–

De parte de Kurdistan America Latina April 10, 2023 37 puntos de vista

Fue martirizado mientras luchaba por el derecho de toda persona a vivir en libertad y seguridad en su propio pa铆s, bajo un gobierno libre, abrazar su propia cultura, idioma y religi贸n, leer y hablar libremente, hacer m煤sica, disfrutar de las artes, apreciar la historia, o jugar al f煤tbol sin temor a una represi贸n brutal.

Konstandinos Erik Scurfield naci贸 en 1989, en North Yorkshire, Reino Unido. Era el hijo mayor de Vasiliki y Chris, y ten铆a dos hermanos. Creci贸 en la ciudad de Royston, cerca de Barnsley, y tuvo una fuerte conciencia social desde muy joven. Sus amigos y familiares lo llamaban cari帽osamente Kosta. 脡l desarroll贸 una voluntad independiente y fuerte desde una edad temprana. Su madre, Vasiliki, relat贸: 鈥淐uando Kosta se propon铆a hacer algo, no se daba por vencido hasta que lo consegu铆a; era tan terco, especialmente a medida que envejec铆a鈥. Aunque no era muy talentoso acad茅micamente, era un estudiante brillante y termin贸 la escuela con facilidad. Ten铆a una mente creativa para el dibujo y una pasi贸n por las artes esc茅nicas. Tras terminar la escuela, asisti贸 a un curso universitario de Artes Esc茅nicas en Nottingham, y m谩s tarde pas贸 un verano aprendiendo acrobacias en un circo, e incluso tuvo un peque帽o papel en la popular serie de televisi贸n brit谩nica Hollyoaks.

Siempre quiso ayudar a los dem谩s

Kosta siempre estaba buscando formas de marcar una diferencia en el mundo, para ayudar a aquellos que eran menos afortunados que 茅l. A los 14 a帽os viaj贸 con un grupo a Malealea, Sud谩frica, para participar en un trabajo ambiental. Ayud贸 a plantar 谩rboles y limpiar los tanques de agua locales. Junto a sus colegas recaudaron m谩s de 40.000 libras esterlinas para esta campa帽a.

Despu茅s de graduarse de la universidad, decidi贸 hacer un largo viaje a Europa y fue a Grecia, donde fue elegible para el servicio militar, ya que era de ascendencia griega. Se embarc贸 en un viaje 茅pico con solo una muda de ropa, una peque帽a cantidad de dinero, un par de zapatos y un saco de dormir. Su madre cre铆a que 茅l ve铆a el viaje como una oportunidad para reconsiderar sus prioridades. Quer铆a trabajar con organizaciones especializadas en remoci贸n de minas, pero descubri贸 que muchas de estas organizaciones buscaban voluntarios con experiencia militar. Despu茅s de dar su 煤ltimo dinero a un mendigo en Italia y celebrar su 21 cumplea帽os en los Alpes, se fue a Grecia, donde pas贸 seis meses en el ej茅rcito.

No acepta la tolerancia hacia ISIS

Despu茅s de regresar al Reino Unido, se uni贸 al 45 Commando Royal Marines y se desempe帽贸 como ayudante. Aunque su familia dudaba que este encantador, sensible y creativo joven se encontrara en la estricta vida disciplinaria de los militares, Kosta tuvo 茅xito en su nuevo trabajo. A pesar de ser feliz y exitoso en su nueva vida, gradualmente se sinti贸 decepcionado por la inacci贸n del gobierno brit谩nico contra el surgimiento de ISIS y sus actividades terroristas en Siria e Irak. Al preguntarle a su comandante si el ej茅rcito brit谩nico se unir铆a a la lucha contra ISIS, respondi贸 鈥淣o鈥.

Su madre, Vasiliki, describi贸 sus sentimientos en ese entonces: 鈥淓staba muy enojado porque no est谩bamos haciendo nada mientras mataban a personas inocentes. No pudo entenderlo cuando su comandante le respondi贸 que no. Cuando era joven, no dejaba de decir: 鈥楽alvemos a los kurdos de Saddam Hussein鈥 o 鈥楽alvemos a todas las mujeres de Afganist谩n de los talibanes鈥. Estaba realmente decepcionado cuando le dijeron: 鈥極h, no, no vamos a ir a Siria鈥. Era un ni帽o que no esperaba que los dem谩s hicieran las cosas por 茅l: 鈥楽i no consigues lo que quieres, mueve el culo y haz algo al respecto鈥, dec铆a鈥.

鈥淟os kurdos son asesinados y nadie hace nada鈥

Kosta le dijo a su madre: 鈥淢am谩, quiero ir a Siria y ayudar. Los kurdos est谩n siendo asesinados y nuestro gobierno no hace nada鈥. Kosta volvi贸 a preguntar a sus comandantes sobre el inicio del apoyo a茅reo de las fuerzas de la Coalici贸n cuando ISIS llev贸 a cabo una masacre contra los yezid铆es en Shengal. Pas贸 a la acci贸n tras recibir otro 鈥淣o鈥. Fue arrestado por el ej茅rcito brit谩nico en su primer intento de viajar a Siria. A las autoridades brit谩nicas les dijo que se iba a Siria de una forma u otra y que ser铆a mejor que lo despidieran. Cuando las autoridades brit谩nicas finalmente accedieron, renunci贸 al servicio militar en septiembre de 2014. Se puso en contacto con las YPG (Unidades de Protecci贸n del Pueblo) a las pocas semanas, y parti贸 hacia Oriente Medio.

