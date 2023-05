Creemos firmemente que los pa铆ses del MERCOSUR y de la UE necesitan mejorar y transformar su relaci贸n. En los 煤ltimos tres a帽os, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las asociaciones de agricultores de ambos lados del Atl谩ntico han luchado juntos con 茅xito para impedir que se ratifique el acuerdo comercial UE-Mercosur. El acuerdo propuesto servir铆a principalmente a los intereses corporativos a expensas de los l铆mites planetarios, los pueblos ind铆genas, los agricultores familiares, los trabajadores y el bienestar de los animales, e impulsar铆a la desindustrializaci贸n y las insostenibles desigualdades sociales. Esto no es algo que algunos instrumentos adicionales al acuerdo puedan cambiar con unos pocos instrumentos adicionales. Al mismo tiempo, nuestra relaci贸n econ贸mica actual ya se basa en una relaci贸n de poder asim茅trica y en unos t茅rminos comerciales desiguales, moldeados por una historia de colonialismo con efectos devastadores para las personas, los animales y el planeta.

Por ello, las organizaciones firmantes creemos que hay que poner fin al acuerdo UE-Mercosur y que es hora de cimentar nuestro futuro com煤n en los principios de solidaridad, igualdad, cooperaci贸n, sostenibilidad y democracia. Nuestro objetivo no es m谩s comercio y beneficios desenfrenados y sin control para unos pocos, sino una buena vida para todos. El comercio puede ayudarnos en la transici贸n hacia sociedades y m茅todos de producci贸n sostenibles, pero s贸lo si lo basamos en nuevos principios. Las negociaciones sobre las relaciones pol铆ticas, econ贸micas y comerciales entre nuestras dos regiones deben basarse en estos principios.

Solidaridad

Nuestra futura relaci贸n no debe basarse en la explotaci贸n, sino en la solidaridad. Por lo tanto, debemos poner en primer plano los derechos humanos y de los trabajadores; los pueblos ind铆genas; los peque帽os agricultores y las familias campesinas; y el bienestar de los animales, protegiendo siempre la biodiversidad y el clima. Estos derechos deben estar garantizados universalmente, su protecci贸n debe tener prioridad sobre cualquier inter茅s comercial o empresarial, y deben ser exigibles en virtud de la legislaci贸n internacional sobre derechos humanos, no de la legislaci贸n sobre comercio e inversiones. No podemos permitir que las empresas transnacionales sigan benefici谩ndose de las asimetr铆as econ贸micas y de la desigualdad de derechos.

Forjar nuestro futuro de forma solidaria tambi茅n significa reconocer y corregir la relaci贸n tremendamente injusta y la historia de colonialismo y de explotaci贸n que se deriva de ella. Por lo tanto, debemos buscar activamente la descolonizaci贸n de nuestras relaciones. Esto empieza por reconocer y asumir la responsabilidad de la deuda hist贸rica social, ecol贸gica, financiera y clim谩tica que Europa tiene con los pueblos de los pa铆ses del Mercosur, pagando esas deudas, incluso a trav茅s de la financiaci贸n p煤blica por parte de la UE de los proyectos de desarrollo de los pueblos del Mercosur para sociedades justas y sostenibles, y en t茅rminos de comercio, concediendo un amplio trato especial y diferenciado horizontal a los pa铆ses, industrias y productores del Mercosur.

Igualdad

Las pol铆ticas comerciales y de inversi贸n han contribuido hasta ahora a aumentar las desigualdades, entre regiones y entre personas, y a reforzar relaciones de poder como el patriarcado, el racismo y el neocolonialismo que benefician a las empresas multinacionales y a los grandes terratenientes. Un futuro acuerdo debe cambiar de rumbo y contribuir a aumentar la igualdad. Esto empieza por reconocer los derechos ind铆genas y apoyar a las comunidades ind铆genas y rurales, incluidos los quilombolas afrodescendientes, los peque帽os agricultores y familias campesinas, tanto en Europa como en el Mercosur, las comunidades ribere帽as (Ribeirinhos) y de pescadores a peque帽a escala, para que mantengan sus tierras y su cultura y eviten el comercio de cualquier producto que pueda amenazarla.

Significa tambi茅n superar los modelos econ贸micos basados en la apropiaci贸n del trabajo reproductivo no remunerado y mal pagado a ambos lados del Atl谩ntico, as铆 como la discriminaci贸n de las mujeres en el mercado laboral por parte de las empresas transnacionales, reforzando as铆 las estructuras patriarcales. En cambio, un futuro acuerdo deber铆a fomentar los enfoques p煤blicos y de bienestar.. Por lo tanto, los servicios p煤blicos y de bienestar prestados por el Estado son un derecho humano sin 谩nimo de lucro y deben estar arraigados localmente y ser respetados en cualquier acuerdo internacional.

