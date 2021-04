–

De parte de CGT Telemarketing April 22, 2021 92 puntos de vista

Hace un par de meses, la CGT en Madrid volvi贸 a formar secci贸n sindical en este nido de buitres que se conoce como MARKTEL.

La iniciativa parti贸 de la propia plantilla de estos piratas, que se tuvo que organizar para una lucha imprescindible para mejorar sus condiciones laborales. La lucha de Marquet es, hoy d铆a, m谩s necesaria que nunca.Como consecuencia de lo que la propia gente de MARKTEL nos reportaba renaci贸 la secci贸n sindical de CGT en MARKTEL. Y empezamos a movernos. A hacer cosas. Que, aqu铆, buena falta hace. Hemos iniciado los tr谩mites para un conflicto colectivo, vamos a participar en la denuncia del convenio vigente y hemos convocado unos paros parciales que suceden todos los lunes durante media hora en cada turno. Pues bien. Despu茅s de posturear en las mediaciones, de poner buena cara y de ser bastante hip贸critas, MARKTEL ha vuelto a hacer lo 煤nico que sabe hacer. Comportarse como unos sinverg眉enzas que atacan la Libertad Sindical con represi贸n y despidos. Llevan 20 a帽os actuando igual. A cada uno lo suyo.Los secuaces del Marqu茅s han despedido mediante burofax (son tan mala gente que ni la cara se atreven a dar) a uno de los representantes legales de la secci贸n sindical de CGT y titular del Comit茅 de Huelga. Quien guerra, pues guerra va a tener, ahora bien. Varias cosas.

A CGT no la amedrenta ning煤n personaje con t铆tulo nobiliario comprado. La mafia nos da asco y sus secuaces m谩s. Desde CGT vamos a luchar para la readmisi贸n del compa帽ero y para construir una poderosa cultura sindical que impida que esta gentuza siga salt谩ndose todas las leyes habidas y por haber, adem谩s de despreciar, con cada acto, a las personas que generan los pecunios con los que el se帽orito paga las clases de h铆pica de sus v谩stagos. No puedes con [email protected], patr贸n. Hazte a la idea. A la CGT no vas a comprarla. Tenlo claro. Te acabas de meter en un charco del que s贸lo puedes salir lleno de fango. Todos los medios que tiene la CGT est谩n ahora enfocados en haceros entender que esta lucha no la vais a ganar. Y como est谩 visto que, en esta guerra, no ten茅is ni el m谩s m铆nimo reparo en hacer cosas propias de piratas del 脥ndico, no vamos a tener muchos reparos [email protected] tampoco a la hora de combatiros. Porque la CGT es eso. Un sindicato combativo, que nunca se rinde. Y este ha sido vuestro error. Nadie se queda atr谩s. Si tocas a [email protected], tocas a [email protected] Y ya sabes lo que dice el dicho, Marqu茅s de mercadillo…OBRERO DESPEDIDO, PATR脫N COLGADO.