El ministro de Interior espa帽ol, Fernando Grande-Marlaska , vuelve a ser el centro de la diana a ra铆z de la devoluci贸n de cuarenta y ocho menores marroqu铆es. Marlaska pretende deportar su ochocientos, pero un juzgado de Ceuta le ha parado los pies y ha suspendido cautelarmente el operativo . Asimismo, la fiscal铆a general del estado espa帽ol tambi茅n lo investiga .

Hace d铆as que una veintena de ONG, como iridio y Save The Children , ponen el grito en el cielo por la en茅sima perversidad del ministro de Interior espa帽ol. Ahora, han dirigido una carta a Pedro S谩nchez en el que denuncian que se vulneran los derechos de los ni帽os y se contravienen los ordenamientos jur铆dicos espa帽ol, europeo e internacional: 芦Lo hacen de manera colectiva, sin aviso previo y sin cumplir las garant铆as legalmente . 禄 Incluso la ministra de Derechos Sociales espa帽ola, Ione Belarra , ha escrito una carta para que el gobierno espa帽ol -del que forma parte- detenga las repatriaciones.

Pero, por m谩s que le estiren las orejas, Marlaska contin煤a haciendo pol铆ticas de inmigraci贸n reaccionarias, tanto como las de su antecesor, Juan Ignacio Zoido , del PP. Son dos caras de la misma moneda.

Devoluciones, opacidad y mano de hierro en la frontera

En junio de 2018, la primera semana Marlaska era al cargo, se neg贸 a dar el estatus de refugiado a los migrantes del Aquarius , muchos de los cuales fueron encerrados en centros de internamiento de extranjeros (CIE) y fueron expulsados. Toda una declaraci贸n de intenciones.

Desde entonces, los esc谩ndalos por haber vulnerado los derechos de los migrantes han caracterizado su mandato, aunque a menudo se han minimizado porque se da por hecho que el PSOE es un partido progresista. Dos meses m谩s tarde de haberse estrenado al frente de Interior, la polic铆a espa帽ola expulsar 116 migrantes que hab铆an saltado la valla de Ceuta . El ministro de Interior italiano entonces, Matteo Salvini , del partido de extrema derecha Liga Norte, critic贸 la doble vara de medir del estado espa帽ol: 芦Si esto lo hago yo, soy un racista y un fascista.禄

En 2020, la hostilidad a la frontera espa帽ola se hizo sistem谩tica a ra铆z de dos sentencias que dieron cobertura legal a las devoluciones en caliente. Esta pr谩ctica pol茅mica consiste en un retorno fronterizo de inmediato sin que el migrante pueda explicar su situaci贸n social, pedir asilo o recurrir en contra.

Aquel a帽o, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos retir贸 la condena en Espa帽a por una devoluci贸n en caliente de 2014 y, por sorpresa de todos, pas贸 a avalar el procedimiento . Meses m谩s tarde, el Tribunal Constitucional espa帽ol tambi茅n va ampararlo . Los avales jur铆dicos de Estraburgo y del Constitucional hicieron que Marlaska tuviera mucho m谩s cobijo para defender las actuaciones de su ministerio. Pero ninguna de las dos sentencias no permite que se apliquen retornos inmediatos a menores y, de hecho, el art铆culo 35 de la ley de extranjer铆a espa帽ola es muy claro: 芦La administraci贸n del estado solicitar谩 un informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representaci贸n diplom谩tica del pa铆s de origen con car谩cter previo a la decisi贸n relativa a comenzar un procedimiento sobre su repatriaci贸n.禄

El procedimiento de devoluci贸n de menores deber铆a ser como describe la ley de extranjer铆a, pero Espa帽a lo incumple. Cuando Marlaska compareci贸 al congreso espa帽ol para la devoluci贸n en caliente de un menor camerun茅s en mayo del 2020, dijo sin inmutarse: 芦Cumplimos la ley y aplicamos los derechos fundamentales.禄

Hay un caso que lo deja en evidencia. Es el retorno inmediato del Achraf, de diecis茅is a帽os. Un v铆deo de Reuters del mayo pasado capt贸 el joven marroqu铆 llegando a la orilla de la playa del Tarajal ligado a un flotador hecho de botellas de pl谩stico . Despu茅s, los militares espa帽oles lo escoltaban hasta el otro lado de la frontera, donde el entregaban a las autoridades marroqu铆es. Una entidad social present贸 una denuncia en contra y la fiscal铆a de Ceuta tiene una investigaci贸n abierta. Otra.

Crisis humanitaria en Canarias

La otra gran mancha de las pol铆ticas de Marlaska es la gesti贸n de la crisis migratoria de Canarias de final de 2020, que a煤n dura, dado que cientos de migrantes a煤n esperan ser reubicados. La Organizaci贸n Internacional de Migraciones (OIM) calcula que m谩s de 414 personas se han muerto este a帽o intentando llegar.

