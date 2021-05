–

De parte de Amor Y Rabia May 24, 2021 41 puntos de vista

por Juan Manuel Blanco

Desde que estall贸 la pandemia de covid-19, los confinamientos, suspensi贸n de actividades econ贸micas, cierres de fronteras, toques de queda o restricciones a la movilidad son medidas contempladas como normales o naturales por la opini贸n p煤blica. Sin embargo, esta v铆a emprendida en marzo de 2020 implica una ruptura radical con la visi贸n que los gobiernos manten铆an para combatir pandemias鈥 tan solo un mes antes.

Algo extra帽o ocurri贸. S煤bitamente, las autoridades descartaron sus planes de previsi贸n de pandemias y se lanzaron a los caminos. En cuesti贸n de semanas, la improvisaci贸n se convert铆a en ortodoxia y el confinamiento en el nuevo ep铆tome de la correcci贸n pol铆tica. Las sociedades emprend铆an un viaje hacia lo desconocido, sin br煤jula ni sextante, desvi谩ndose del rumbo marcado por unos planes estrat茅gicos que no contemplaban medidas como las actuales.

驴Qu茅 sucedi贸 en marzo de 2020? 驴Se desat贸 el p谩nico, la confusi贸n, la locura colectiva? 驴Quiz谩 los planes estaban dise帽ados para dirigentes con m谩s temple, m谩s preocupados por la eficacia que la imagen? 驴O previstos para sociedades menos miedosas, infantiles y cortoplacistas? 驴O acaso los sistemas pol铆ticos hab铆an sufrido una silenciosa deriva autoritaria? La respuesta no es sencilla, posee muchas aristas y requiere retroceder algunos a帽os.

LOS PLANES ESTRAT脡GICOS PARA PANDEMIAS

A ra铆z del S铆ndrome Respiratorio Agudo (SRAS) de 2003 muchos pa铆ses comienzan a establecer planes para combatir futuras pandemias. Uno de los m谩s completos fue el Interim Pre-pandemic Planning Guidance (2007) elaborado en los Estados Unidos por la agencia CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Aunque complementado en 2017, el plan continuaba vigente en febrero de 2020.

La CDC dise帽贸 una estrategia con mucho rigor y n铆tida visi贸n de largo plazo. Introdujo las denominadas Intervenciones No Farmac茅uticas (INF), actuaciones dirigidas a reducir los contagios, ralentizando as铆 la expansi贸n de la enfermedad. Eso s铆, reconociendo que cada intervenci贸n tiene consecuencias no deseadas y, por ello, debe aplicarse con mesura y responsabilidad, respetando siempre un principio b谩sico: solo se recomendar谩 cuando sus beneficios previstos superen a los perjuicios sanitarios, sociales y econ贸micos que la intervenci贸n pudiera ocasionar en el futuro. La mayor铆a de las medidas tiene car谩cter voluntario, raramente obligatorio, y la estrategia se adapta a la gravedad de la pandemia (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificaci贸n de las posibles pandemias en los EEUU seg煤n el CDC (2007)

La covid-19 ha causado unos 230.000 fallecidos en EEUU y, dada su evoluci贸n, es muy probable que permanezca en la categor铆a 2. Las intervenciones a) recomendadas, b) opcionales y c) no recomendadas por el documento del CDC se recogen en la Tabla 2. Opcional implica que debe estudiarse individualmente cada caso, sopesando beneficios con costes sociales futuros.

Tabla 2. Intervenciones no farmac茅uticas seg煤n la severidad de la pandemia (CDC)

Los dise帽adores de la estrategia se帽alan la necesidad de ganarse la confianza de las comunidades, implicar a los ciudadanos explicando bien las razones y los objetivos de cada medida. Se deduce que las pandemias solo pueden superase con la comprensi贸n y la colaboraci贸n de todos, evitando imposiciones, con medidas razonables, nunca extremas, forzadas, arbitrarias o caprichosas. Quiz谩 por ello, el documento no contempla la posibilidad de confinamientos, toques de queda, suspensi贸n de actividades econ贸micas o cierre de fronteras. Tampoco lo hace el manual para la prevenci贸n de pandemias publicado por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) en 2019, ni siquiera para casos m谩s graves que el actual.

Solo algunos pa铆ses, como Suecia, mantuvieron esta l铆nea. La mayor铆a se apart贸, siguiendo por imitaci贸n la estela de lo que aplicaban los dem谩s: un efecto domin贸 que se extendi贸 por casi todo el mundo.

DE WUAN A FERGUSON

Declarada la epidemia de covid-19 en Wuhan, las autoridades chinas imponen en enero un estricto confinamiento, o arresto domiciliario, con una severidad, incluso crueldad, completamente ajenas a los usos y costumbres de los pa铆ses democr谩ticos. Cosas del sistema totalitario chino, que jam谩s llegar铆an a Occidente. Pero una poblaci贸n miedosa, cortoplacista, unos medios de informaci贸n sensacionalistas, unos dirigentes temerosos de ser culpados de las muertes y algunos intelectuales con agenda propia pod铆an formar un c贸ctel explosivo con resultados insospechados.

