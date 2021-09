–

Presentamos los tramos centrales de un art铆culo de John Bellamy Foster y Brett Clark, originalmente publicado en Monthly Review, donde los autores debaten con distintas vertientes que critican al marxismo por abordar el problema de las relaciones sociedad humana y animales desde un punto de vista especista. Por el contrario, los autores recorren detalladamente el an谩lisis de Marx sobre la alienaci贸n de la naturaleza en el capitalismo, que incluye un “especismo alienado” y la condici贸n de la lucha anticapitalista en el camino de generar una nueva dial茅ctica humano-animal.

Pocas controversias acad茅micas contempor谩neas en la izquierda est谩n tan cargadas como aquellas sobre la opini贸n de Marx respecto al estatus de los animales en la sociedad humana. Numerosos acad茅micos de izquierda defensores de los animales, incluyendo algunos ecosocialistas, alegan que Marx era especista en sus primeros escritos. Es m谩s, se afirma que, a pesar de su posterior adhesi贸n a las visiones darwinistas, Marx y Frederick Engels nunca trascendieron del todo esa perspectiva especista incrustada tan profundamente, lo cual infect贸 al materialismo hist贸rico de conjunto. Estas cr铆ticas concentran sus objeciones principalmente en los Manuscritos econ贸mico-filos贸ficos de 1844, planteando que Marx present贸 una perspectiva dualista y antropoc茅ntrica como si se tratara de una grieta, en vez de una continuidad, entre animales humanos y no humanos, justificando as铆 ontol贸gicamente un enfoque explotador e instrumentalista de sus relaciones, que ignoraba o negaba el sufrimiento animal y era ciego a las condiciones b谩sicas de existencia animal.

El ecosocialista pionero Ted Benton ofrece una cr铆tica cl谩sica de Marx en este aspecto. Benton argumenta que el enfoque predominante de Marx sobre las relaciones entre humanos y animales, particularmente en sus escritos m谩s tempranos, no solo era “especista” sino, en virtud de su humanismo antropocentrista, tambi茅n era un ejemplo de un “tipo de narcisismo de especie bastante fant谩stico”. Las opiniones de Marx, agrega, estaban enraizadas en el dualismo cartesiano, que separaba radicalmente al ser humano (mente) del animal (m谩quina). Benton mantiene que Marx ve铆a a los animales como “fijados” permanentemente en sus capacidades. M谩s a煤n, al describir c贸mo la alienaci贸n del trabajo reduc铆a a los humanos a una condici贸n similar a la de los animales, Marx habr铆a degradado la vida animal [1].

Otros defensores de animales cr铆ticos de Marx siguieron el ejemplo. Renzo Llorente afirma que “cierto especismo [era] constitutivo en el pensamiento de Marx” y que toda su teor铆a sobre el trabajo alienado era “predicada sobre una divisi贸n entre los animales humanos y no humanos” [2]. John Sanbonmatsu alega que Marx anticip贸 el “exterminio en el 谩mbito del pensamiento de la existencia sensible y las experiencias, de miles de millones de otros seres-en-el-mundo sufrientes de la tierra” [3]. Katherine Perlo insiste en que Marx cometi贸 “violencia ideol贸gica” contra los animales, mientras David Sztybel sostiene que consideraba a los animales como “valiosos meramente en t茅rminos instrumentales”, como cualquier m谩quina [4].

El t茅rmino especismo fue acu帽ado por Richard Ryder en 1970, y es definido por el Diccionario de Ingl茅s de Oxford de 1985 como “discriminaci贸n o explotaci贸n de ciertas especies animales, basadas en la asunci贸n de la superioridad de la especie humana” [5]. Pero mientras el especismo es definido formalmente como la diferenciaci贸n entre animales y humanos que conduce a la discriminaci贸n y explotaci贸n de otras especies, ha habido una tendencia de los acad茅micos animalistas a expandir el concepto y aplicarlo a cualquier diferenciaci贸n entre la especie humana y otras especies animales, siendo esto usado o no para justificar la discriminaci贸n o el abuso [6].

En ese sentido, Benton declara que Marx delinea un marcado “contraste entre humanos y animales [que] trunca una base ontol贸gica para… un an谩lisis cr铆tico de las formas de sufrimiento que comparten tanto animales como humanos” [7]. Ac谩 la acusaci贸n no es que Marx haya apuntado a justificar el sufrimiento animal, de lo cual no hay evidencia, sino simplemente que su ontolog铆a humanista socava de conjunto la base ontol贸gica para el reconocimiento del sufrimiento animal. Por esta raz贸n, Benton afirma que “humanismo es igual a especismo”, en oposici贸n directa a la noci贸n de Marx de que un “humanismo plenamente desarrollado equivale a naturalismo” [8].

Lo m谩s notable de estas cr铆ticas a Marx como especista es que se apoyan t铆picamente en tomar un par de frases de uno o dos escritos fuera de contexto, mientras ignoran los argumentos m谩s amplios de su corpus intelectual de conjunto. A esto se le suma la omisi贸n de las condiciones hist贸ricas, las influencias intelectuales y los debates de los cuales surgi贸 en Marx el tratamiento de la dial茅ctica humano-animal -aunque esto sea crucial para cualquier comprensi贸n significativa de su pensamiento en estos temas-. Esto incluye: (1) sus estudios sobre Epicuro y Lucrecio; (2) su conocimiento del debate alem谩n sobre el instinto y la psicolog铆a animal, especialmente el trabajo de Hermann Samuel Reimarus; (3) su cr铆tica a Ren茅 Descartes sobre los animales y el mecanicismo; (4) su utilizaci贸n de la noci贸n feuerbachiana de ser de la especie; (5) su incorporaci贸n de la teor铆a de la evoluci贸n de Darwin; y (6) el desarrollo del concepto metabolismo socioecol贸gico basado en Justus von Liebig y otros. Las afirmaciones de que el materialismo hist贸rico era especista, necesariamente subestiman tambi茅n las investigaciones de Engels sobre la ecolog铆a humano-animal.

