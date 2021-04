–

Que no tot en la vida 茅s faena

Que morir 茅s no viure lluitant

Vull (Zoo)

A las puertas de un nuevo 1潞 de Mayo envuelto en una crisis econ贸mica de dimensiones desconocidas, resulta un misterio que no haya una resistencia m谩s activa ante los niveles insoportables de explotaci贸n laboral y desempleo…o no. En el mejor de los casos la soluci贸n pasa por derogar la reforma laboral de Rajoy o aprobar una nueva. En ning煤n caso una reforma laboral plantear谩 la necesidad de abrir nuevos horizontes que vayan m谩s all谩 del trabajo asalariado.

Desde hace m谩s de un a帽o vivimos en la excepcionalidad permanente. La incertidumbre es ubicua. Con la pandemia se exacerb贸 la precariedad laboral, se perdi贸 poder adquisitivo y el teletrabajo dilat贸 la jornada laboral. Los espacios de ocio fueron sacrificados en aras del 鈥渋nter茅s general鈥. Pod铆amos, y podemos, salir a trabajar si dispon铆amos de un trabajo asalariado formalizado a trav茅s de un contrato. La puesta en escena de nuevas tecnolog铆as propici贸 una mayor atomizaci贸n de las tareas. Se est谩 imponiendo una nueva organizaci贸n del trabajo que es necesario desafiar. No solo requiere enfrentarnos a su reificaci贸n y despolitizaci贸n, sino tambi茅n a su normatividad y moralizaci贸n.

Parecemos haber normalizado que la inmensa mayor铆a vivimos para trabajar, cuando deber铆amos trabajar para vivir. Esto contrasta sobremanera con la realidad que muestran las numerosas series que nos ofrecen las plataformas de streaming: abundan las historias dedicadas y organizadas alrededor de actividades como el placer de la comida, el ocio o practicar sexo y son muy pocas las que muestran la realidad de las condiciones laborales de la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n. La representaci贸n de la realidad laboral, el problema del trabajo, brilla por su ausencia.

Desde mi punto de vista el trabajo es un tema crucial. En esta sociedad organizamos nuestra vida en torno a la forma de trabajo asalariado tanto si tenemos un salario como si hemos sido expulsadas o excluidas del mercado laboral. Por otra parte, los centros de empleo son lugares donde la toma de decisiones se estructura bajo relaciones de poder y autoridad. Al ser organizaciones jer谩rquicas, nos plantean el tema del consentimiento y la obediencia. Y al ser espacios de exclusi贸n, abren el interrogante sobre la pertenencia y la obligaci贸n.

En la actualidad tener un salario para vivir se entiende como algo natural m谩s que como una convenci贸n social. De ah铆 que nos centremos m谩s en los problemas de tal o cual empleo, o en su ausencia, que en el empleo como un sistema de dominaci贸n. Olvidamos, sin embargo, que no siempre se vivi贸 de un salario y por lo tanto esta forma de explotaci贸n no es natural, no tiene por qu茅 existir para siempre.

En el lugar de trabajo, sea una oficina, un bar, una f谩brica, en una casa o bajo el techo de la nuestra cuando teletrabajamos, es d贸nde la mayor铆a de personas experimentamos m谩s a menudo las relaciones de poder m谩s inmediatas, indiscutibles y palpables. Por tanto, es un fen贸meno mucho m谩s pol铆tico que econ贸mico. Siendo el trabajo un fen贸meno pol铆tico y econ贸mico sorprende la poca atenci贸n que se le dedica desde la izquierda.

Quiz谩s esta poca atenci贸n se deba, en parte, a que el lugar de trabajo, al igual que el hogar, se nos presenta como un espacio privado que es resultado de un conjunto de contratos individuales m谩s que una estructura social. Son espacios que parecen tener que ver con la esfera de las necesidades humanas y las elecciones individuales m谩s que con un lugar donde se ejerce el poder pol铆tico.

