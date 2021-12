–

Marta Pascual, profesora y activista en Ecologistas en Acci贸n, considera que 芦recuperar la calle tiene un significado profundo y para mucha gente est谩 suponiendo una especie de renacer禄.

La educaci贸n y el ecofemismo son los dos ejes que Marta Pascual conjuga en su trabajo como profesora de Formaci贸n Profesional (FP) en Madrid y en su labor activista en Ecologistas en Acci贸n, Feministas por el Clima y la Comisi贸n del 8M. En esta entrevista, realizada durante el V Congreso de Educaci贸n para la Transformaci贸n Social El V Congreso de Educaci贸n para la Transformaci贸n Social / Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren V. Biltzarra, que se celebr贸 en Gasteiz entre los d铆as 18 y 20 de noviembre, habla de cuestiones como los impactos que la pandemia ha causado en la vida de muchas mujeres, la articulaci贸n entre la ciencia mecanicista y los conocimientos ancestrales o la importancia del pensamiento cr铆tico para transformar la educaci贸n.

Hace ya mucho tiempo que los movimientos ecologista y feminista denuncian la insostenibilidad del sistema capitalista, 驴cu谩les son esas grandes dificultades y desigualdades?

El punto de partida es la falta conciencia acerca de cu谩les son las condiciones materiales del planeta y que se suman a las condiciones sociales de desigualdad. Los condicionantes de exclusi贸n est谩n repartidos de manera desigual atendiendo a los ejes de g茅nero, clase, raza y procedencia, y se pueden intensificar con la creciente escasez de recursos b谩sicos, materiales y energ铆a. Eso ya est谩 pasando. El cambio clim谩tico es indiscutible y se est谩n formando cuellos de botella en el acceso a determinados recursos necesarios para mantener nuestra forma de vivir. Tenemos dos caminos: o la polarizaci贸n, que deja a millones de personas fuera; o el reparto y la transici贸n, para la que necesitamos un esfuerzo muy grande desde el poder pol铆tico y econ贸mico y, por supuesto, desde los movimientos sociales.

驴Por qu茅 es preferible hablar de ecofeminismo como un 煤nico movimiento en lugar de diferenciar entre ecolog铆a y feminismo?

El ecofeminismo hace una denuncia de un sistema que ataca y desprecia tanto la tierra como los cuerpos de las mujeres. Si miras despacio cu谩les son las estrategias capitalistas, patriarcal y colonial, te das cuenta de que son similares. El ecofeminismo lucha contra la cultura de la 鈥渄ue帽idad鈥, de creerse due帽o de la tierra, de los cuerpos, de las aguas鈥 Con una sola lucha se enfrenta a esa forma violenta de entender y relacionarse con el entorno. Ese hilo cuerpo-comunidad-tierra es un continuo y el ecofeminismo apunta a entender que somos tierra, que la tierra est谩 hecha de gente y que somos por lo tanto comunidad. Propone que, como esa pr谩ctica de apropiaci贸n es un enemigo com煤n, luchemos en conjunto contra ella desde movimientos sociales que pueden trenzarse porque tienen objetivos sin茅rgicos y que buscan como fin 煤ltimo la dignidad de lo vivo.

驴Est谩 m谩s naturalizada esa transversalidad entre ecolog铆a y feminismo en otros lugares, como por ejemplo en algunos puntos de Am茅rica Latina?

Cuanto m谩s urbanizado est谩 un territorio y cuanto m谩s lejos tenemos los procesos agr铆colas y los ciclos de la tierra, m谩s ignorantes somos con respecto a la necesidad de esas condiciones biof铆sicas que se relacionan con la vida y con respecto al arrase de esos territorios. Si vives al lado de un vertedero sabes lo que es la basura, pero si vives lejos de 茅l y no la ves es mucho m谩s dif铆cil que seas consciente de lo que son realmente esos residuos. Hay mucha poblaci贸n campesina que nunca ha dejado de entender que los suelos son parte de su vida, no como algo de lo que apropiarse, sino como una acompa帽ante o una hermana. Es mucho m谩s f谩cil que esas personas reaccionen cuando se les planta delante una gr煤a para arrasar el bosque o una empresa minera. Aqu铆 de momento eso es algo que tenemos m谩s lejos, pero ya hay pr谩cticas y experiencias ecofeministas.

驴Crees que posible conciliar la confianza en la ciencia con los conocimientos ancestrales?