Es importante reconocer que la discusi贸n de Marx sobre los animales era principalmente de orientaci贸n hist贸rica, materialista y cient铆fica-natural. Los an谩lisis de Marx y Engels sobre la posici贸n de los animales en la sociedad no estaban dirigidos, por tanto, hacia cuestiones de filosof铆a moral, como es el caso de la mayor铆a de sus cr铆ticos. Por esas razones, el valor del materialismo hist贸rico cl谩sico en estos temas es lo que nos ense帽a concretamente sobre las relaciones cambiantes entre los seres humanos y otros animales, particularmente respecto al desarrollo de las condiciones ecol贸gicas, incluyendo lo que Marx denomin贸 la “degradaci贸n” de la vida animal bajo el capitalismo [9].

A pesar de que obviamente no era el foco central de su trabajo, abocado a desarrollar una cr铆tica del modo de producci贸n capitalista, el inter茅s y la afinidad con los animales no est谩n ausentes en los an谩lisis de Marx [10]. En general, su consideraci贸n de la dial茅ctica humano-animal estaba afectada por una concepci贸n de la especificidad hist贸rica de las relaciones humano-animal, asociadas a los diferentes modos de producci贸n. Esto dio lugar a lo que el cient铆fico pol铆tico Bradley J. Macdonald llam贸 el “especismo alienado” resultante de la alienaci贸n capitalista de la naturaleza [11]. […]

La cr铆tica de las m谩quinas animales cartesianas

Buscando una amplia base filos贸fica para lo que 茅l ve como una visi贸n dualista de Marx sobre los humanos y los animales, Benton sugiere repetidamente que la as铆 llamada visi贸n especista de Marx a la relaci贸n humano-animal est谩 atrapada en la “paradigm谩tica filosof铆a dualista de Descartes” [12]. En su texto Discurso del m茅todo, escrito en 1637, Descartes asocia a los seres humanos con la mente, mientras los animales son relegados al estatus de m谩quinas o aut贸matas naturales -una visi贸n que tuvo un enorme impacto en el desarrollo del pensamiento iluminista [13]-. Sin embargo, en la descripci贸n de Benton sobre el supuesto cartesianismo dualista de Marx est谩 ausente cualquier reconocimiento de la cr铆tica del siglo XVIII y principios del siglo XIX de la noci贸n cartesiana del animal como m谩quina por la psicolog铆a y filosof铆a alemana, de la que Marx fue un exponente. Pensadores rom谩nticos, idealistas y materialistas alemanes desafiaron por igual la hip贸tesis cartesiana de la m谩quina animal y, en el proceso, generaron una nueva comprensi贸n revolucionaria de la psicolog铆a animal (y humana) [14]. Marx basar铆a sus propias cr铆ticas de la noci贸n cartesiana de animal-m谩quina en esta amplia tradici贸n anti-cartesiana de la filosof铆a alemana.

La figura central en la revuelta filos贸fica alemana contra esa noci贸n cartesiana fue el de铆sta (y virulentamente anti-epic煤reo) fil贸sofo Reimarus, cuyos descubrimientos en psicolog铆a (y etolog铆a) animal en la mitad del siglo XVIII influenciaron pensadores como Kant, Herder, Fichte, Hegel y Feuerbach [15]. Reimarus rechaz贸 rotundamente la reducci贸n cartesiana de los animales a m谩quinas. Tambi茅n objet贸 la noci贸n del fil贸sofo y psic贸logo franc茅s 脡tienne Bonnot de Condillac de que los animales no humanos tienen una conciencia y habilidad para aprender del ambiente esencialmente id茅ntica a los humanos. En respuesta a tales conceptos, Reimarus, en su Instintos de animales (1760) introdujo el concepto de Trieb o impulso (generalmente traducido hasta el siglo XX como impulso o instinto a falta de un equivalente claro en ingl茅s [16]). En lo que iba a emerger gradualmente como la categor铆a explicativa b谩sica en psicolog铆a, Reimarus argument贸 que hab铆a impulsos innatos en los animales (incluidos los seres humanos) que interactuaban con las sensaciones [17]. El impulso [drive] (Trieb) para Reimarus, representaba la capacidad del animal de perseguir un fin beneficioso “sin ninguna reflexi贸n individual, o pr谩ctica, sin entrenamiento, por ejemplo, o modelo, desde el nacimiento en adelante, con una habilidad nata que era experta en lograr sus fines” [18].

Reimarus desarroll贸 una taxonom铆a de diez clases y 57 subclases de impulsos, de las cuales el m谩s importante era el impulso habilidoso (Kunsttriebe) -m谩s espec铆ficamente, artificio o actividad h谩bil en la forma de capacidades innatas gobernadas por ciertas acciones- que 茅l utilizaba para describir la sorprendente habilidad productiva de las abejas, las ara帽as y otros animales. Su noci贸n de impulso habilidoso fue la de un impulso innato que adem谩s era subjetivo, es decir, un “impulso electivo”, incorporando un elemento de elecci贸n [19]. Fue este an谩lisis el que influenci贸 fuertemente a Marx, que estuvo fascinado con la noci贸n de Reimarus de pulsiones habilidosas [20].

Para Reimarus, los animales no humanos carec铆an de acceso a las concepciones m谩s abstractas, gen茅ricas (relativo al g茅nero) de las cosas y, por lo tanto, a los niveles superiores de razonamiento, como la relaci贸n conceptual (metacognici贸n), la inferencia, la reflexi贸n y el lenguaje [21]. Sin embargo, los animales ten铆an hasta cierto grado la conciencia y la imaginaci贸n que responden a los est铆mulos de los sentidos, los cuales interactuaban con sus pulsiones b谩sicas. En su filosof铆a de la historia, Kant argument贸 sobre esta base que la especie humana se defin铆a por su libertad para trascender los pulsiones innatas y desarrollar fines conscientes basados en la percepci贸n de necesidades psicol贸gicas y 茅ticas generales del ser humano [22]. Herder agreg贸 que los conceptos m谩s amplios, m谩s gen茅ricos, que caracterizaban la conciencia humana en comparaci贸n con los animales no humanos, eran producto de un conjunto de experiencias mucho m谩s amplio y universal que reflejaba interacciones humanas relativamente indeterminadas con el ambiente, lo que les permit铆a superar algunos de sus impulsos animales m谩s fuertes [23].

