversas movilizaciones en diferentes puntos del pa铆s para repudiar el acuerdo del gobierno de Alberto Fern谩ndez con el FMI para pagar la deuda r茅cord contra铆da por el gobierno de Mauricio Macri.

En la Ciudad de C贸rdoba, capital de la provincia gobernada por Juan Schiaretti, una gran cantidad de organizaciones sociales, pol铆ticas, sindicales y de derechos humanos tambi茅n realizaron una masiva movilizaci贸n para repudiar el acuerdo con el organismo internacional, cuando sufrieron ataques organizados y coordinados con armas de fuego en varias de sus columnas de parte de grupos de personas encapuchadas a las que no se pudo identificar al momento.

Ante esta situaci贸n, repudiaron los ataques y consideraron en un comunicado firmado en conjunto por varias organizaciones sociales que 芦estos ataques se dan para disciplinar y paralizar la expresi贸n en las calles芦. Asimismo, informaron: 芦el saldo de los ataques organizados en distintos puntos de la movilizaci贸n, seg煤n los hechos que tenemos registrados por el momento, es de varios compa帽eros y compa帽eras heridas, algunos hospitalizados y un compa帽ero de 15 a帽os de Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave芦.

En di谩logo con ANRed, Marissa Cariddi, encargada provincial de Barrios de Pie-Libres del Sur, cont贸 detalles de los ataques y amenazas que sufrieron el martes: 芦irrumpieron en nuestras columnas, tanto la del Polo Obrero, como la del FOL y la de Libres del Sur, grupos de encapuchados armados en el momento del cierre de la movilizaci贸n, donde estaban las organizaciones separadas, encolumnadas en diferentes calles, y en cada una de ellas aparecieron estos grupos. En el Polo Obrero dispararon al aire, produjeron estampidas de la gente, en otros sacaron palos y les pegaron a compa帽eros y compa帽eras. Hay gente herida, ni帽os heridos. En el caso de nuestra columna, hay un joven de 15 a帽os apu帽alado, que est谩 grave en terapia intensiva芦, explic贸 Cariddi, en referencia al joven que se encuentra internado con un pulm贸n perforado producto de un apu帽alamiento.

En la misma l铆nea, la referenta agreg贸: 芦queremos hacer en茅rgicos repudios de este tipo de pr谩cticas, de infiltrados en las columnas para amedrentar, para provocar, cuando estas manifestaciones son leg铆timas y tenemos el derecho de expresarnos democr谩ticamente y libremente. Llama mucho la atenci贸n: el martes no hab铆a medios, no hab铆an polic铆as, as铆 que estos grupos tuvieron todo a su favor. Lo grave de esto es que hay gente herida. Esperamos que la ciudadan铆a y los medios se hagan eco de estos hechos禄, remarc贸, dando a entender que hubo una zona liberada.

Asimismo, en declaraciones que brind贸 a la radio comunitaria La Retaguardia, la referenta agreg贸 tambi茅n sobre lo sucedido: 芦es la primera vez que vemos este tipo de hechos, con estas caracter铆sticas. Hubo gente dispersa, ni帽os perdidos, golpeados. Y all铆 nos notifican que hab铆a un compa帽ero nuestro herido con arma blanca, con un puntazo en los pulmones. Es muy llamativo. Hemos tenido presi贸n del aparato represivo, de las fuerzas oficiales, o infiltrados, donde tambi茅n intentaban generar hechos desde adentro de las columnas hacia afuera, para inculpar a quienes moviliz谩bamos por esos hechos, pero encapuchados que ataquen a la gente adentro de las propias columnas, no禄.

Sobre Braian, el joven de 15 a帽os apu帽alado, explic贸: 芦lo han operado. Estamos siguiendo minuto a minuto su evoluci贸n. En las pr贸ximas 24 horas tendremos un parte m谩s detallado禄.

En cuanto a la lectura pol铆tica que hace de estos ataques, Cariddi reflexion贸: 芦lo primero que se me viene a la cabeza, despu茅s de 35 a帽os de militancia son esas im谩genes de la d茅cada nefasta de la dictadura militar. Hab铆a un incremento de este tipo de ataques, pero no as铆, en forma organizada, planificada. Nos entraron a la mitad, a quebrarnos las columnas. Fue sorpresivo, y la gente dispar贸 para cualquier lado, como primera reacci贸n. El objetivo fue provocar el caos y el descontrol all铆, que hab铆a 20 mil personas. Yo creo que tuvieron toda la ventaja e impunidad como quisieron. No hab铆a medios ni polic铆a. Hay una responsabilidad concreta: el Estado y las fuerzas de la provincia禄.

Al cierre de esta nota organizaciones sociales terminaban la conferencia de prensa que realizaron en el Obelisco porte帽o para denunciar los ataques y luego se movilizaban a la sede de la Casa de C贸rdoba (ubicada en Avenida Callao 332), para reclamar el gobierno de Juan Schiaretti una investigaci贸n de los graves acontecimientos ocurridos.