Otra de las razones por las que se presta tan poca atenci贸n a la relaci贸n laboral tiene que ver con la derrota ideol贸gica que ha sufrido la izquierda y el declive del activismo sindical: solo somos capaces de imaginar un mundo dominado por zombis. El optimismo y la voluntad por darle la vuelta a este mundo, es decir transformarlo, parecen quedar lejos. Esta derrota posibilita que la instituci贸n de la propiedad privada asegure la privacidad del empleo, y por ende la normalizaci贸n de la dominaci贸n en el lugar de trabajo.

Este aspecto privatizado del trabajo, su condici贸n de lugar privado, est谩 recogido en un pasaje de El Capital de K. Marx:

鈥溾bandonamos esta esfera ruidosa, situada en la superficie y visible para todos, junto con el poseedor de dinero y el poseedor de fuerza de trabajo, a fin de seguir a ambos en los lugares ocultos de la producci贸n, en cuya puerta se haya escrito: no se admite la entrada si no es para asuntos de negocios. Veremos aqu铆 no s贸lo c贸mo se produce el capital, sino c贸mo se produce 茅l mismo. Y se nos revelar谩 por fin el secreto del plusvalor.鈥漑1].

Marx nos propone salir del Ed茅n del mercado aparentemente igualitario del intercambio de mercanc铆as (una parte poseedora de dinero, otra poseedora de la fuerza de trabajo) y descender a 鈥渓os lugares ocultos鈥 para hacer p煤blico el mundo del trabajo asalariado y analizarlo como lo que es: un elemento central del modo de producci贸n capitalista. Es un punto de vista esencial desde el cual descubrir y revelar los misterios y la l贸gica capitalista.

Quienes logran satisfacer las necesidades de comida, techo, vestimenta lo hacen mayoritariamente a trav茅s del salario. A d铆a de hoy el salario es el mecanismo dominante de distribuci贸n de ingresos, al mismo que tiempo que otorga estatus en funci贸n de su cuant铆a y posibilita (que no garantiza) el acceso a una jubilaci贸n. Adem谩s, es importante no olvidar que para una parte muy importante de la poblaci贸n el acceso a un trabajo asalariado supone una fuente de socializaci贸n. Poner el foco en el mundo del trabajo no solo significa analizarlo en todas sus dimensiones sino insistir en la necesidad de politizarlo.

Por lo general, no es la polic铆a o el miedo a una denuncia lo que nos fuerza a buscar un empleo. No es necesaria la amenaza o la coacci贸n en un sistema social que se sostiene sobre un hecho aparentemente irrefutable: el trabajo asalariado es la 煤nica forma que tenemos la mayor铆a de la clase trabajadora de tratar de cubrir nuestras necesidades. Esto explica que naturalicemos esta forma de dominaci贸n y la veamos de manera abstracta e incluso con resignaci贸n: 鈥渆s lo que hay鈥.

Hay quienes dir谩n que no hace falta descender a los oscuros lugares de trabajo y que es m谩s f谩cil y l贸gico abordar el problema desde el consumo. Pero este enfoque sigue esquivando el problema: no s贸lo porque el consumo mercanc铆as presupone la producci贸n de mercanc铆as para vender sino porque quien consume seguramente ha obtenido ingresos a trav茅s de una relaci贸n asalariada. Entre consumidores se enfrentan uno con dinero y otro con el producto, pero ese dinero y ese producto esconden una relaci贸n laboral de explotaci贸n.

En el lugar de trabajo se producen mercanc铆as, bienes y servicios econ贸micos, claro, pero tambi茅n sujetos sociales y pol铆ticos. En otras palabras: la relaci贸n salarial no solo genera ingresos y capital, sino adem谩s personas disciplinadas, sujetos gobernables, ciudadanos de bien. Dada su centralidad tanto en la vida individual como en el imaginario colectivo, el trabajo asalariado se convierte en un lugar clave para clasificar personas.