En Una gu铆a avanzada sobre el pensamiento psicol贸gico, Robert Aush indica que luego de la publicaci贸n de Reimarus de Impulsos de los animales, el concepto de impulso (Trieb) fue incorporado al an谩lisis de la psicolog铆a animal y que “estudiosos del comportamiento animal fueron forzados a trabajar con el marco te贸rico de Reimarus” [24]. Animales de diferentes tipos eran vistos como exhibiendo impulsos complejos, innatos, que eran no aprendidos, uniformes y demasiado inteligentes para ser reducidos a los t茅rminos de la mec谩nica cartesiana. Si la especie humana era distinta, en la teor铆a de Reimarus, era por su capacidad de trabajar con conceptos gen茅ricos, mientras que la relegaci贸n cartesiana de los animales al estatus de m谩quinas era considerada una bancarrota filos贸fica y psicol贸gica.

El intento de Marx de desarrollar una ontolog铆a social del trabajo surgi贸 sobre esta base, apoy谩ndose en la psicolog铆a animal (y humana) m谩s avanzada de su 茅poca. Qued贸 muy impresionado por la concepci贸n de Reimarus de los impulsos h谩biles de los animales y la evoc贸 a lo largo de su obra, por ejemplo, al comparar la producci贸n de nidos y viviendas por parte de “la abeja, el castor, la hormiga, etc.” a la producci贸n m谩s consciente ejercida por el trabajo humano. “Una ara帽a”, escribi贸 Marx en El capital, de acuerdo con la noci贸n de impulsos habilidosos de Reimarus, “realiza operaciones que se asemejan a las del tejedor, y una abeja avergonzar铆a a muchos arquitectos humanos con la construcci贸n de sus celdas de panal. Pero lo que distingue al peor arquitecto de la mejor de las abejas es que el arquitecto construye la celda en su mente antes de construirla en cera” [25]. Como otros animales, Marx afirm贸 en los Manuscritos econ贸mico-filos贸ficos, el ser humano “est谩, por un lado”,

… dotado con poderes naturales, con poderes vitales, es un ser natural activo; estos poderes existen en 茅l como disposiciones y capacidades, como impulsos [Triebe]. Por otro lado, como ser objetivo natural, corp贸reo, sensorial, es un ser sufriente, condicionado y limitado, como los animales y las plantas. Es decir, los objetos de sus impulsos existen fuera de 茅l como objetos independientes de 茅l; pero estos objetos son objetos de su necesidad, objetos esenciales, indispensables para el ejercicio y la confirmaci贸n de sus poderes esenciales. Decir que el hombre es un ser corp贸reo, vivo, real, sensorial y objetivo con poderes naturales significa que tiene objetos reales y sensoriales como objeto de su ser [26].

Lo que se destaca aqu铆 es el fuerte materialismo y naturalismo del an谩lisis de Marx, que une a los seres humanos con los animales no humanos a trav茅s del concepto de impulso relacionado a varias disposiciones y facultades [27]. Si la especie humana posee impulsos sociales, necesidades y capacidades m谩s desarrolladas en comparaci贸n con otros animales, como se refleja en la producci贸n humana y el trabajo social, estas aumentan a trav茅s de una organizaci贸n corp贸rea que une a la humanidad con el resto de la vida. Se sigue entonces que incluso aunque las especies animales no humanas carecen de los impulsos sociales autoconcientes caracter铆sticos de los humanos como Homo faber, sin embargo permanecen seres sensoriales objetivos, con sus propias formas de ser de la especie, que reflejan su propia organizaci贸n corp贸rea, impulsos, necesidades y capacidades.

Benton y otros han criticado fuertemente el concepto de Marx de “ser de la especie”, que tom贸 de Hegel y Feuerbach, por establecer un orden para la humanidad por encima de los animales no humanos, lo que exhibir铆a especismo. Aqu铆 tambi茅n, sin embargo, abundan los malentendidos. El ser de la especie (Gattungswesen), a veces traducido como ser gen茅rico, fue utilizado, en el an谩lisis de Marx, para los impulsos y capacidades distintivas de la especie humana que llevan hacia un nivel superior de conciencia o autoconciencia, conectado con la conciencia gen茅rica (objetivaci贸n) y el car谩cter “universal” de la producci贸n humana [28].

Feuerbach, bas谩ndose en Reimarus, Kant, Herder y Fichte, hab铆a argumentado que era la autoconciencia de los humanos lo que les permit铆a verse a s铆 mismos como parte de un ser gen茅rico o de la especie (por ejemplo, como seres sociales), y que en ello consist铆a la “diferencia en esencia” entre ellos y el resto de los animales. “Estrictamente hablando -escribi贸- la conciencia est谩 dada 煤nicamente en el caso de un ser para el que su especie, su modo de ser, es un objeto de pensamiento. Aunque el animal se experimente a s铆 mismo como un individuo -esto es lo que se quiere decir con que tiene sensaci贸n de s铆 mismo- no lo hace respecto de su especie… La vida interna del ser humano est谩 constituida por el hecho de que 茅l mismo se relaciona con su especie [gen茅ricamente], a su modo de ser” [29].

Marx tom贸 algunos aspectos de la concepci贸n de Feuerbach sobre el ser de la especie, particularmente la noci贸n de que la distintiva conciencia humana era una conciencia gen茅rica o una conciencia de la especie desarrollada [30]. Marx, sin embargo, conect贸 estas dos al postulado de impulsos animales que subyacen a la psicolog铆a humana y no humana, a la noci贸n de los seres humanos como seres trabajadores (Homo faber) [31]. En la concepci贸n materialista de Marx, los seres humanos transforman activa y conscientemente su relaci贸n con la naturaleza y por tanto sus propias necesidades y potencialidades a trav茅s de la producci贸n. Por ello, si en su teor铆a de la alienaci贸n Marx vio esta capacidad de desarrollo autoconsciente como una caracter铆stica de los humanos m谩s que de los animales no humanos, esto no estaba concebido como una distinci贸n maliciosa destinada a justificar el dominio de estos 煤ltimos, sino meramente como un reconocimiento de las necesidades humanas, poderes y capacidades para el autodesarrollo activo en la historia, ejercitada a trav茅s del trabajo y el proceso de producci贸n.

