–

De parte de SAS Madrid December 17, 2021 33 puntos de vista

Más de 150 personas volvieron a salir ayer a las calles de Móstoles para protestar contra el deterioro de la sanidad pública y, más concretamente, por la situación en que se encuentra el centro de salud de La Princesa, que desde hace más de un mes no pasa consulta médica por la tarde al no haberse cubierto a los médicos que, por baja laboral, renuncia o permisos, no se encuentran trabajando. La única solución aportada hasta el momento por la Comunidad de Madrid -y que supone una de las críticas principales de los manifestantes- ha sido derivar a los pacientes a otros ambulatorios del municipio.

Con la de esta semana, suman ya tres convocatorias consecutivas, con una asistencia muy superior a las que acostumbran a reunir los movimientos sociales de la localidad. La primera, el 2 de diciembre, reunió a más de 250 personas, una cifra que bajó el jueves siguiente y que ayer experimentó una ligera subida.

La protesta, convocada nuevamente por la asamblea vecinal Móstoles, Pueblo Vivo, comenzó a las 17:00 frente al Ayuntamiento, donde más de 150 personas, cacerola en mano, mostraron su malestar por la situación en que se encuentra la sanidad madrileña, afectada también por el cierre de los servicios de urgencia en la atención primaria, aunque también hubo críticas para el Gobierno central y fue constante el cántico «gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende». Desde allí, partieron por la Avenida de la Constitución dirección La Princesa. Por el camino, y según se adentraba en el barrio del centro de salud, algunas personas se asomaban por las terrazas a mostrar su apoyo, mientras que otras simplemente contemplaban la situación.

La marcha, que no había sido comunicada, contó en todo momento con el acompañamiento de la Policía Municipal, que intentó interrumpir en varias ocasiones en itinerario que se estaba siguiendo. Fue en la esquina que une las calles Severo Ochoa y Juan Ramón Jiménez cuando se produjo la tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Las personas que participaban en la marcha querían continuar por Juan Ramón Jiménez y dar una vuelta al barrio, antes de concentrarse en las puertas del centro de salud, para llamar la atención del vecindario, a lo que la Policía Municipal se opuso e insistía en que la manifestación torciera por Severo Ochoa y fuera directamente al ambulatorio.

La negativa policial motivó el enfado de los convocantes, que denunciaron por la megafonía el despliegue policial “desproporcionado”, que impedía, a su juicio, la realización pacífica del itinerario. El rifirrafe hizo que la calle quedara cortada durante casi 30 minutos. Finalmente, y a pesar de la llegada de la Policía Nacional, la manifestación continuó por la calle Severo Ocho y dio el rodeo que pretendía antes de llegar Princesa.

Protesta dentro del centro de salud

Una vez allí, algunos de los manifestantes entraron en el centro de salud, explicaron el motivo de la protesta y pidieron un aplauso para el personal sanitario y no sanitario, lo cual fue correspondido con aplausos por varias trabajadoras. Desde la organización, se animó también a presentar hojas de reclamaciones por la falta de servicio, unas reclamaciones que, insistieron, no van dirigidas contra el personal, sino contra la administración. Varias de las personas presentas secundaron la iniciativa.

Tras leer el manifiesto, se hizo un llamamiento a asistir a la próxima asamblea de Móstoles, Pueblo Vivo, que tendrá lugar el domingo, a las 12:00, en la Fuente de los Peces, y se animó a que la propia vecindad organice las suyas en el barrio. Tras las protestas por el cierre del turno de tarde de la Princesa, los encuentros de este colectivo vecinal, que nació en octubre del año pasado, han visto crecer sensiblemente la asistencia.

Enlace relacionado Mostolesenlinea.com (17/12/2021)