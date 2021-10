–

October 15, 2021

La Privaci贸n Material Severa, es decir, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos d铆as, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha aumentado casi un 50% en el 煤ltimo a帽o, afectando a 3,3 millones de personas en Espa帽a, debido al impacto de la pandemia de la Covid-19, seg煤n un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusi贸n Social en el Estado Espa帽ol (EAPN-ES).

El XI Informe 鈥楨l Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusi贸n social en Espa帽a 2008-2020鈥 ha sido presentado este jueves en el Senado por el presidente de EAPN-ES, Carlos Sus铆as, y el responsable de Investigaci贸n de EAPN-ES y coordinador del informe, Juan Carlos Llano, en el marco de la conmemoraci贸n, el 17 de octubre, del D铆a Internacional para la Erradicaci贸n de la Pobreza.

El documento revela que la Privaci贸n Material Severa se ha incrementado en 15 de las 17 comunidades aut贸nomas 鈥揺n todas menos Castilla-La Mancha y Arag贸n鈥 y para todos los grupos y segmentos analizados.

芦La Covid-19 ha destrozado en un a帽o lo que la crisis econ贸mica anterior tard贸 seis a帽os, para que ve谩is la dureza, la brutalidad y el aspecto repentino禄, ha se帽alado el responsable de Investigaci贸n de EAPN-ES y coordinador del informe, Juan Carlos Llano, durante la presentaci贸n del informe en la C谩mara Alta.

Adem谩s, de los datos se desprende que casi 1 de cada 10 ni帽os, ni帽as y adolescentes espa帽oles sufren privaci贸n material severa. Tambi茅n la padecen 1 de cada 7 personas que viven en familias monoparentales; y 1 de cada 4 personas extranjeras provenientes de pa铆ses que no son de la Uni贸n Europea.

El informe indica, asimismo, que se ha incrementado el porcentaje de personas que llegan con 芦mucha dificultad禄 a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la poblaci贸n, es decir, 4,7 millones de personas; y la tasa de riesgo de pobreza o exclusi贸n social (AROPE), que pasa del 25,3% hasta el 26,4% (12,4 millones de personas afectadas).

Respecto a la desigualdad, el estudio se帽ala que la renta del 20% m谩s rico de la poblaci贸n es 5,8 veces m谩s elevada que la del 20% m谩s pobre. En t茅rminos europeos, la desigualdad registrada por este indicador para el a帽o 2019, 煤ltimo dato disponible, es la sexta m谩s alta de la Uni贸n Europea, solo inferior a la de Bulgaria, Ruman铆a, Letonia, Lituania e Italia.

En este contexto, los responsables de la EAPN-ES han advertido de que Espa帽a tiene 芦muy dif铆cil禄 alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, por lo que piden realizar un esfuerzo suplementario para cumplir los objetivos.

Seg煤n han precisado, medidas como el Ingreso M铆nimo Vital (IMV), el incremento del salario m铆nimo y otras han contribuido a paliar las consecuencias de la COVID-19, pero han avisado de que sus efectos sobre la pobreza y exclusi贸n social m谩s severas todav铆a no se ven reflejados.

芦Cuando hablamos del escudo social, posiblemente la actuaci贸n haya sido al grueso de la poblaci贸n, pero a los sectores m谩s vulnerables les cuesta mucho trabajo que les lleguen determinado tipo de medidas禄, ha advertido el presidente de EAPN-ES.

Seg煤n ha precisado Sus铆as, el escudo social 芦ha parado el impacto econ贸mico禄 y si no hubiera estado, Espa帽a estar铆a en 芦una situaci贸n de cat谩strofe禄, aunque ha a帽adido que esto no quiere decir que haya llegado a todo el mundo. 芦Es verdad que hay un sector importante al que no ha llegado, posiblemente los m谩s vulnerables禄, ha subrayado.

El presidente de EAPN-ES ha subrayado la importancia de poner en marcha 芦medidas espec铆ficas禄 que piensen en determinados colectivos especialmente afectados porque 芦el mero crecimiento no genera una reducci贸n de la pobreza禄.

Carlos Sus铆as ha indicado que Espa帽a es, 芦en temas de pobreza, especialista en perder oportunidades禄, pero ha puntualizado que, en esta ocasi贸n hay una oportunidad si se toman una serie de medidas como la protecci贸n en vivienda, la mejora del sistema de rentas m铆nimas o la garant铆a de unas pensiones dignas.

