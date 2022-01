–

De parte de Nodo50 January 17, 2022 19 puntos de vista

Mientras en la calle Sevilla de Madrid se escuchaban gritos de “隆asesino, asesino!” por parte de un nutrido grupo de activistas de la Memoria Hist贸rica, entre ellos, personas afectadas directamente por la violencia ejercida por el aparato franquista en la dictadura y en la Transici贸n, en el interior del lujoso hotel ‘Four Seasons’ ha tenido lugar el homenaje a uno de los m谩ximos exponentes de la represi贸n policial en aquella 茅poca: Rodolfo Mart铆n Villa, sobre el que recientemente la Justicia argentina ha dicho que no existen suficientes indicios, de momento, para procesarle por cr铆menes de lesa humanidad.

Periodistas de la Transici贸n, pol铆ticos conservadores, como Esperanza Aguirre y Adolfo Su谩rez Illana; incluso l铆deres sindicales, como en su d铆a fue C谩ndido M茅ndez, de UGT, han acudido a rendir homenaje a Mart铆n Villa, en el desayuno informativo organizado por F贸rum Europa y Nueva Econom铆a F贸rum este lunes, que constituye el primer acto p煤blico al que asiste el expol铆tico franquista tras su reciente victoria judicial.

Mart铆n Villa, de 87 a帽os de edad, fue procesado por la jueza argentina Mar铆a Servini por cuatro homicidios en la Transici贸n, tres muertes durante los sucesos del 3 de marzo en Vitoria en 1976 y la muerte de Germ谩n Rodr铆guez en los Sanfermines de 1978; pero dos meses despu茅s la Sala Segunda de la C谩mara Criminal y Correccional Federal o C谩mara de Apelaciones, tom贸 la decisi贸n de tumbar el auto de procesamiento al declarar la “falta de m茅rito” para procesar al exministro de Interior. Lo que significa que este tribunal le pide a la jueza instructora, Mar铆a Servini, que profundice m谩s en su investigaci贸n, pero no levanta la imputaci贸n contra Mart铆n Villa.

Con un auditorio lleno, Mart铆n Villa ha expuesto las claves de su “inocencia” en una charla titulada: ‘La Transici贸n, mi memoria y la querella argentina’. “Me he defendido l贸gicamente de las imputaciones personales que se me han hecho pero he cre铆do que estaba en la obligaci贸n de defender una etapa en la vida espa帽ola en la que todos los espa帽oles de cualquier signo pol铆tico y de ning煤n signo pol铆tico constituyeron una de las mejores etapas de nuestra reciente historia, la transici贸n”. Y con cierta iron铆a ha continuado: “Yo pude ser el responsable, pol铆ticamente por supuesto, y tambi茅n incluso responsable penal de aquellas muertes; incluso hubiera sido posible que yo en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos en la Transici贸n que urdieron un plan sistem谩tico deliberado, generalizado y planificado de aterrorizar a espa帽oles partidarios de un gobierno democr谩tico”.

A su juicio, “decir” que los dirigentes de los primeros gobiernos de la democracia se dedicaban a eliminar a “las personas m谩s representativas de aquella etapa” es una “mentira que tiene las patas muy cortas”. “No tiene sentido que se use en la querella esa palabra cuando, si la Transici贸n tuvo un enemigo, fue el terrorismo. La actuaci贸n de la polic铆a pod铆a ser err贸nea pero enfrente ten铆amos a criminales”, ha indicado.

El expol铆tico franquista ha dicho que no baja la guardia, pese a su victoria judicial: “M谩s que un juicio desde aqu铆 se ha montado un verdadero espect谩culo kafkiano. Estar茅 pendiente por si hay un recurso ante el Tribunal Supremo de Argentina en relaci贸n a la c谩mara federal a la que acud铆. No me extra帽ar铆an nuevas acusaciones. Si no he perdido ni un minuto de sue帽o en estos a帽os, con la decisi贸n reciente de la C谩mara de Apelaci贸n puedo estar tranquilo”.

El exministro ha descartado que existiera un “plan sistem谩tico, deliberado y generalizado” que consistiera en la eliminaci贸n del contrincante pol铆tico. “Cre铆mos ingenuamente que enfrente ten铆amos a luchadores por la independencia, pero eran terroristas”. Mart铆n Villa ha dicho que fue un error de la jueza Servini decir que hubo presos pol铆ticos en 1987. “Por entonces en las c谩rceles solo hab铆a terroristas acusados de asesinato”.