Benton, Llorente y Sanbonmatsu censuran a Marx por sostener que los seres humanos, cuando est谩n alienados por su trabajo, se reducen a las disposiciones que tienen en com煤n con los animales no humanos: comer, beber, procrear y, a lo sumo, dise帽ar sus viviendas y vestirse, mientras est谩n alejados de su ser de la especie espec铆ficamente humano en tanto productores creativos y laboriosos [32]. Con esto Marx supuestamente avanzar铆a hacia una ontolog铆a especista. Sin embargo, el an谩lisis materialista-hist贸rico cl谩sico no niega que los seres humanos comparten un parentesco cercano biol贸gica y psicol贸gicamente con otros animales, incluyendo numerosos impulsos comunes. Antes bien, 茅l sugiere que la especie humana se distingue en su capacidad de producir m谩s “universalmente” y autoconscientemente, y por lo tanto est谩 menos limitada unilateralmente por impulsos espec铆ficos que otros animales. Por lo tanto, la humanidad es capaz de transformar la naturaleza en un n煤mero aparentemente interminable de formas, creando constantemente nuevas necesidades, capacidades y poderes humanos [33].

Esta caracter铆stica de los seres humanos como seres autoconscientes de su propia especie tambi茅n genera la capacidad de alienaci贸n de s铆 mismos a trav茅s del desarrollo de la divisi贸n del trabajo, la propiedad privada, las clases, la producci贸n de mercanc铆as, etc. La alienaci贸n es vista por Marx como un problema particular autoimpuesto por la propia humanidad, que no debe ser confundido con el sufrimiento animal (en el que los humanos tambi茅n toman parte), que no es el producto de esa alienaci贸n de s铆 mismo. Esta autoalienaci贸n de los humanos, producto de su historia, es tambi茅n un extra帽amiento respecto a la naturaleza y otros seres naturales, que resulta en la sociedad capitalista en un especismo alienado, como en la designaci贸n cartesiana de los animales como m谩quinas [34].

Marx estaba agudamente enterado de las condiciones ecol贸gicas de los animales y la destrucci贸n y poluci贸n que les genera el capitalismo. De hecho, en La ideolog铆a alemana, Marx y Engels comentaron famosamente:

La esencia del pez consiste en su “ser” agua… La “esencia” de un pez de agua dulce es el agua de un r铆o. Pero esta 煤ltima deja de ser la 芦esencia禄 del pez, y ya no es un medio adecuado para su existencia, tan pronto como se pone el r铆o al servicio de la industria, tan pronto como se la contamina con tintes y otros productos de desecho y se navega con vapores, o tan pronto como sus aguas se desv铆an hacia canales donde el simple desag眉e puede privar al pez de su medio de existencia [35].

Marx fue siempre un duro cr铆tico de la metaf铆sica cartesiana, por su eliminaci贸n de la mente/alma del reino animal y la reducci贸n de estos a movimientos mec谩nicos [36]. En palabras de Marx: “Descartes, al definir a los animales como meras m谩quinas, vio con los ojos del per铆odo de la manufactura. La visi贸n medieval, por otro lado, era que los animales eran asistentes del ser humano” [37].

Marx, Darwin y la evoluci贸n

Benton compara desfavorablemente al Marx temprano con el Darwin temprano, quien indicaba en 1839 en sus cuadernos que los humanos ten铆an expresiones faciales similares a los orangutanes del zool贸gico, indicando as铆 la relaci贸n de parentesco entre humanos y animales [38]. En cualquier caso Marx, que era 9 a帽os m谩s joven que Darwin (y quien probablemente jam谩s hab铆a visto un orangut谩n), planteaba solo algunos a帽os despu茅s, en 1843, que la mercantilizaci贸n de los animales era un ejemplo de la “degradaci贸n” de la naturaleza por parte de la sociedad humana -un punto que Darwin mismo dif铆cilmente capt贸 en esta u otra etapa de su vida [39]-. Un a帽o despu茅s, en sus Manuscritos econ贸mico-filos贸ficos, Marx hac铆a notar expl铆citamente la relaci贸n cercana entre seres humanos y otros animales como seres naturales objetivos [40].

Tal 茅nfasis en la fuerte conexi贸n entre animales humanos y no humanos estaba lejos de ser la visi贸n dominante en esos tiempos. Charles Lyell, en su pionero libro Principios de geolog铆a (1830-33), que tanto Marx como Darwin conoc铆an, le dedicaba cuatro cap铆tulos a la extinci贸n de las especies, en muchos de los cuales justificaba la aniquilaci贸n entera de especies por parte de los humanos. “Si empu帽amos la espada del exterminio” contra los animales “a medida que avanzamos”, escrib铆a Lyell,

… no tenemos raz贸n para opinar sobre los estragos cometidos, ni para imaginar, con el poeta escoc茅s [Robert Burns] que “hemos violado la uni贸n social de la naturaleza”; o quejarnos, con el melanc贸lico Jacques [Shakespeare, Como prefieras] de que nosotros Somos meros usurpadores, tiranos y lo que es peor, Asustar y matar a los animales En su asignado y nativo lugar de residencia. Solo tenemos que reflexionar que al obtener la Tierra mediante la conquista y defender nuestras adquisiciones por la fuerza, no ejercemos ninguna prerrogativa exclusiva. Cualquier especie que se haya esparcido desde un peque帽o punto hacia una superficie m谩s amplia debe, de la misma manera, marcar su progreso con la disminuci贸n o la total extirpaci贸n de alguna otra [41].

