De parte de La Corda April 5, 2021 91 puntos de vista

Recibimos carta de Ricardo, preso en aislamiento en Zuera (Zaragoza). El compñero nos relata un episodio sufrido en esta cárcel y de nuevo sale el nombre del carcelero Manuel, alguien que ya conocíamos por el relato de otros compas. Publicamos aquí su carta, con algo de retraso.

Yo, Ricardo Diaz Moreno vengo a decir que estoy preso en Zuera. Que habiendo venido de la prisión de Albocasser por haberme metido en un altercado por separar en una pelea a dos internos que estaban rebentando a un chaval. Me han metido un 1r grado, artículo 75.1. Estando aquí me cambiaron de galeria, me quitaron la ropa y las zapatillas, dejándome en camiseta de verano y ropa interior, descalzo, con un colchón lleno de mierda. Pasé todo el dia en estas condiciones, y me vienen a la hora de la cena con mis pertenencias. En esta celda no habia cable para poder ver la TV (mi TV). Harto ya de todo reventé la ventana después de una gran discusión con los carceleros. Acabé chinándome con un cacho de cristal y precisando 18 grapas para cerrarme los cortes.

Después de sacarme a curas y devolverme al módulo, le pregunto al carcelero Manuel si es que me tiene manía, y me dice “no te voy a decir que no”:

Por lo ocurrido aquí en Zuera me han metido 6 sanciones, 3 de 30 días de privación de paseos cada una, y 3 sanciones de 14 días de aislamiento cada una. También me rompieron la radio.

Doy mi consentimiento para que sea publicado todo esto. Creo que a través del compa David ya sabeis de qué palo va este Don Manuel, abusa de su poder, a sus anchas cuando se bebe la botellita de vino. Estaré encantado de estar en contacto con vosotrxs y unirme a la lucha.