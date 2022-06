–

La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) ha se帽alado que el riesgo para la salud p煤blica a nivel mundial de la viruela del mono es “moderado”, teniendo en cuenta que “es la primera vez que se notifican casos y grupos de viruela del mono simult谩neamente en zonas geogr谩ficas muy dispares, y sin v铆nculos epidemiol贸gicos conocidos con pa铆ses no end茅micos de 脕frica Occidental o Central”.

En la actualizaci贸n de este domingo sobre la enfermedad, la OMS a帽ade que este riesgo tambi茅n es moderado porque “la repentina aparici贸n y el amplio alcance geogr谩fico de muchos casos espor谩dicos indican que la transmisi贸n generalizada de persona a persona ya est谩 en marcha, y que el virus puede haber estado circulando sin ser reconocido durante varias semanas o m谩s”.

En cualquier caso, el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas advierte de que este riesgo podr铆a pasar a “elevado” si el virus “aprovecha la oportunidad de establecerse como pat贸geno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, como los ni帽os peque帽os y las personas inmunodeprimidas”.

“Una gran parte de la poblaci贸n es vulnerable al virus de la viruela del mono, ya que la vacunaci贸n contra la viruela, que confiere cierta protecci贸n cruzada, se ha interrumpido desde 1980 o antes en algunos pa铆ses”, argumentan al respecto.

M谩s de 250 casos en todo el mundo

Hasta el 26 de mayo, se han notificado a la OMS un total de 257 casos confirmados en laboratorio y unos 120 casos sospechosos en 23 pa铆ses. Sin embargo, no se ha notificado ninguna muerte.

De acuerdo con este informe, Espa帽a es uno de los pa铆ses m谩s afectados con 20 casos confirmados y 64 sospechosos, por detr谩s de Reino Unido (106 casos confirmados), Portugal (49 confirmados) o Canad谩 (26 confirmados y 25-35 sospechosos).

La OMS resalta, no obstante, que la situaci贸n “est谩 evolucionando r谩pidamente”, por lo que espera que “se identifiquen m谩s casos a medida que se ampl铆e la vigilancia en los pa铆ses no end茅micos, as铆 como en los pa铆ses conocidos como end茅micos que no han notificado casos recientemente”.