Marx, y especialmente Engels, tomaron nota cuidadosamente de la destrucci贸n humana de ecolog铆as locales y especies a medida que el capitalismo se expand铆a por el mundo. Pero en contraste con Lyell, no podemos encontrar ninguna justificaci贸n moral de estas acciones en sus an谩lisis. En cambio, hay una cr铆tica a c贸mo el sistema del capital gener贸 un especismo alienado. Engels, por ejemplo, hizo referencias a los efectos causados por especies invasivas (cabras) introducidas por colonos europeos en la isla de Santa Helena. Aqu铆 uno puede observar una preocupaci贸n sobre la destrucci贸n resultante en la ecolog铆a ind铆gena [42].

Las ideas sobre la evoluci贸n en un sentido general preced铆an ampliamente la publicaci贸n en 1859 de El origen de las especies de Darwin y su teor铆a de la selecci贸n natural [43]. Por lo tanto, no deber铆a sorprendernos que, como un materialista consistente, Marx incorporara ideas evolutivas en su perspectiva desde un comienzo, insistiendo ya en 1844, contra la visi贸n religiosa, en la generaci贸n espont谩nea de especies en alg煤n momento del pasado geol贸gico distante. 脡l ve铆a a las especies humanas y no humanas compartiendo un parentesco evolutivo y morfol贸gico [44]. Si Marx dijo metaf贸ricamente en 1857 que “la anatom铆a del humano contiene una clave para la anatom铆a del simio”, la met谩fora est谩 en todo caso fundamentada en un genuino parentesco morfol贸gico entre los humanos y los primates superiores [45].

Marx debi贸 haber sido muy consciente de la clasificaci贸n hecha por Linneo del Homo sapiens entre los primates cercanos al simio [46]. […] En julio de 1858, solo dos semanas despu茅s de la famosa presentaci贸n de los escritos de Darwin y Alfred Rusell Wallace que los establecieron como codescubridores de la selecci贸n natural como base de la evoluci贸n, Engels le escrib铆a a Marx que “la fisiolog铆a comparativa le da a uno un desprecio fulminante por la exaltaci贸n idealista del hombre sobre los otros animales. A cada paso uno choca contra la m谩s completa uniformidad de estructura con el resto de los mam铆feros, y en sus principales caracter铆sticas esta uniformidad se extiende hacia todos los vertebrados e incluso, menos claramente, hacia los insectos, crust谩ceos, lombrices, etc.” [47]. Tanto Marx como Engels admiraban profundamente El origen de las especies de Darwin, refiri茅ndose a este como “el libro que, en el campo de la historia natural, provee las bases para nuestros puntos de vista” [48]. Esto no es extra帽o ya que, como indica Fracchia, “el postulado de Marx [en La ideolog铆a alemana] de la organizaci贸n corporal humana como el primer hecho de la historia humana equivale a un giro copernicano -precisamente porque… es el complemento humano al enfoque de Darwin sobre los organismos animales en general-” [49].

En respuesta al nuevo conocimiento que se estaba desarrollando en las ciencias naturales, Marx y Engels fueron a煤n m谩s all谩 en su cr铆tica a la noci贸n cartesiana de las m谩quinas animales. As铆, Engels provey贸 en “El papel del trabajo en la transici贸n del mono al hombre”, lo que Stephen Jay Gould llam贸 “la mejor defensa del siglo XIX de la coevoluci贸n entre genes y cultura” (la forma que todas las teor铆as de la evoluci贸n humana, considerando el desarrollo del cerebro humano y el lenguaje, deber铆an tomar) [50]. En ese mismo trabajo, Engels abord贸 la complejidad de la evoluci贸n de los animales en relaci贸n con sus ambientes, no simplemente adapt谩ndose a estos sino como sujetos-objetos dial茅cticos de la evoluci贸n [51]. “No hace falta decir -escribi贸- que no se nos ocurrir谩 a nosotros disputar la habilidad de los animales de actuar de manera planeada y premeditada” [52]. En anotaciones para su Dial茅ctica de la naturaleza, que obviamente pretend铆a desarrollar a煤n m谩s, escribi贸:

Tenemos en com煤n con los animales toda la actividad del entendimiento: inducci贸n, deducci贸n y, por lo tanto, tambi茅n abstracci贸n. (Conceptos gen茅ricos de Dido [su perro]: cuadr煤pedos y b铆pedo), an谩lisis de objetos desconocidos (incluso quebrar una nuez es el comienzo del analizar) s铆ntesis (en trucos animales) y, en la uni贸n de ambas, experimentaci贸n (en el caso de nuevos obst谩culos y situaciones no familiares). En la naturaleza todas estas formas de proceder -contando todos los medios de la investigaci贸n cient铆fica que la l贸gica ordinaria reconoce- son absolutamente los mismos en los hombres como en los animales superiores. Difieren solo en el grado (del desarrollo del m茅todo en cada caso)… Por otro lado, el pensamiento dial茅ctico -precisamente porque presupone la investigaci贸n de la naturaleza de los conceptos mismos- solo es posible para el hombre, y para el hombre, en un nivel comparativamente alto de desarrollo [53].

Asimismo, Marx sugiri贸 en sus Notas sobre Adolph Wagner que los animales eran capaces de distinguir “teor茅ticamente” todo lo pertinente a sus necesidades. En el p谩rrafo inmediatamente siguiente escribi贸 sombr铆amente que “a duras penas le parecer铆a a una oveja que una de sus propiedades ‘煤tiles’ es ser comestible para el hombre”, delineando claros paralelos entre la expropiaci贸n (y sufrimiento) de los animales y la explotaci贸n de los trabajadores. Marx cre铆a que sus tres peque帽os perros mostraban una inteligencia similar a la de los humanos [54]. Marx y Engels adoptaban as铆 una visi贸n id茅ntica a Darwin en El origen del hombre: que “la diferencia mental entre el hombre y los animales superiores, grande como es, es ciertamente de grado y no de tipo”. De hecho, como Darwin, se podr铆a decir que suscrib铆an, en general, a la visi贸n de que la “inmensa superioridad” de los seres humanos comparada incluso con los animales superiores puede ser atribuida a las “facultades intelectuales”, “h谩bitos sociales” y “estructura corporal” [55].

