ECS. Madrid. | Como parte de la formalizaci贸n de sus relaciones, el estado sionista y el Reino de Marruecos han comenzado a establecer acuerdos econ贸micos, y como estaba previsto, ir谩n a saquear los recursos del S谩hara Occidental ocupado violando la normativa internacional. As铆, el Ministerio de Energ铆a, Minas y Medio Ambiente de Marruecos ha otorgado un derecho exclusivo a la empresa israel铆 Ratio Petroleum Partnership para explorar casi la mitad de las aguas saharauis, desde la ciudad de Dajla ocupada hasta La G眉era, aproximadamente 109.000 kil贸metros cuadrados de superficie marina.

Los derechos exclusivos otorgados ilegalmente se refieren a la exploraci贸n de agua a 3.000m de profundidad para buscar gas y petr贸leo. El susodicho acuerdo contiene una cl谩usula en la que se contempla la formalizaci贸n de un acuerdo de producci贸n e investigaci贸n de hallarse hidrocarburos por la empresa israel铆, pasando as铆 a ser una licencia de explotaci贸n y producci贸n de petr贸leo.