Miembros de La Comuna, asociaci贸n de presos y presas del franquismo, e integrantes de CeAqua, la plataforma de apoyo de la querella argentina, se muestran indignados con el homenaje a Mart铆n Villa. “Para las v铆ctimas de aquellos cr铆menes este acto es una provocaci贸n y un escarnio a帽adido a la

negaci贸n de acceso a la justicia que han padecido a lo largo de m谩s de 40 a帽os en este pa铆s por culpa del vergonzante pacto de silencio e impunidad que se sell贸 en la Transici贸n para que figuras como Mart铆n Villa pudieran cambiar de chaqueta y mantenerse en el poder”, claman las v铆ctimas.

Manifestantes contra el homenaje de Mart铆n Villa este lunes. 鈥 CeAquea

“No es necesario recordar la trayectoria de Mart铆n Villa: joven promesa franquista como jefe nacional del Movimiento (partido 煤nico de la dictadura), ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernaci贸n en la transici贸n, y responsable de la represi贸n de las masivas movilizaciones durante esos a帽os, autor de la destrucci贸n de los archivos policiales franquistas y del Movimiento, posteriormente miembro de consejos de administraci贸n de numerosas empresas“, consta en un comunicado de CeAqua.

Sin embargo, para Mart铆n Villa la querella en su contra ha sido un “esc谩ndalo”. “Para mayor esc谩ndalo al principio de la querella est谩bamos tres: Adolfo Su谩rez, Adolfo Osorio [ministro de la Presidencia entre 1975 y 1977] y yo. Pr谩cticamente estaba claro que yo ten铆a la obligaci贸n moral de comparecer ante la Justicia argentina”, ha dicho, y se ha referido a la decisi贸n de la C谩mara de Apelaciones argentina que le ha dado la raz贸n, el pasado mes de diciembre. “Si no he perdido ni un minuto de sue帽o en estos a帽os, con la decisi贸n reciente de la C谩mara de Apelaci贸n puedo estar m谩s tranquilo”.

Mart铆n Villa ha agradecido a veinte personas por apoyarle ante la Justicia de Argentina, entre ellos: “Felipe Gonz谩lez, Jos茅 Mar铆a Aznar, a mi paisano Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero y Mariano Rajoy. Doy las gracias tambi茅n a dirigentes sindicales como Nicol谩s Redondo, C谩ndido M茅ndez, a mi paisano Jos茅 Mar铆a Fidalgo”. As铆 mismo se ha referido a cuatro personas que se dirigieron a la Corte de Apelaciones argentina voluntariamente para apoyarle: “Marcelino Oreja, Jaime Ignacio del Burgo [pol铆ticos conservadores], Josep Borrell [socialista, alto representante la Uni贸n Europea para Asuntos Exteriores], que en dos impecables comunicados al embajador de Argentina en Madrid y al embajador de Espa帽a en Buenos Aires ped铆a comprensi贸n para un espa帽ol que acude a la Justicia de otro pa铆s voluntariamente, como era yo”.

Por 煤ltimo, el expol铆tico franquista ha citado en su agradecimiento a Teo Uriarte, exmiembro de ETA, condenado a muerte en el Proceso de Burgos e indultado, aunque fue condenado a extra帽amiento, es decir, se le expuls贸 de Espa帽a. “En el Consejo del Reino que indult贸 a Teo Uriarte y a otros est谩bamos Alfonso Osorio, P铆o Cabanillas y estaba yo con 36 a帽os. Ahora es Teo Uriarte quien proclama mi inocencia, creo que eso es la Transici贸n”.

Desde la Plataforma CeAqua se indica que “de los trece homicidios o asesinatos por los que la jueza investig贸 a Mart铆n Villa, dos hechos sobresalen y a su juicio est谩n meridianamente claros como prueba de cr铆menes de lesa humanidad: la matanza de trabajadores el 3 Marzo de 1977 en Vitoria y el tiroteo de las fuerzas represivas contra ciudadanos que disfrutaban de las fiestas, ocurrido en los mundialmente conocidos Sanfermines de Pamplona, en 1978.

Respecto a este 煤ltimo suceso, que provoc贸 el asesinato del joven Germ谩n Rodr铆guez, Mart铆n Villa ha indicado este lunes que la actuaci贸n de la polic铆a fue desafortunada”.