Especismo alienado y brecha metab贸lica

Dado su enfoque hist贸rico-materialista, que incorpor贸 activamente conocimientos evolutivos y cient铆ficos, Marx pudo evaluar c贸mo el desarrollo del capitalismo transformaba las relaciones animales, creaba un especismo alienado y fomentaba un sufrimiento animal generalizado. En esta l铆nea, John Berger en su ensayo “驴Por qu茅 mirar a los animales?”, advierte que ver a los animales no humanos simplemente como fuente de carne, cuero o leche es ahist贸rico e implica imponer una concepci贸n decimon贸nica “retrocediendo a trav茅s de los milenios” [56]. Berger indica que hay tanto continuidad y distinci贸n corporal entre los humanos y otros animales, ya que son “a la vez similares y diferentes”. Destacando que las relaciones espec铆ficas entre ellos hist贸ricamente se han visto alteradas debido a cambios en las condiciones socioecon贸micas y culturales, se帽ala que

El siglo XIX, en Europa occidental y Am茅rica del Norte, vio el comienzo de un proceso, que hoy completa el capitalismo corporativo del siglo XX, mediante el cual se rompi贸 toda tradici贸n que antes mediaba entre el hombre y la naturaleza. Antes de esta ruptura, los animales constitu铆an el primer c铆rculo de lo que rodeaba al hombre. Eso quiz谩s ya sugiere una distancia demasiado grande. Estaban con el hombre en el centro de su mundo. Esa centralidad era, por supuesto, econ贸mica y productiva. Independientemente de los cambios en los medios productivos y la organizaci贸n social, los hombres depend铆an de los animales para alimentarse, trabajar, transportarse y vestirse [57].

El an谩lisis de Marx del desarrollo hist贸rico del capitalismo destacaba esta transici贸n en las relaciones animales. Para 茅l, la descripci贸n de Descartes de los animales como m谩quinas representaba el estatus que se les conced铆a a los animales en la producci贸n capitalista de mercanc铆as. Marx tom贸 nota de los cambios en curso, tales como la reducci贸n de los animales no humanos a una fuente de poder y la alteraci贸n de su organizaci贸n corporal y su existencia misma, impuestos para promover la acumulaci贸n de capital.

En El capital, Marx present贸 la relaci贸n din谩mica entre humanos y animales de granja, iluminando su proximidad e interdependencia.

En el per铆odo m谩s temprano de la historia humana -indic贸- los animales domesticados, es decir, los animales que han sufrido modificaciones mediante el trabajo, que han sido criados especialmente, desempe帽an el papel principal como instrumentos de trabajo junto con piedras, madera, huesos y conchas, que tambi茅n han sido sometidos al trabajo [58].

Al mismo tiempo, se centr贸 espec铆ficamente en c贸mo el desarrollo hist贸rico del capitalismo, incluida la divisi贸n de la ciudad y el campo que lo sigui贸, moldeaba estas condiciones, reduciendo a los animales simplemente a instrumentos y materias primas, como se refleja en la l贸gica general del sistema. “Los animales y plantas que estamos acostumbrados a considerar como productos de la naturaleza”, explic贸 Marx,

… pueden ser, en su forma actual, no solo productos de, digamos, el trabajo del a帽o pasado, sino el resultado de una transformaci贸n gradual continuada a lo largo de muchas generaciones bajo el control humano y mediante la agencia del trabajo humano. En lo que respecta a los instrumentos de trabajo en particular, muestran rastros del trabajo de 茅pocas pasadas, incluso para el observador m谩s superficial, en la gran mayor铆a de los casos … Un producto en particular puede ser utilizado como instrumento de trabajo y como materia prima en el mismo proceso. Tomemos, por ejemplo, el engorde de ganado, donde el animal es la materia prima, y al mismo tiempo un instrumento para la producci贸n de esti茅rcol [utilizado para fertilizar campos agr铆colas] [59].

Dentro de este sistema de producci贸n de mercanc铆as generalizada, los animales no humanos a menudo tienen relaciones variables con el capital. En el segundo volumen de El capital, Marx describi贸 c贸mo evaluaban los capitalistas la vida de las vacas en relaci贸n con la producci贸n: “El ganado como animales de tiro son capital fijo; cuando se engordan para el matadero, son materia prima que eventualmente pasa a la circulaci贸n como un producto, por lo que no es un capital fijo sino que circula” [60]. La corporeidad de los animales no humanos planteaba, para el capital, la cuesti贸n de los costos (incluidos los asociados con el tiempo de rotaci贸n) determinada por los aspectos ecorreguladores de la reproducci贸n natural.

En el caso de medios de trabajo vivos -explicaba Marx- como los caballos… el tiempo de reproducci贸n lo prescribe la propia naturaleza. Su vida media como medio de trabajo est谩 determinada por leyes naturales. Una vez transcurrido este per铆odo, los elementos desgastados deben ser reemplazados por otros nuevos. Un caballo no puede ser reemplazado poco a poco, sino solo por otro caballo” [61].

Aunque distintos en forma, los caballos, para el capital, eran simplemente m谩quinas cartesianas intercambiables.

Mediados del siglo XIX, cuando Marx escrib铆a, fue una 茅poca de grandes transformaciones en las relaciones entre humanos y animales. Aunque la energ铆a animal se ven铆a utilizando hac铆a mucho tiempo, como en el arado de campos y el transporte de mercanc铆as, la mecanizaci贸n asociada con el desarrollo capitalista estaba alterando radicalmente las relaciones animales. Los capitalistas calculaban cuidadosamente si la energ铆a humana, animal no humana o mec谩nica podr铆a mejorar m谩s las ganancias. En algunos casos, en Inglaterra, los costos asociados con la crianza y el cuidado de los caballos para tirar de barcazas a lo largo de r铆os y canales exced铆an al de contratar mujeres para realizar la misma tarea, debido a sus salarios extraordinariamente bajos (y al hecho de que los costos de reproducci贸n social en el hogar no estaban incluidos en sus salarios), lo que result贸 en que las mujeres a menudo reemplazaran a los caballos como tiradoras de barcazas [62].