Cooperaci贸n

La cooperaci贸n, y no la competencia, debe ser el principio en el que basemos nuestras relaciones. S贸lo las grandes empresas ganan cuando se enfrentan los trabajadores y los agricultores.

La UE y el Mercosur deber铆an ser capaces de proteger a las familias campesinas y a los peque帽os agricultores contra la competencia desleal, y el Mercosur deber铆a ser capaz de proteger las industrias nacionales que proporcionan puestos de trabajo de alta calidad.

La cooperaci贸n significa que no debemos tratar de aumentar el comercio entre nuestras sociedades como un objetivo en s铆 mismo, sino que debemos mejorar principalmente las transacciones comerciales de los productos que se producen de forma sostenible y que no son f谩ciles de conseguir de uno o del otro lado del Atl谩ntico.

Cualquier acuerdo futuro debe incluir la transferencia de tecnolog铆a y de conocimiento, estando as铆 libre de los derechos de propiedad intelectual controlados por las empresas, para apoyar la necesaria transformaci贸n social y tecnol贸gica de nuestras econom铆as aprendiendo los unos de los otros.

Sostenibilidad

Un futuro acuerdo debe contribuir a la transici贸n hacia sociedades y m茅todos de producci贸n sostenibles, basarse en los principios de la soberan铆a alimentaria, la agroecolog铆a, el cuidado y garantizar la reciprocidad en las normas de alta calidad en todos los 谩mbitos, una vez que la UE haya tomado medidas de descolonizaci贸n y se haya promulgado el Trato Especial y Diferenciado.

La sostenibilidad no es algo que se a帽ade al final de un acuerdo en un cap铆tulo separado, sin fuerza de ejecuci贸n. La sostenibilidad debe ser un eje transversal fundamental. Por lo tanto, debemos aspirar a comerciar s贸lo con productos que no sean perjudiciales para el planeta, los animales y las personas. Esto significa poner fin al comercio de productos agr铆colas procedentes de monocultivos como la soja y la ca帽a de az煤car, al igual que la ganader铆a intensiva que alimenta la deforestaci贸n, la p茅rdida de la biodiversidad y la propagaci贸n de zoonosis. Debemos comerciar con productos sostenibles, favoreciendo los productos locales cuando sea posible. Tambi茅n significa poner fin a la exportaci贸n hacia el Mercosur de productos nocivos y peligrosos, como los plaguicidas que est谩n prohibidos en Europa.. El comercio sostenible tambi茅n implica reducir las emisiones del transporte. Nuestra relaci贸n no puede basarse en la extracci贸n de recursos en la parte baja de la cadena de valores en beneficio de las econom铆as europeas. Los pueblos del Mercosur necesitan el derecho a decir no a las pr谩cticas extractivas perjudiciales y exigir un precio justo por sus recursos. Nuestra relaci贸n comercial debe centrarse en m茅todos de producci贸n sostenibles, y en productos que no est谩n disponibles ni en la UE ni en el Mercosur.

Democracia

Por 煤ltimo, la relaci贸n entre los pueblos del Mercosur y la UE no puede decidirse a puerta cerrada. Cualquier acuerdo futuro debe ser negociado sobre la base de los principios mencionados de forma democr谩tica, participativa y transparente. Este proceso debe poner en primer plano a las personas m谩s afectadas. Los pueblos ind铆genas, los peque帽os agricultores y las familias campesinas, las mujeres y los hombres, los trabajadores y la sociedad civil deben liderar dicho proceso, para garantizar que se respeten sus intereses y los l铆mites del planeta. Los derechos de los pueblos ind铆genas al consentimiento libre, previo e informado deben ser respetados, y los pueblos de ambas regiones deben tener el derecho de decir NO a cualquier acuerdo que no sirva a sus leg铆timos intereses y aspiraciones de sociedades democr谩ticas, sostenibles y justas.

Adem谩s, cualquier acuerdo futuro debe salvaguardar el espacio pol铆tico m谩s amplio posible para que los gobiernos puedan cumplir con sus mandatos de inter茅s p煤blico como condici贸n previa para la democracia, y no deben promulgarse cl谩usulas de comercio e inversi贸n en un acuerdo que puedan amenazar ese espacio pol铆tico. Nuestro futuro com煤n depende de unas democracias m谩s s贸lidas y del poder de los ciudadanos, no de unos intereses creados y un poder empresarial m谩s fuerte y arraigado.

Organizaciones firmantes