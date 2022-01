Un informe de la ONG Caminando Fronteras denuncia que la ruta más mortífera de pateras es la que tiene Canarias como destino

Un total de 4.404 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española en 2021, según recoge el informe Derecho a la Vida que el lunes difundió la ONG Caminando Fronteras. Esta cifra supone más del doble de las víctimas de 2020.

Entre los datos que destaca la entidad también recalca que entre estos más de 4.400 muertos o desparecidos hay 628 mujeres y 205 menores y que se han contabilizado hasta 21 nacionalidades entre todos ellos.

También señalan que la ruta más mortífera es la que tiene Canarias como destino. Caminando Fronteras denuncia que esto se debe a “la militarización del Mediterráneo”. En esta ruta han muerto o desaparecido 4.016 personas (124 naufragios) de las 4.404 registradas. Le siguen, la ruta argelina, con 191 personas muertas o desparecidas en 19 naufragios; y 95 víctimas en 10 naufragios en la ruta del Alborán.

En cuanto a la época, el documento señala agosto como el mes más trágico, con más de 660 víctimas en el mar, así como las semanas que corresponden a finales de mayo y principios de junio cuando, tal y como ha recordado la ONG, España vivió “una crisis diplomática” con Marruecos. En ese periodo, han explicado, solo en dos semanas se registró la llegada de 482 personas.

Desde la entidad califican estos datos como las “cifras del dolor” y apuntan que estos números son “el mínimo registrado” y que “la realidad es que hay más víctimas” de estas rutas de las que “no hay constancia”.

La fundadora de la ONG y activista por los derechos humanos, Helena Maleno, ha señalado que este estudio no solo pone de manifiesto la situación que las personas migrantes viven en el mar, sino que también sirve para dar “visibilidad a lo que está pasando en las fronteras” y poner el foco en “los factores” de esta situación, así como señalar “a los responsables”. A su juicio, las autoridades tienden a poner el foco en las llegadas a la costa. Maleno ha indicado que, según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, la llegada a España de forma irregular por vía marítima en 2021 (a fecha de 16 de diciembre) fue de 37387 personas, frente a las 38014 de 2020. La activista denuncia también que, mientras el Gobierno destaca una reducción de 600 personas en las llegadas, “la muerte y desaparición en el mar ha aumentado el doble”. “Y hay factores detrás de estas muertes”, ha recordado Maleno.

En este sentido, el informe señala que en el 94,8% de los 4.404 casos contabilizados en 2021, los cuerpos de las personas no aparecen. España, ha indicado Maleno, pone el foco en que las embarcaciones “no lleguen” y no informan de otras cifras que, a su juicio, son importantes, como “cuántas embarcaciones o personas lo intentan”. De estas forma, ha explicado, se sabría también el número de muertes y desapariciones. “Esa debería ser una información oficial y no trabajo de las ONG”, ha criticado.

Dentro de esta denuncia, Maleno también ha destacado el trato que se concede a los cuerpos que sí aparecen. Así, ha explicado casos en el que no se entierra al migrante como la familia –que no puede viajar a España– quiere; o que hay casos en los que estas personas son enterradas “en fosas comunes” y “en menos de 24 horas” desde su rescate.