El capital invariablemente busca emplear la ciencia y la tecnolog铆a para acelerar la producci贸n con el fin de acortar el tiempo asociado con los procesos ecorreguladores naturales, como el crecimiento de los animales, con el objetivo de reducir el tiempo de rotaci贸n y acelerar la obtenci贸n de beneficios [63]. Como Marx explic贸, en el contexto de la cr铆a de ovejas,

… es imposible, por supuesto, proveer un animal de cinco a帽os antes de que hayan transcurrido cinco a帽os. Pero lo que es posible dentro de ciertos l铆mites es preparar a los animales para su destino m谩s r谩pidamente mediante nuevos modos de tratamiento. Esto fue precisamente lo que logr贸 hacer [Robert] Bakewell. Previamente, las ovejas brit谩nicas, al igual que las ovejas francesas en 1855, no estaban listas para el matadero antes del cuarto o quinto a帽o. En el sistema de Bakewell, las ovejas de un a帽o ya pueden ser engordadas y, en cualquier caso, est谩n completamente desarrolladas antes de que transcurra el segundo a帽o. Mediante la cr铆a selectiva, Bakewell… redujo la estructura 贸sea de sus ovejas al m铆nimo necesario para su existencia. Estas ovejas son denominadas New Leicesters [64].

Aqu铆, Marx citaba al agricultor franc茅s L茅once de Lavergne, autor de La econom铆a rural de Inglaterra, Escocia e Irlanda, quien abogaba por una mayor expansi贸n de la producci贸n de carne y l谩cteos: “El criador ahora puede enviar tres al mercado en el mismo espacio de tiempo que antes le llevaba preparar uno; y si no son m谩s altos, son m谩s anchos, m谩s redondos y tienen un mayor desarrollo en aquellas partes que dan m谩s carne. De hueso, no tienen absolutamente m谩s cantidad de la necesaria para sustentarlos, y casi todo su peso es pura carne” [65].

En sus notas cr铆ticas sobre Lavergne, Marx se opuso a estos nuevos m茅todos de producci贸n animal para carne y l谩cteos, ya que la b煤squeda de ganancias sin fin conduc铆a a una amplia gama de sufrimiento animal y abuso corporal, inherente a un modo de especismo alienado en el que los animales eran no vistos como seres vivos sino como m谩quinas para ser manipuladas como tales. Las ovejas que fueron criadas para disminuir la estructura 贸sea, en palabras de Marx, “abortando huesos para transformarlos en mera carne y una gran cantidad de grasa”, ten铆an dificultades para soportar su propio peso y mantenerse de pie debido a que sus cuerpos eran mucho m谩s grandes y pesados y sus estructuras esquel茅ticas m谩s d茅biles. Para aumentar la producci贸n de leche para el mercado, los terneros se destetaban antes. El ganado se limitaba cada vez m谩s a los establos y se alimentaba con tortas de aceite y otros brebajes de alto consumo de energ铆a dise帽ados para acelerar la tasa de crecimiento [66].

Seg煤n las pr谩cticas agr铆colas anteriores, observ贸 Marx, “los animales se manten铆an activos permaneciendo al aire libre”. Ser confinados en puestos con sus correspondientes cajas de alimentaci贸n significaba que “en estas c谩rceles los animales nacen y permanecen all铆 hasta que los matan”. Esto resultaba en “un grave deterioro de la fuerza vital” y deformidades de crecimiento de sus cuerpos, que eran considerados como meras partes, molienda para el molino del capital. Para Marx, todo esto era “隆Repugnante!”. Equival铆a a un “sistema de celdas de prisi贸n para los animales” [67].

Hoy en d铆a, estos m茅todos capitalistas para acelerar y mercantilizar la reproducci贸n natural tambi茅n incluyen el uso de hormonas de crecimiento, operaciones masivas de alimentaci贸n concentrada de animales y el uso extensivo de antibi贸ticos para tratar las dolencias que surgen de las condiciones en las que se cr铆an los animales. Estos enfoques solo se han vuelto m谩s intensivos y generalizados en la producci贸n animal para carne y productos l谩cteos, como en el caso de pollos, cerdos, vacas, ovejas y peces [68]. Como destaca el soci贸logo ambiental Ryan Gunderson, la gran expansi贸n de animales confinados a la producci贸n industrializada est谩 directamente relacionado con la b煤squeda incesante de la acumulaci贸n de capital [69].

Mediante este an谩lisis, Marx detall贸 c贸mo el desarrollo capitalista creaba una mediaci贸n alienada entre los seres humanos y la naturaleza, en este caso, especies animales no humanas. Este especismo alienado reduce a los animales a m谩quinas dentro de las granjas industriales, y los animales de todo el mundo se enfrentan al exterminio debido a la destrucci贸n del h谩bitat, el cambio clim谩tico y la acidificaci贸n de los oc茅anos, todo asociado con el funcionamiento general del capitalismo en el per铆odo contempor谩neo. Esta ruptura adquiere un car谩cter ir贸nico, se帽ala Macdonald, ya que “cuanto m谩s se cruzan sus cuerpos desmembrados con los nuestros” a trav茅s de la circulaci贸n de mercanc铆as como carne, cuero, pegamento, etc., “m谩s desaparecen finalmente de la vida humana” [70]. Este hallazgo, asociado con el especismo alienado bajo el capitalismo, es similar a la din谩mica que acompa帽a a la alienaci贸n de la naturaleza en general. Como indic贸 Raymond Williams, cuanto m谩s profunda es la alienaci贸n de la naturaleza, m谩s intensa es la “interacci贸n real” con el mundo biof铆sico respecto a los recursos utilizados en la producci贸n de productos b谩sicos y la generaci贸n de desechos que contaminan los ecosistemas [71].

