Foto de Portada: Vanessa Garc铆a Navarro

En Mesoam茅rica la constante violencia perpetuada en contra de las mujeres es una dolorosa realidad. Datos preliminares de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) revelan que durante el mes de marzo de 2021 se registraron 282 ataques contra defensoras de M茅xico, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Las cifras recabadas, comparadas con las obtenidas en a帽os anteriores, demuestran que en el mes de marzo hay un considerable crecimiento en el n煤mero de ataques a defensoras mesoamericanas.

De acuerdo con la IM-Defensoras, el aumento no es casual. Debido a que el 8 de marzo se conmemora el d铆a internacional de la mujer 鈥 y por ende se efect煤an diversos tipos de din谩micas y protestas en nombre de la vida, dignidad y derechos de la mujer- la cultura machista pone en marcha sus mecanismos de ataque, un mensaje contundente que conjuga misoginia pura: no exijan, no se quejen, no se defienda, o ser谩 peor.

La naturaleza de las agresiones y n煤mero de v铆ctimas de ataques es diferente en cada pa铆s. No obstante, en cada uno de ellos se afianza el mensaje de represi贸n y el odio.

En M茅xico, en marzo las protestas 鈥 y los actos de represi贸n a las mismas- ocurrieron alrededor de toda la rep煤blica; en muchos casos la polic铆a encapsul贸 a las manifestantes como medio de intimidaci贸n y coerci贸n f铆sica. Se observaron detenciones arbitrarias, acoso cibern茅tico y la violaci贸n al derecho de difundir informaci贸n de las activistas mexicanas. En total se registraron 84 agresiones (el triple en comparaci贸n a enero y marzo).

Defensoras en el 8M Oaxaca, M茅xico. Fotograf铆a: Vanessa Garc铆a Navarro

En Nicaragua, se report贸 156 ataques contra defensoras (16 de ellos el d铆a 8 de marzo). El gobierno -utilizando como medio la fuerza policiaca- fue el principal instigador de la violencia. Se dedico a acosar y hostigar a las activistas, incluso impidi贸 que lograran movilizarse libremente en el desempe帽o de sus diligencias.

En Guatemala, sus tierras, que fueron testigos de la imperdonable masacre de 56 ni帽as y mujeres adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunci贸n (en 2017), ahora contemplan las secuelas del crimen. Se sabe que las defensoras del derecho a la verdad, reparaci贸n y justicia (madres de las v铆ctimas de esta fat铆dica tragedia) siguen siendo amenazadas y atacadas ahora que el proceso judicial ha abandonado su pausa. En 2018 y en febrero de este a帽o dos madres activistas fueron asesinadas en su b煤squeda de justicias, mientras que, a finales de marzo de este a帽o, la activista Elsa Siqu铆n (tambi茅n madre de una de las ni帽as victimas) fue agredida junto a sus hijos en su propio hogar.

En El Salvador, se registraron 25 agresiones (de las cuales 20 acontecieron el 8 de marzo). Las defensoras salvadore帽as de los derechos sexuales y reproductivos amenazadas por la polic铆a y el ej茅rcito. En a帽adidura, su sororidad con el ins贸lito caso en el que una mujer que muri贸 en prisi贸n tras ser condenada debido a que sufri贸 una emergencia obst茅trica, les ha costado desprestigio e estigmatizaci贸n.

En Honduras, se crearon organizaciones anti-derechos, con el fin 煤nico de boicotear las actividades que los grupos feministas y mujeres planeaban llevar a cabo el 8 de marzo y se atac贸 con propaganda mis贸gina el Foro de Mujeres por la Vida (FMPV). Adem谩s, destacan de los cr铆menes cometidos contra las defensoras de la tierra.

El gobierno en cada uno de los pa铆ses mencionados se niega a proporcionar seguridad y apoyo a las mujeres, las estorba y las ataca cuando intentan procur谩rselos ellas mismas. El t茅rmino 鈥渇eminismo鈥 se criminaliza, se castiga y se convierte en tab煤. No obstante, el no ver, no o铆r y no hablar de los males de nuestra sociedad no los hace desaparecer. 脷nicamente difundirlos y encararlos puede abatirlos.