Frente a una visi贸n m谩s hol铆stica, en un momento de la historia gan贸 una ciencia mecanicista, que reduce el n煤mero de variables porque es lo m谩s f谩cil. Esta ciencia mecanicista es muy incompleta y se le escapan muchas cosas, pero tiene la pretensi贸n de comprensi贸n global. Sin embargo, pienso que tiene que volverse un poco m谩s humilde, reducir su prepotencia y reconocer los l铆mites, las dudas. Esa otra ciencia m谩s hol铆stica se ha desarrollado de manera menos sistem谩tica en muchas sociedades. Los saberes ancestrales tienen una solidez basada en la pr谩ctica durante siglos que deber铆a reconocerse. Ya ocurre algo parecido, en realidad, porque la ciencia mecanicista va a buscar medicamentos a las comunidades ind铆genas. Sabe de ese conocimiento ancestral y se lo apropia para el mercado, pero no lo reconoce, no establece puentes. Lo que sabemos de los conocimientos ancestrales es que han permitido vivir y pervivir en la tierra y mantener los ecosistemas vivos. Lo que sabemos de nuestro sistema cient铆fico es que nos est谩 mandando a una situaci贸n de desequilibrio y de escasez que es un gran peligro.

驴Qu茅 aporta el ecofeminismo al internacionalismo m谩s cl谩sico, como, por ejemplo, a los comit茅s de solidaridad?

Los comit茅s de solidaridad ponen el foco en las grandes diferencias norte sur y en ese capital que est谩 arrasando las vidas de la gente en ese proceso de apropiaci贸n ejercido desde el norte global. El ecofeminismo ampl铆a y complejiza el objetivo del internacionalismo, a帽ade a ese mapa cuestiones como el contexto material en el que vivimos y la distribuci贸n de los recursos y de la energ铆a, as铆 como la necesidad de que la estrategia a seguir tenga como punto de partida la protecci贸n de las personas vulnerables.

Con la llegada del coronavirus se habl贸 mucho de la vulnerabilidad y de la necesidad que ten铆amos unas personas de otras para poder vivir, pero parece que ahora se est谩 volviendo al individualismo.

Parad贸jicamente, cuando la pandemia nos confin贸 vivimos un momento de esperanza. Hubo una especie de flash de esa conciencia de que la humanidad necesita de esa otra humanidad. De pronto era muy visible esa idea de que nos necesit谩bamos unas personas a otras, lleg贸 ese disfrute de la solidaridad de poder ayudar a una vecina, montar comedores, ponernos a repartir comida鈥 驴Qu茅 ha pasado despu茅s? Creo que el mercado y todos los fondos de recuperaci贸n han estado ah铆 para volver a llevarnos al redil de la econom铆a convencional. En lugar de desarrollar esas estrategias comunitarias y colectivas que empezaban a ser nacientes y que se podr铆an haber ensanchado, se ha hecho lo contrario. Creo que estamos dentro de una doctrina del shock que aprovecha cada embestida que d茅 la crisis para atornillar m谩s el sistema neoliberal.

La pandemia, y sobre todo el confinamiento, han afectado a muchos movimientos sociales, que al no poder reunirse paralizaron en mayor o menor medida su actividad. Parece que est谩 costando recuperar el ritmo. 驴Esto se ha notado en el movimiento feminista?

Mi experiencia personal es justo la contraria, aunque creo que ha sido un caso puntual y no algo general. Durante el confinamiento la actividad de los colectivos en los que estoy se intensific贸, junt谩ndonos de manera virtual. Nosotras hemos resistido a los encuentros online, pero sabemos que la presencialidad, el cara a cara, es uno de nuestros grandes poderes. Recuperar la calle, volver a vernos, tiene un significado profundo y para mucha gente est谩 significando una especie de renacer. La virtualidad no ha hecho demasiado favor al feminismo porque el movimiento sabe que el v铆nculo y el contacto directo, el cuidado, la atenci贸n y la escucha son herramientas que nos humanizan y nos juntan. Yo conf铆o en el reencuentro.

Para algunas mujeres el confinamiento signific贸 un gran aumento de la carga de trabajo dom茅stico y de cuidados, y, para otras, conllev贸 verse de repente encerradas en casa junto a su agresor. 驴Se han ido resolviendo estas situaciones?

Algunas personas que trabajaban en puntos de atenci贸n a la violencia me dec铆an durante el confinamiento que no ten铆an muchas llamadas, pero que, cuando se abri贸, empezaron a sonar los tel茅fonos. Se destaparon situaciones de violencia del tipo 鈥渢煤 de aqu铆 no te mueves, te he tenido encerrada y sometida y ahora que sales a la calle te me escapas鈥. Para la violencia machista el confinamiento fue un regalo. Por otro lado, recuperar el empleo presencial ha restituido a muchas mujeres, que han podido volver a separar el espacio familiar y dom茅stico del laboral, porque el encierro signific贸 hacer una doble jornada de forma simult谩nea. Tambi茅n he percibido que hay muchas mujeres que est谩n viviendo ahora situaciones de ansiedad y desequilibrios desencadenados al inicio de la pandemia. Es complicado atajarlo con el sistema p煤blico que tenemos.