Algo del atractivo que detentan algunas formas de trabajo (sean o no asalariadas) en el capitalismo deriva de la posibilidad de unirse a una clase o a un sector de la clase relativamente aventajado: ser clase trabajadora o ser clase media; estar indefinido o temporal; ocupar un puesto para el que hace falta una carrera profesional o un puesto 鈥渘o cualificado鈥; realizar trabajos de cuidados de forma asalariada o trabajar en hogar realizando tareas de reproducci贸n sin ning煤n tipo de remuneraci贸n.

Todas las formas de trabajo vienen definidas por la productividad de la mano de obra pero se distinguen no solo por la remuneraci贸n, la posici贸n laboral, los niveles de explotaci贸n y precariedad; sobre todo se distinguen por la forma de dominaci贸n que se establece: esclavista, feudal, asalariada o, en un futuro, asociaci贸n de productores libres.

Existe adem谩s un elemento diferenciador fundamental que a menudo se obvia: el g茅nero. Este elemento esencial afecta al reparto del poder tanto en los hogares como como en las ocupaciones asalariadas, ya lo sabemos. Lo que se suele tener menos en cuenta es hasta qu茅 punto el 谩mbito laboral refuerza, apuntala y esclerotiza los roles, los estereotipos de g茅nero鈥 el propio patriarcado. Hasta qu茅 punto los asumimos, de forma consciente o inconsciente, como peaje imprescindible para acceder al trabajo asalariado. Cuando, por ejemplo, mujeres y hombres recurrimos a c贸digos y guiones diferenciados (鈥済enerizados鈥) como una herramienta de negociaci贸n en las relaciones con los jefes y colegas de trabajo; cuando nos vemos obligadas a hacer uso de patrones diferenciados de cortes铆a o profesionalidad estamos poniendo a trabajar el g茅nero. Son normas no escritas pero grabadas en piedra. A esta realidad hay que sumarle la feminizaci贸n o masculinizaci贸n de determinados sectores, es decir el modelaje de g茅nero de los sujetos explotables por parte de los empresarios, normalmente basada en estereotipos que perjudican la posici贸n social y el acceso a recursos de las mujeres.

Para continuar volvamos a El Capital de Marx, en concreto esta frase en la que explica c贸mo la clase es el resultado de la relaci贸n que se establece es esos 鈥渙scuros lugares鈥:

鈥淎l separarse de esta esfera de la circulaci贸n simple o del intercambio de mercanc铆as, donde el librecambista vulgaris toma las ideas, los conceptos y los criterios para enjuiciar la sociedad del capital y del trabajo asalariado, parece como si se transformase ya algo la fisonom铆a de nuestros personajes. El antiguo poseedor de dinero avanza convertido en capitalista, y el poseedor de la fuerza de trabajo le sigue como obrero suyo. Uno pisando fuerte y sonriendo desde帽oso, todo ajetreado; el otro t铆mido y receloso, de mala gana, como quien lleva su propia piel al mercado y no tiene otra cosa que esperar m谩s que la tener铆a.鈥漑2]

Hay una clara brecha que separa al que se adelanta y a quien le sigue: se pone en evidencia una jerarqu铆a social basada en la clase. Ahora bien, adem谩s de centrarnos en el resultado y en la desigualdad debemos reforzar nuestra cr铆tica al capitalismo abordando los procesos y la no-libertad que supone la relaci贸n laboral en s铆.

Para ahondar en esto 煤ltimo debemos centrarnos en la divisi贸n social del trabajo y en este sentido es importante se帽alar los aportes del feminismo revolucionario al debate del trabajo. Dentro de este feminismo hay planteamientos diversos: simplificando mucho, un sector pone el 茅nfasis en la lucha por el derecho de las mujeres al trabajo asalariado en igualdad, rompiendo las barreras que impone la divisi贸n sexual de los cuidados, y otro sector concentra sus esfuerzos en revalorizar las formas no asalariadas de trabajo en el hogar, como un trabajo socialmente necesario. Desde luego ambos planteamientos tienen legitimidad y son importantes formas de resistencia. El l铆mite de estas estrategias feministas, y la inmensa mayor铆a de reivindicaciones sindicales y de la izquierda, es que ninguna logra desafiar el discurso dominante legitimador del trabajo. Es urgente que la lucha por trabajar menos est茅 al mismo nivel que las mejoras salariales y de las condiciones laborales. Y todas estas mejoras deben plantear nuevos horizontes que superen las actuales relaciones de dominaci贸n y no-libertad.