Tras llegar a Irak, se uni贸 a sus camaradas kurdos e internacionalistas, y se dirigi贸 directamente al frente de batalla en Shengal (Sinjar), donde presenci贸 feroces enfrentamientos contra ISIS. Cambi贸 su nombre a Kemal. Con su experiencia militar y habilidades como ayudante, fue un miembro destacado de las tropas de la Naci贸n Democr谩tica. El camarada Kemal estaba profundamente comprometido con la causa de la revoluci贸n y la lucha contra ISIS. Ahora ten铆a la oportunidad de marcar una diferencia real en el mundo, y arriesg贸 su vida para proteger al pueblo yezid铆 en Shengal contra la masacre y el genocidio de la organizaci贸n terrorista.

En su 煤ltima publicaci贸n de Facebook antes de irse a Irak, cit贸 a la antifascista alemana Sophie Scholl, quien fue ejecutada por los nazis por su resistencia contra la guerra: 鈥溌緾贸mo podemos esperar que prevalezca la rectitud cuando casi nadie est谩 dispuesto a entregarse individualmente a una causa justa? Un d铆a tan hermoso y soleado, y me tengo que ir, pero 驴qu茅 importa mi muerte, si a trav茅s de nosotros, miles de personas se despiertan y se mueven a la acci贸n?鈥.

Compa帽eros luchadores en Shengal

Sus compa帽eros del frente de Shengal lo recuerdan as铆: 鈥淓stuvimos bajo fuego constante durante un mes. Est谩bamos durmiendo dentro de edificios bombardeados, a 50 metros de la l铆nea de ISIS, en medio del sonido de los disparos. Avanz谩bamos dentro de t煤neles y nos escond铆amos cada vez que ca铆a un proyectil de mortero. Los ataques de la organizaci贸n terrorista se llevaron a cabo generalmente por la noche. Nos superaban en n煤mero, pero logramos repelerlos. Sab铆amos que los derrotar铆amos si insist铆an m谩s, as铆 que decidimos no permitir que nadie fuera hecho prisionero. Pase lo que pase, morir铆amos luchando juntos. Protegimos nuestra l铆nea durante los enfrentamientos. Kosta construy贸 un peque帽o gimnasio para mantenernos en forma y cocinaba para nosotros. Fui rescatado por el camarada Kemal durante un enfrentamiento. Una bala me alcanz贸 cuando est谩bamos bajo fuego. Mientras luchaba por mantenerme consciente, Kosta y un compa帽ero luchador estadounidense llamado Cudi detuvieron el sangrado. Me llevaron 300 metros en camilla bajo fuego constante. No estar铆a aqu铆 sin ellos鈥.

Transici贸n a Rojav

Despu茅s de la victoria contra ISIS en el frente de Shengal, el camarada Kemal fue a Rojava y particip贸 en las operaciones militares en esa regi贸n. Como h谩bil luchador, ayudante y l铆der natural, fue indispensable para su unidad militar, salvando a muchos m谩s compa帽eros de lucha. Durante la campa帽a para liberar Til Hemis, al este de Qamishlo y Heseke, el camarada Kemal estaba en un convoy de veh铆culos que transportaban combatientes heridos y refugiados en el pueblo de Xizela. El convoy fue atacado intensamente por ISIS.

El brit谩nico Kemal fue martirizado el 2 de marzo de 2015, luego de una larga escaramuza con la organizaci贸n terrorista ISIS. Manteniendo su promesa, sacrific贸 su vida por sus camaradas, la gente de Rojava y la causa de la lucha en la que cre铆a.

En un video filmado dos d铆as antes de ser martirizado, indic贸 que se sent铆a m谩s feliz que nunca en Kurdist谩n, mientras 茅l y sus camaradas atravesaban edificios bombardeados. Estaba contento con su vida como soldado y sinti贸 que luchar era su vocaci贸n. Estaba enojado con el gobierno brit谩nico y otros gobiernos de la OTAN por causar la guerra y obligar al p煤blico a enfrentar las consecuencias. Expres贸 su enojo diciendo que 鈥渉ay 500 soldados brit谩nicos luchando por el ISIS y nuestro gobierno est谩 feliz de que no estemos haciendo nada鈥.

Un h茅roe de la humanidad

El cuerpo del m谩rtir Kemal fue entregado a su familia despu茅s de una ceremonia en la frontera entre Siria e Irak, a la que asistieron cientos de personas. Fue enterrado en Inglaterra, donde naci贸. El m谩rtir Kemal se convirti贸 no solo en un h茅roe kurdo, sino tambi茅n en uno de la humanidad y pas贸 a la historia.

La familia del m谩rtir Kemal contin煤a promoviendo la causa de su hijo, la causa del pueblo kurdo y su revoluci贸n democr谩tica, y apoya a las familias de otros m谩rtires brit谩nicos de la Revoluci贸n de Rojava. Los padres del m谩rtir Kemal, Vasiliki y Chris, declararon: 鈥淪u fuego pudo haber ardido por un corto tiempo, pero brill贸 con amor, coraje, fe y honor. Estamos orgullosos de 茅l鈥.

Una academia militar de las YPG lleva el nombre del m谩rtir Kemal, para rendir homenaje a su gran contribuci贸n y sacrificios durante la lucha.

FUENTE: Mustaf谩 Coban / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>