Estas amplias preocupaciones con respecto a las operaciones del sistema capitalista, las condiciones ecol贸gicas y el especismo alienado est谩n entrelazadas en la consideraci贸n de Marx del metabolismo de la naturaleza y la sociedad. En las d茅cadas de 1850 y 1860, Liebig, el destacado qu铆mico alem谩n, explicaba que las t茅cnicas brit谩nicas de alta agricultura violaban la “ley de compensaci贸n” debido al env铆o de cultivos a lugares distantes, lo que provocaba que no se devolvieran al suelo los nutrientes que hab铆an sido removidos. Este sistema de robos provocaba el despojo de las tierras agr铆colas. Marx retom贸 el an谩lisis de Liebig, incluida la concepci贸n de las relaciones metab贸licas. Desarroll贸 un enfoque metab贸lico socioecol贸gico a煤n m谩s rico que se centra en la brecha metab贸lica, por la cual un metabolismo social alienado, en contradicci贸n con el metabolismo universal de la naturaleza, interrumpe o rompe los ciclos, sistemas y flujos naturales [72].

Con la derogaci贸n de las Corn laws [Leyes del ma铆z] en 1846, que marcaron el comienzo del libre comercio, Marx identific贸 varias tendencias dentro de lo que llam贸 el “nuevo r茅gimen” de producci贸n capitalista de alimentos. Esto inclu铆a una mayor profundizaci贸n de la brecha metab贸lica en el ciclo de nutrientes del suelo, aumentando la escala de la expropiaci贸n mecanizada de animales, ellos mismos tratados como meras m谩quinas (o partes de m谩quinas) [73]. Hubo una tendencia a llevar a Gran Breta帽a hacia una mayor producci贸n de carne y l谩cteos como parte del sistema de rotaci贸n de Norfolk (y otras rotaciones similares), que serv铆a principalmente a la poblaci贸n m谩s rica. Como resultado, se convirti贸 m谩s tierra en pastos y cultivos forrajeros, como legumbres, en lugar de cereales y granos, al tiempo que se expandieron los impactos del pastoreo de animales. Con m谩s animales de granja en la tierra, se necesitaban menos trabajadores.

Bajo este nuevo r茅gimen alimentario, la producci贸n de trigo en Gran Breta帽a se desplom贸, lo que provoc贸 importaciones masivas de cereales para alimentar a la poblaci贸n en general [74]. Las tierras irlandesas se convirtieron en pasturas para la cr铆a de cerdos, ganado y ovejas, desplazando a gran parte de la poblaci贸n rural [75]. Se importaron New Leicesters a Irlanda para ser cruzados con ovejas nativas y desarrollar una variedad que proporcionara mayores ganancias para el capital, sin tener en cuenta la salud de los animales [76]. Las pr谩cticas agr铆colas intensivas expropiaban los nutrientes del suelo en Gran Breta帽a y en el extranjero, dando lugar a la creciente dependencia de la importaci贸n tanto de insumos agr铆colas como de cereales. As铆, la brecha metab贸lica se expandi贸, robando los nutrientes de tierras lejanas, ya sea en forma de cereales y granos para consumo humano, guano para reparar la tierra degradada o colza en la producci贸n de tortas de aceites para alimentar a los animales de granja a fin de enriquecer su abono [77].

Mientras Lavergne celebr贸 la imposici贸n de operaciones agr铆colas industrializadas, intensificando la producci贸n animal para carne y l谩cteos, Marx sugiri贸 que un sistema de agricultura basado en granos era un sistema m谩s eficiente para proporcionar alimentos a la poblaci贸n en su conjunto y asegurar la vitalidad a largo plazo de la tierra [78].

La cr铆tica de Marx al especismo alienado, asociado con la degradaci贸n de humanos y animales no humanos, puede considerarse parte de su cr铆tica ecol贸gica m谩s amplia, vinculada a la brecha metab贸lica [79]. La brecha metab贸lica no se limita a la naturaleza externa, sino que tambi茅n abarca la expropiaci贸n de seres corp贸reos, donde los animales no humanos son reducidos a m谩quinas en un sistema basado en la expansi贸n constante, que ignora y aumenta su sufrimiento. En efecto, cuando surgi贸 la cuesti贸n de los animales, su an谩lisis trascendi贸 el marco meramente ecol贸gico, mostrando una afinidad con los animales no humanos que, para Marx, son “seres sufrientes” limitados, objetivos, como los propios humanos [80].

Marx nunca perdi贸 su estrecha conexi贸n con el materialismo epic煤reo. Los epic煤reos ense帽aron que el sufrimiento animal y el sufrimiento humano son iguales porque ambos pertenecen a los seres naturales. En los libros I y II de De rerum natura, el gran poeta romano Lucrecio present贸 cinco ataques a las pr谩cticas de sacrificio, comenzando con su descripci贸n del sacrificio por Agamen贸n de su hija Ifigenia al altar de los dioses, y concluyendo, como para enfatizar la afinidad humana con animales, con una vaca afligida:

A menudo frente a los nobles santuarios de los dioses Un becerro cae muerto junto a los altares enfurecidos, Un chorro de sangre caliente brotando de su pecho. La madre vagando por los frondosos valles Afligida busca en el suelo las huellas hendidas. Con ojos inquisitivos busca si en alguna parte Se puede ver a su hijo perdido; ella se pone de pie y se llena de gemidos Los claros del bosque; ella vuelve al establo Una y otra vez en el anhelo de su cr铆a [81].

Nadie podr铆a dejar de reconocer por tal pasaje que el sufrimiento humano y el sufrimiento animal, como se帽al贸 el propio Marx, son afines. La lucha revolucionaria es necesaria para trascender la alienaci贸n de la naturaleza asociada al capitalismo. Marx reconoci贸 claramente que el destierro del especismo alienado es parte de esta lucha. Para que el “humanismo plenamente desarrollado” se convierta en “naturalismo”, es necesario forjar una nueva dial茅ctica humano-animal, basada en el principio epic煤reo de que “el mundo es mi amigo”. Haci茅ndose eco de M眉ntzer, Marx declar贸, “todos los seres vivos tambi茅n deben ser libres” [82].

—-

Traducci贸n: Leila Fern谩ndez Figueroa, Agust铆n Lobo, Celeste O’Higgins y Juan Duarte

