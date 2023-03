–

De parte de Kurdistan America Latina March 28, 2023 281 puntos de vista

Antes de septiembre de 2014, Kobane era un peque帽o pueblo apenas conocido, incluso en Kurdist谩n. Pero se convirti贸 en el lugar donde se rompi贸 la columna vertebral del llamado 鈥淓stado Isl谩mico鈥 (ISIS). La resistencia de los y las combatientes de Kobane detuvo el avance aparentemente imparable de ISIS, e inici贸 la ca铆da del dominio territorial de la organizaci贸n terrorista apoyada por Turqu铆a. La valiente resistencia de Kobane tuvo un amplio eco en todo el mundo. Aunque el Estado turco hizo todo lo posible para que la ciudad cayera en manos del ISIS, y la comunidad mundial lo acept贸, se desarroll贸 una enorme presi贸n para que, incluso, Estados Unidos tuviera que desviarse de su curso y comenzara a apoyar la lucha contra la organizaci贸n terrorista desde el principio.

Socialistas y revolucionarios de todo el mundo buscaban formas de unirse a la resistencia hist贸rica de Kobane. Miembros de organizaciones revolucionarias en Europa, Estados Unidos, Escandinavia y Turqu铆a cruzaron las fronteras para unirse a la lucha liderada por las y los kurdos. La resistencia de Kobane, que comenz贸 con un pu帽ado de personas, sigui贸 creciendo y traspas贸 todas las fronteras identitarias.

Procede de una familia socialista

Uno de los primeros internacionalistas ca铆dos fue Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 (Paramaz K谋z谋lba艧). Nacido en 1984 en una familia armenia, Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 lleva el nombre de Mustafa Suphi y Ethem Nejat, los fundadores del Partido Comunista de Turqu铆a (TKP). Ambos fueron asesinados en una masacre orquestada por los partidarios de Mustafa Kemal (Atat眉rk) en 1921, junto con 14 de sus camaradas, frente a Trabzon en el Mar Negro. La lucha revolucionaria fue una herencia familiar para Suphi Nejat A臒谋rnasl谋. Su abuelo, Niyazi A臒谋rnasl谋, fue el defensor de los ic贸nicos revolucionarios Deniz Gezmi艧, Yusuf Aslan y H眉seyin Inan, quienes fueron asesinados por el Estado turco. Su familia se vio obligada a exiliarse pol铆ticamente en Alemania debido a su participaci贸n activa en los movimientos socialistas de Turqu铆a.

Resistencia antifascista y primera detenci贸n

Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 regres贸 a Turqu铆a despu茅s de asistir a la escuela en Alemania y estudi贸 sociolog铆a en la Universidad de Marmara. Debido a los ataques de los fascistas turcos, tuvo que cambiar de universidad y continu贸 sus estudios en la Universidad Bo臒azi莽i, de Estambul. Durante sus estudios, se organiz贸 en grupos de estudiantes y ayud贸 a preparar numerosos proyectos culturales y art铆sticos. Investig贸 la historia de Turqu铆a y los pa铆ses vecinos, as铆 como la de la izquierda revolucionaria y las luchas de los trabajadores. De esta manera, adquiri贸 amplios conocimientos revolucionarios.

El 29 de abril de 2011, Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 fue detenido en el juicio contra la KCK (Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n). Sus notas de clase se convirtieron en el motivo de su detenci贸n al ser calificadas como 鈥渄ocumentos de la organizaci贸n terrorista鈥. Suphi declar贸: 鈥淐omo socialista activo, considero la lucha del movimiento de liberaci贸n kurdo en mi coraz贸n como mi propia tradici贸n, y trato de posicionarme como una parte org谩nica del movimiento revolucionario en Turqu铆a. Fui arrestado porque todas las actividades pol铆ticas que he llevado a cabo hasta ahora est谩n relacionadas, en 煤ltima instancia, con la cuesti贸n kurda de alguna manera. La cuesti贸n kurda es el problema pol铆tico m谩s importante en Turqu铆a. La lucha de treinta a帽os del pueblo kurdo es una lucha leg铆tima de principio a fin, en todas sus dimensiones. Si hoy podemos hablar de la cuesti贸n kurda en Turqu铆a es gracias a la chispa encendida por Mazlum Do臒an鈥.