Adem谩s, las islas permanecieron colapsadas porque Marlaska bloquear el traslado de migrantes de Canarias a la pen铆nsula Ib茅rica. Fue un calvario humanitario. Los privaron de pedir asilo por la falta asistencia letrada, separaron ni帽os de sus madres por retrasos en las pruebas de filiaci贸n del ADN, van amontonar miles de personas en el muelle de Arguinegu铆n -que s贸lo tiene capacidad para 400- e incluso los hicieron subir a autobuses de alquiler para dejarlos ante la delegaci贸n del gobierno de las Palmas, sin haberles ofrecido ning煤n sitio donde pasar la noche.

Elevar un 30% las vallas y construir un CIE en Algeciras

No obstante, Marlaska ha cumplido -en parte- la promesa de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Pero antes de hacerlo, se asegur贸 que Marruecos estuviera dispuesto a instalarlas en su parte de frontera. Como sustituto de las concertinas, el gobierno espa帽ol ha instalado 芦pintas met谩licas invertidas no lesivas禄, una especie de barrotes de hierro encorvados. Adem谩s, ha elevado las vallas un 30% .

Adem谩s, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no s贸lo permanecen abiertos, sino que el Gobierno destinar谩 33,6 millones de euros a construir uno de nuevo en Algeciras en 2024, con capacidad para 500 personas y ubicado justo al lado de la c谩rcel de Botafuegos. Ser谩 el m谩s grande de Espa帽a. Tendr谩 m谩s del doble de capacidad que el CIE de Barcelona y m谩s del triple que el de Zapadores, en Valencia.

Los CIE son instalaciones p煤blicas no penitenciarias en que se retiene, a fin de facilitar su expulsi贸n, los extranjeros en situaci贸n irregular, priv谩ndoles de libertad durante un per铆odo m谩ximo de cuarenta d铆as. Son una instituci贸n controvertida y opaca. Acumulan varias denuncias por vulneraciones de los derechos humanos, tanto por las condiciones del internamiento, como por tratos degradantes por parte del funcionariado policial. Desde que se tienen datos, ocho personas han muerto en cuatro de los ocho CIE que hay en Espa帽a. Ahora, con la construcci贸n del de Algeciras, habr谩 nuevo.

Marlaska i la immigraci贸: les pol铆tiques salvinistes del govern espanyol

L鈥檕mbra de la pol铆tica migrat貌ria ha perseguit Marlaska durant tot el seu mandat, que no ha implicat cap millora respecte del seu antecessor, Juan Ignacio Zoido, del Partit Popular.

El ministre d鈥橧nterior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, torna a ser al centre de la diana arran de la devoluci贸 de quaranta-vuit menors marroquins. Marlaska pret茅n de deportar-ne vuit-cents, per貌 un jutjat de Ceuta li ha parat els peus i ha susp猫s cautelarment l鈥檕peratiu. Alhora, la fiscalia general de l鈥檈stat espanyol tamb茅 ho investiga.

Per貌, per m茅s que li estirin les orelles, Marlaska continua fent pol铆tiques d鈥檌mmigraci贸 reaccion脿ries, tant com les del seu antecessor, Juan Ignacio Zoido, del Partit Popular. S贸n dues cares de la mateixa moneda.

Devolucions, opacitat i m脿 de ferro a la frontera

El juny del 2018, la primera setmana que Marlaska era al c脿rrec, va negar-se a donar l鈥檈status de refugiat als migrants de l鈥橝quarius, molts dels quals van ser tancats en centres d鈥檌nternament d鈥檈strangers (CIE) i van ser expulsats. Tota una declaraci贸 d鈥檌ntencions.

D鈥檃leshores en莽脿, els esc脿ndols per haver vulnerat els drets dels migrants han caracteritzat el seu mandat, tot i que sovint s鈥檋an minimitzat perqu猫 es d贸na per fet que el PSOE 茅s un partit progressista. Dos mesos m茅s tard d鈥檋aver-se estrenat al capdavant d鈥橧nterior, la policia espanyola va expulsar 116 migrants que havien saltat la tanca de Ceuta. El ministre d鈥橧nterior itali脿 d鈥檃leshores, Matteo Salvini, del partit d鈥檈xtrema dreta Lliga Nord, va criticar la doble vara de mesurar de l鈥檈stat espanyol: 鈥淪i aix貌 ho faig jo, s贸c un racista i un feixista.鈥

El 2020, l鈥檋ostilitat a la frontera espanyola es va fer sistem脿tica arran de dues sent猫ncies que van donar cobertura legal a les devolucions en calent. Aquesta pr脿ctica pol猫mica consisteix en un retorn fronterer d鈥檌mmediat sense que el migrant pugui explicar la seva situaci贸 social, demanar asil o rec贸rrer-hi en contra.