En el 谩mbito del trabajo descubrimos la jerarqu铆a y se revela la desigualdad y la subordinaci贸n a varios niveles. En la relaci贸n laboral capitalista en s铆, como ya hemos visto, pero tambi茅n en el 谩mbito del hogar donde estructuralmente las mujeres sostienen sobre su doble jornada la reproducci贸n de toda la clase trabajadora y por lo tanto del capital. Persiste en el 谩mbito dom茅stico otra dicotom铆a dominaci贸n-subordinaci贸n que es estructural y que es esencial analizar, visibilizar y contabilizar.

Ahora m谩s que nunca, en medio de esta nueva excepcionalidad que persiste y fractura derechos laborales, al mismo tiempo que se exige el derecho al trabajo asalariado se debe luchar contra el trabajo asalariado. La lucha contra el empleo consiste no solo en asegurar mejores condiciones laborales durante el tiempo trabajado, sino tambi茅n en garantizar el tiempo y el dinero necesarios para una vida digna fuera del trabajo. Y s铆, estas exigencias deben coexistir y ser compatibles con la lucha por la superaci贸n de la relaci贸n capital vs. trabajo asalariado. As铆, el trabajo no debe ser solo un lugar de falta de libertad, sino tambi茅n un lugar de resistencia y de contestaci贸n. No debemos perder de vista nunca que estos polos de la contradicci贸n no pueden vivir el uno sin el otro; que, por tanto, esta relaci贸n simbi贸tica supone que la destrucci贸n de uno acarrea la del otro. No se trata de hacer 煤nicamente una cr铆tica del capitalismo desde el trabajo sino del trabajo en el capitalismo.

Por 煤ltimo, pienso que es importante no perder de vista que la lucha contra todas las formas de dominaci贸n que entra帽an las relaciones laborales implica asumir la necesidad de emprender un proceso de liberaci贸n. El tema de la libertad, o la ausencia de ella, es de absoluta actualidad y est谩 铆ntimamente vinculado al 谩mbito del trabajo, a esos 鈥渙scuros lugares鈥. Es tambi茅n Marx el que advierte, en la 鈥淐r铆tica al Programa de Gotha鈥, acerca del error de ver en las luchas 煤nicamente los resultados y perder de vista los procesos:

鈥淓s como si, entre esclavos que al fin han descubierto el secreto de la esclavitud y se alzan en rebeli贸n contra ella, viniese un esclavo fan谩tico de las ideas anticuadas y escribiese en el programa de la rebeli贸n: 隆la esclavitud debe ser abolida porque el sustento de los esclavos, dentro del sistema de la esclavitud, no puede pasar dentro de un cierto l铆mite, sumamente bajo!鈥.

Este compromiso con la libertad, junto con el de la igualdad, es lo que realmente distingue las posiciones revolucionarias de las socialdem贸cratas. Este objetivo de la liberaci贸n deber铆a estar en el frontispicio de todas las luchas laborales y tener muy presente que la libertad es una pr谩ctica colectiva de construcci贸n del mundo. Es tambi茅n, o deber铆a ser, una pr谩ctica creativa que depende m谩s de la acci贸n colectiva que de la voluntad individual, y esto es lo que la hace pol铆tica. La libertad considerada como una cuesti贸n de autodeterminaci贸n individual o auto-soberan铆a se reduce a un fen贸meno solipsista. La libertad es un esfuerzo social.

Andr茅s Fern谩ndez,

militante de TrinCHEra

[1] K. Marx; El Capital; Libro I, Tomo I; P谩g. 236. Akal

[2] 脥dem, P谩g. 236-237