De Estambul a Kobane

Mientras estudiaba su maestr铆a en la Facultad de Sociolog铆a de la Universidad de Bo臒azi莽i, el intelectual, escritor, historiador, soci贸logo y revolucionario Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 se enter贸 de la resistencia de Kobane y decidi贸 formar parte de esta lucha. Cuando se uni贸 al MLKP (Partido Comunista Marxista-Leninista), se le dio el nombre de luchador Paramaz K谋z谋lba艧. Se nombr贸 a s铆 mismo en honor al socialista revolucionario armenio Paramaz (Madteos Sarkisyan), quien fue torturado y ejecutado por el Imperio Otomano el 15 y 16 de junio de 1915 junto con 19 camaradas.

Antes de unirse a la defensa de Kobane, Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 escribi贸 lo siguiente a su familia: 鈥淗e vivido mi vida y he aprendido mucho de todos los que han entrado en ella. He hecho una elecci贸n basada en lo que he aprendido, me he convertido en testigo de la verdad o las verdades, y he llegado a este punto en la dial茅ctica de la vida. Espero que sea de utilidad. Nac铆 como un hombre corriente, y como un hombre corriente me despido de ustedes. S茅 que a menudo los he decepcionado, que a veces me he comportado de forma poco amable y que los he molestado. Perd贸name una 煤ltima vez. Como joven ordinario, de contradicciones ordinarias, he hecho una elecci贸n. Ante todo, he elegido por m铆 mismo. No me puse en marcha por una creencia elevada, me puse en marcha para encantar la vida de las personas que no hab铆an experimentado la elevaci贸n, quer铆a encantar al mundo cosificado. Aprend铆 que mis contradicciones no pueden superarse individualmente, porque son sociales. S贸lo se puede intentar organizarse en este sentido y socializarlas a un nivel superior. 脡se es el punto en el que m谩s me he acercado a la verdad en mi vida鈥.

鈥淐omo Duisburger, Clauberger de Turqu铆a, que naci贸 ilegalmente en S枚ke, no me arrepiento 鈥揳greg贸 en la carta-. Por el contrario, cada desgracia en la vida es una oportunidad que ayuda a las personas. Mi 煤nica preocupaci贸n fue nunca crecer, nunca ser parte del mundo de los adultos, seguir siendo siempre un ni帽o鈥 Ahora me voy al pa铆s de Nunca Jam谩s, como Peter Pan, para nunca crecer. Nada podr铆a hacerme m谩s feliz que eso. Espero que dejen brotar las semillas de este gran despertar, que encante las vidas de los trabajadores comunes en el oeste de Turqu铆a, produzca h茅roes comunes y contin煤en la b煤squeda de la verdad. 隆Cada coraz贸n es una c茅lula revolucionaria! 隆Imaginaci贸n al poder!鈥.

Martirizado en Mi艧ten没r

Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 luch贸 como Paramaz K谋z谋lba艧 en muchos frentes en Kobane. El 5 de octubre de 2014, cay贸 en el frente de resistencia en la colina Mi艧ten没r. Su cuerpo no fue encontrado hasta 15 meses despu茅s, en diciembre de 2015. Su padre declar贸 en las redes sociales en ese momento: 鈥淩ecibimos el cuerpo de Nejat despu茅s de 15 meses. Seg煤n sus deseos, lo enterraremos como un 鈥榬evolucionario internacionalista鈥 en Kobane, en el pa铆s al que pertenece, en los pr贸ximos d铆as. Lo confiaremos a sus camaradas que lucharon con 茅l por una Rojava libre contra el terror del ISIS鈥.

El 15 de diciembre de 2015, Suphi Nejat A臒谋rnasl谋 fue enterrado en una gran ceremonia en el Cementerio de los M谩rtires en Koban锚. Su padre, Hikmet Acun, declar贸: 鈥淗onorables luchadores, Kobane es la puerta a la historia de la dignidad, y es bueno que ustedes y Paramaz hayan pasado por esta puerta. Es bueno que hayan liberado Kobane, esta tierra sagrada. He puesto el coraz贸n de Nejat en sus corazones, porque Nejat vino a ser un grito y una esperanza para Kobane. Abrieron la puerta de Rojava y nos acogieron. Decimos que Rojava es nuestro hogar. Nosotros, ustedes, somos Rojava. Venceremos, somos humanidad. Salvaron a la humanidad. Paramaz tambi茅n quer铆a eso. Y ha logrado su deseo, su objetivo. Les conf铆o a Paramaz鈥.

FUENTE: Mustafa Coban / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>