Aquell any, el Tribunal Europeu de Drets Humans va retirar la condemna a l鈥檈stat espanyol per una devoluci贸 en calent del 2014 i, per sorpresa de tothom, va passar a avalar el procediment. Mesos m茅s tard, el Tribunal Constitucional espanyol tamb茅 va emparar-lo. Els avals jur铆dics d鈥橢straburg i del Constitucional van fer que Marlaska tingu茅s molt m茅s aixopluc per a defensar les actuacions del seu ministeri. Per貌 cap de les dues sent猫ncies no permet que s鈥檃pliquin retorns immediats a menors i, de fet, l鈥article 35 de la llei d鈥檈strangeria espanyola 茅s molt clar: 鈥淟鈥檃dministraci贸 de l鈥檈stat sol路licitar脿 un informe sobre les circumst脿ncies familiars del menor a la representaci贸 diplom脿tica del pa铆s d鈥檕rigen amb car脿cter previ a la decisi贸 relativa a comen莽ar un procediment sobre la seva repatriaci贸.鈥

El procediment de devoluci贸 de menors hauria de ser com descriu la llei d鈥檈strangeria, per貌 l鈥檈stat espanyol ho incompleix. Quan Marlaska va compar猫ixer al congr茅s espanyol per la devoluci贸 en calent d鈥檜n menor camerun猫s el maig del 2020, va dir sense immutar-se: 鈥淐omplim la llei i apliquem els drets fonamentals.鈥

Hi ha un cas que el deixa en evid猫ncia. 脡s el retorn immediat de l鈥橝chraf, de setze anys. Un v铆deo de Reuters del maig proppassat va captar el jove marroqu铆 arribant a la riba de la platja del Tarajal lligat a un flotador fet d鈥檃mpolles de pl脿stic. Despr茅s, els militars espanyols l鈥檈scortaven fins a l鈥檃ltra banda de la frontera, on el lliuraven a les autoritats marroquines. Una entitat social va presentar-hi una den煤ncia en contra i la fiscalia de Ceuta t茅 una investigaci贸 oberta. Una altra.

Crisi humanit脿ria a Can脿ries

L鈥檃ltra gran taca de les pol铆tiques de Marlaska 茅s la gesti贸 de la crisi migrat貌ria de Can脿ries de final del 2020, que encara dura, at猫s que centenars de migrants encara esperen ser reubicats. L鈥Organitzaci贸 Internacional de Migracions (OIM) calcula que m茅s de 414 persones s鈥檋an mort enguany provant d鈥檃rribar-hi.

A m茅s, les illes van restar col路lapsades perqu猫 Marlaska va blocar el trasllat de migrants de Can脿ries a la pen铆nsula Ib猫rica. Va ser un calvari humanitari. Els van privar de demanar asil per la falta assist猫ncia lletrada, van separar nens de les seves mares per retards en les proves de filiaci贸 de l鈥橝DN, van amuntegar milers de persones al moll d鈥橝rguinegu铆n 鈥搎ue solament t茅 capacitat per a 400鈥 i fins i tot els van fer pujar a autobusos de lloguer per a deixar-los davant la delegaci贸 del govern espanyol de Las Palmas, sense haver-los ofert cap lloc on passar la nit.

Crisi migrat貌ria a Can脿ries: 鈥淏arcelona o mort鈥

Elevar un 30% les tanques i construir un CIE a Algesires

Aix貌 no obstant, Marlaska ha complert 鈥揺n part鈥 la promesa de retirar les concertines de les tanques de Ceuta i Melilla. Per貌 abans de fer-ho, es va assegurar que el Marroc estigu茅s disposat a instal路lar-les a la seva banda de frontera. Com a substitut de les concertines, el govern espanyol ha instal路lat 鈥減intes met脿l路liques invertides no lesives鈥, una mena de barrots de ferro encorbats. A m茅s, ha elevat les tanques un 30%.

A m茅s, els Centres d鈥橧nternament d鈥橢strangers (CIE), no tan sols romanen oberts, sin贸 que el govern espanyol destinar脿 33,6 milions d鈥檈uros a construir-ne un de nou a Algesires el 2024, amb capacitat per a 500 persones i ubicat just al costat de la pres贸 de Botafuegos. Ser脿 el m茅s gran de l鈥檈stat espanyol. Tindr脿 m茅s del doble de capacitat que el CIE de Barcelona i m茅s del triple que el de Sapadors, a Val猫ncia.

Els CIE s贸n instal路lacions p煤bliques no penitenci脿ries en qu猫 es ret茅, a fi de facilitar-ne l鈥檈xpulsi贸, els estrangers en situaci贸 irregular, privant-los de llibertat durant un per铆ode m脿xim de quaranta dies. S贸n una instituci贸 controvertida i opaca. Acumulen unes quantes den煤ncies per vulneracions dels drets humans, tant per les condicions de l鈥檌nternament, com per tractes degradants per part del funcionariat polic铆ac. D鈥檈n莽脿 que se鈥檔 tenen dades, vuit persones han mort en quatre dels vuit CIE que hi ha a l鈥檈stat espanyol. Ara, amb la construcci贸 del d鈥橝lgesires, n鈥檋i haur脿 nou.