Las escuelas no fueron una actividad considerada esencial, aunque en los medios se hablaba mucho de ellas. 驴C贸mo crees que impact贸 y contin煤a impactando la pandemia en el 谩mbito educativo?

Creo que se est谩 aplicando la doctrina del shock tambi茅n aqu铆. Se ha aprovechado la digitalizaci贸n y la semipresencialidad del a帽o pasado para incrementar mucho el peso de las tecnolog铆as en la educaci贸n. Amazon, Apple y otras grandes empresas est谩n metiendo la mano hasta el fondo en el 谩mbito educativo. Por otro lado, hemos sido conscientes de que la reducci贸n de las ratios cambiaba brutalmente la educaci贸n, es decir, vimos c贸mo un grupo peque帽o es un grupo humano, cercano, con lo que te puedes vincular. Ah铆 est谩 la demanda de reducir las ratios, aunque la nueva ley educativa no lo contemple. Pienso tambi茅n que el profesorado ha sido consciente de las dificultades concretas del alumnado, de los problemas de acceder no solo a un ordenador, sino tambi茅n a una casa caliente, a unas condiciones de tranquilidad para estar en una habitaci贸n. Ha sido consciente del alumnado como personas, con una vida material, y esto es algo que veo como una ganancia.

Los medios de comunicaci贸n han descrito estos meses a la juventud como ego铆sta e insolidaria. En el dilema de Matrix, al que has hecho referencia en algunos textos, 驴qu茅 ha escogido la juventud: ignorancia o conocimiento?

La gente joven elige saber. Obviamente, cuando tienes 15 o 20 a帽os, tienes ilusi贸n por el disfrute, por la gente, por la relaci贸n, y eso me parece profundamente saludable. Sin embargo, me parece que la gente joven es consciente de manera mucho m谩s clara que las personas adultas de que estamos ante una realidad oscura. A veces las personas adultas miramos para otro lado, al menos de manera intermitente. Hablo tambi茅n de gente joven de familias que podr铆amos considerar poco concienciadas, quiz谩s con menor acceso a determinada informaci贸n. Hace poco pregunt茅 en una clase de FP b谩sica c贸mo ve铆an su futuro y me dijeron claramente que esto va a ir a peor. Puede que no tengan un conocimiento concreto de cu谩les son los elementos que hacen que vaya a ir a peor, ni, sobre todo, de c贸mo podemos hacer para que no se vaya a peor, pero lo saben. Tenemos mucha responsabilidad desde la educaci贸n: tenemos que contar qu茅 est谩 pasando de verdad, se帽alar responsables. Se nos impone una mirada individualista como propuesta de sostenibilidad, como, por ejemplo, si reciclamos o no los botes, cuando es una patra帽a.

驴C贸mo imaginas una escuela en la que los principios ecofeministas sean la base?

Imagino algo as铆 como unos 鈥渃entros sociales educativos鈥. La escuela, ahora mismo, est谩 ocup谩ndose del conocimiento, pero tambi茅n se construyen cosas, se hacen propuestas para los barrios, por ejemplo. A esto hay que a帽adir otra funci贸n esencial, que es atender las vidas de las personas que llegan a veces con carencias importantes de partida, como carencias nutricionales, problemas de vivienda u otros recursos b谩sicos. Se podr铆a construir una escuela m谩s integral, con una comunidad, un equipo que atienda a la construcci贸n cultural y d茅 herramientas pr谩cticas. Creo que una escuela deseable es una escuela que nos ayude a hacer una lectura contrahegem贸nica del mundo, que nos desmonte todas las mentiras que nos han contado y que nos ense帽e a repartir y a enfrentar a los abusones, a los malos, tanto a los pr贸ximos como a los que est谩n por arriba, a cuidarnos y a ayudarnos mutuamente, que nos ense帽e a hacer cosas para vivir de verdad. En la educaci贸n secundaria la fragmentaci贸n es un gran problema, porque se requiere una coordinaci贸n mucho mayor, quiz谩s en primaria es m谩s sencillo lanzar propuestas integrales. Pero tambi茅n es cierto que dentro del aula el profesorado tiene un espacio de libertad que es real. Desde Ecologistas en Acci贸n estamos intentando incorporar contenidos ecosociales a los curr铆culos y en los decretos de ense帽anzas b谩sicas, porque creemos que en el momento en el que hay un curr铆culo que nombra ciertas cosas, hay m谩s profesorado que va a actuar. Hace falta que al profesorado le cale la necesidad de una educaci贸n ecofeminista, que cuide tambi茅n a las personas y que hable en plural, algo que para m铆 es una de las grandes carencias de este sistema educativo. Se habla de objetivos individuales, pero no de comunidad educativa, de grupo, de necesidades colectivas.

