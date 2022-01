De parte de January 25, 2022 –De parte de Nodo50 77 puntos de vista

Sidi Maatala.

ECS. Madrid. | Tras cumplirse un a帽o desde la reanudaci贸n de hostilidades en el S谩hara Occidental entre el Frente Polisario y la potencia ocupante: el Reino de Marruecos, la represi贸n contra civiles saharauis ejercida por las fuerzas de ocupaci贸n de las ciudades saharauis se ha visto incrementada dram谩ticamente, con horribles casos como el de la activista Sultana Jaya y su familia, el periodista Mohamed Lamin Haddi, los presos pol铆ticos de Gdeim Izik..e.t.c. Una investigaci贸n elaborada por este medio y publicada a los seis meses de iniciarse la guerra, revel贸 que la escalada b茅lica era an谩loga a la escalada represiva marroqu铆, ahora, otro informe elaborado por organizaciones no gubernamentales en cooperaci贸n con activistas saharauis corrobora y reafirma la brutal represi贸n que Marruecos sigue practicando contra civiles saharauis en los territorios que ocupa 煤nicamente por su pensamiento pol铆tico.

El citado informe, realizado recientemente por la federaci贸n ACAPS, AFAPREDESA, el Instituto Internacional para la Acci贸n No Violenta (NOVACT) y el Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protecci贸n y Promoci贸n de los Derechos Humanos en el S谩hara Occidental ha cuantificado 160 casos de violaciones de derechos humanos y pol铆ticos, arrojando luz sobre los mismo y enfatizando las de la poblaci贸n bajo protecci贸n espec铆fica como las mujeres y los menores. El documento investigativo se帽ala que la cifra no es absoluta debido a la estricta red represiva marroqu铆, que impide en gran medida recoger, documentar o denunciar con detalle los incesantes ataques que se producen bajo un clima de ausencia de libertad de expresi贸n e informaci贸n. No obstante evidencia la gran ”c谩rcel al aire libre” que son las ciudades saharauis ocupadas por Marruecos, pretendiendo con ello romper el silencio medi谩tico y movilizar acciones respecto a la necesaria protecci贸n de los derechos civiles y pol铆ticos en los territorios saharauis ocupados.

El informe indica que las violaciones marroqu铆es no ser铆an posibles sin la complicidad de los sucesivos gobiernos de Francia y de EE.UU y su ayuda diplom谩tica y financiera. La ola de represi贸n desatada, que incluso viola la constituci贸n marroqu铆, infringe numerosos art铆culos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos de 1966 del que Marruecos es signatario desde 1979, la IV Convenci贸n de Ginebra, la Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, la Convenci贸n por los Derechos de la Infancia de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n Isl谩mica, la Convenci贸n por los derechos de la infancia as铆 como la Convenci贸n para la Eliminaci贸n de Todas las formas de discriminaci贸n contra las mujeres, cuya violaci贸n puede considerarse cr铆menes de guerra y de lesa humanidad.

”En el marco del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las vulneraciones m谩s frecuentes se producen con respecto al derecho a circulaci贸n y movimiento, derecho a la vida y a la integridad f铆sica y moral, la libertad de expresi贸n y reuni贸n pac铆fica, derecho a la informaci贸n, derecho a un juicio justo y con las debidas garant铆as, derechos de las personas presas, derechos de la infancia y derechos de las mujeres. Estas se dan a trav茅s de detenciones arbitrarias 鈥攊ncluyendo el arresto domiciliario鈥 que suponen cerca de 1/3 del total de vulneraciones; el allanamiento e injerencia ilegal en domicilio; las torturas y agresiones f铆sicas; violencia sexual en forma de acoso, amenazas, agresi贸n y violaci贸n; el trato degradante a personas detenidas y presas; condenas judiciales sin las debidas garant铆as; disoluci贸n sistem谩tica de cualquier reuni贸n o acto de protesta pac铆fica; ataques sistem谩ticos a medios de comunicaci贸n y periodistas; abandono de personas detenidas en zonas remotas y destrucci贸n de bienes e incluso desalojo y destrucci贸n de viviendas. Se han reportado, tambi茅n, ataques militares contra civiles y masacre de ganado en las zonas donde tienen lugar las hostilidades, as铆 como cerca del muro que separa los Territorios Ocupados por el Reino de Marruecos del resto del territorio saharaui.” subraya el informe.

Tras detallar la letan铆a de violaciones cuantificadas, el informe termina con una serie de conclusiones acerca de la situaci贸n, centr谩ndose en la protecci贸n de civiles y sus derechos. Asimismo concluye ofreciendo una serie de recomendaciones a los organismos gubernamentales como la ONU, la Uni贸n Africana, la Uni贸n Europea, a estados que propician la represi贸n marroqu铆 como Francia, EE.UU y Espa帽a e incluso a la Cruz Roja Internacional.