El grupo de intelectuales ten铆a una cabeza visible, Neil Ferguson, un f铆sico te贸rico que decidi贸 aplicar sus conocimientos matem谩ticos a modelizar enfermedades infecciosas. Ferguson y su equipo del Imperial College (Londres) comenzaron a proponer el uso intensivo de las intervenciones no farmac茅uticas, no ya para mitigar las enfermedades como establec铆an los planes estrat茅gicos, sino para suprimirlas, para eliminarlas. Esta opci贸n era posible, te贸ricamente, pero nadie la hab铆a planteado seriamente pues suprimir una enfermedad muy contagiosa ya iniciada requer铆a medidas tan radicales, tan draconianas, que los costes sociales superar铆an ampliamente a los beneficios. Pero la supresi贸n encajaba bastante bien en una sociedad infantilizada, donde la expansi贸n de los derechos hab铆a transcurrido paralela a la contracci贸n de los deberes. 驴Por qu茅 no el 鈥渄erecho鈥 a no sufrir una pandemia?

El surgimiento de la covid-19 y la radical intervenci贸n China eran la oportunidad de oro para Ferguson y su equipo. En un pol茅mico estudio calcularon que, sin aplicar intervenciones coercitivas, la enfermedad causar铆a 510.000 muertos en Reino Unido y 2,2 millones en los Estados Unidos. Sosten铆an que las medidas convencionales para mitigar la enfermedad, incluso aplicadas de forma intensiva y obligatoria, no evitar铆an un desbordamiento del sistema sanitario de proporciones descomunales. S贸lo resultaba viable una opci贸n: la supresi贸n, enclaustrar a la gente al estilo chino. Eso s铆, el estudio reconoc铆a que la supresi贸n no ser铆a definitiva pues la enfermedad regresar铆a meses despu茅s por la ausencia de inmunidad y tambi茅n que esta estrategia 鈥渓leva consigo enormes costes econ贸micos y sociales que pueden tener un impacto significativo sobre la salud y el bienestar a corto y largo plazo鈥.

Ferguson se reuni贸 con el presidente franc茅s Emmanuel Macron el 12 de marzo y con el Primer Ministro brit谩nico, Boris Johnson, el 16. Ambos debieron asustarse con las apocal铆pticas previsiones porque se decantaron por el confinamiento. Es probable que Ferguson contactase (y asustase) a m谩s l铆deres europeos.

Naturalmente, el estudio sobreestimaba ampliamente la mortalidad de la covid-19, un error explicable al principio de una epidemia cuando no se conocen con certeza los par谩metros correctos que deben introducirse en el modelo. Pero ya era mala suerte estimar para Estados Unidos 2,2 millones de muertos, justo para encajar la pandemia en su grado m谩ximo: la categor铆a 5. No, la pandemia actual no reviste, ni de lejos, la gravedad que tuvo la gripe de 1918, como sosten铆a Ferguson. Tampoco es insignificante: se asemejar铆a m谩s a la de 1957. Pero esta enfermedad ofrece una ventaja que no concedieron otras: los colectivos vulnerables est谩n muy bien identificados, algo que permitir铆a aplicar una estrategia selectiva de protecci贸n especial, con sustancial reducci贸n de la mortalidad, la demanda hospitalaria y el deterioro social.

EL REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD

Los costes a largo plazo de las actuales pol铆ticas restrictivas, indiscriminadas, son espeluznantes. Y no solo en t茅rminos econ贸micos (enorme desempleo, profunda pobreza, quiebra de peque帽as empresas), tambi茅n en salud f铆sica y mental, cohesi贸n social, derechos fundamentales y, finalmente, vidas. El cierre de la actividad escolar presencial no s贸lo priva a los ni帽os de formaci贸n, tambi茅n de disciplina, de h谩bito de aprendizaje. Y crea dificultades para que los padres acudan al trabajo. El encierro agrava muchas otras enfermedades f铆sicas (mucho m谩s letales que la covid) y mentales al dificultar el ejercicio, los controles y la asistencia sanitaria. El confinamiento no reduce las muertes, solo las aplaza a un coste social astron贸mico. Pero puede que esto importe poco a autoridades y ciudadanos con visi贸n estrecha y cortoplacista.

Los expertos que propusieron la novedosa estrategia manten铆an una confianza ciega, excesiva, en sus modernas t茅cnicas y un soberano desprecio por la sabidur铆a del pasado. Probablemente pensaban que los antiguos eran ignorantes por carecer de sus sofisticados conocimientos. Grave error. Quienes afrontaron la pandemia de 1957 dispon铆an de menos adelantos pero no eran ignorantes en absoluto. Pod铆an haber confinado a la poblaci贸n, reduciendo los contagios, pero pose铆an visi贸n y sentido com煤n suficientes como para saber que ese remedio resultar铆a much铆simo m谩s grave que la enfermedad.