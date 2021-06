–

De parte de Rojo Y Negro June 15, 2021 21 puntos de vista

Este fin de semana, 40 ciudades de Europa han vuelto a mostrar su apoyo a la ‘Gira por la Vida’

celebrando la llegada del ‘Escuadrón 421’, la delegación marítima Zapatista, a las Azores, en suelo

europeo. Desde la salida de la embarcación zapatista ‘La Montaña’, cientos de organizaciones

europeas han apoyado la declaración ‘Esperando al barco por la vida’, suscrita hasta la fecha por más

de 700 organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, representantes políticos y

personalidades del mundo de la cultura y la academia (1):

Las movilizaciones “Por la vida” de este 12 y 13 de junio han tenido lugar en 40 pueblos y ciudades

de varios países: Alemania (Bonn, Kiel, Hamburgo, Jena) Austria (Viena), Francia (Paris, Angulema,

Grenoble, Douarnenez), Grecia (Salonica, Atenas, Xanthi, Volos, Chalkida, Pireo, Patra, Veria,

Kerkira, Rethymno -Creta-), Italia (Alessandria, Bergamo, Milan, Lanciano, Orgosolo), País Vasco (

Zeberio y Altea), Cataluña (Barcelona), Estado español (Burgos, Madrid, Valencia, Segovia, Gredos,

Mallorca, Menorca, Tarancón, Palencia, Ibiza, Málaga, Salamanca), Suiza (Basilea, Ginebra)

Finlandia (Helsinki, Turku), A. Corunha, (Galiza) y Vigo, puerto español que recibirá a la delegación

marítima zapatista en los próximos días.

En la embarcación zapatista viajan cuatro mujeres, dos hombres y una ‘otroa’ (persona no binaria),

integrantes del Escuadrón 421. Partieron a principios de mayo de las costas atlánticas de México y

ya han llegado a las Azores, Portugal, el pasado 11 de junio, desde donde en breve partirán rumbo al

puerto de Vigo (Galicia). La delegación zapatista tiene como objetivo el encuentro con la Europa

insumisa, “buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la

lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”. Este recorrido internacional, que después

continúa su visita por otros continentes, se realiza a los 20 años de la Marcha del Color de la Tierra

que las zapatistas y el Congreso Nacional Indígena realizaron en 2001 para reclamar su lugar en un

México que los ignora.

Podéis encontrar las fotos de algunas de las movilizaciones de este fin de semana en este sitio

https://cloud.viajezapatista.eu/s/jHLoBcs63joeWEQ

Si queréis más información sobre la “Gira por la vida”, podéis escribirnos a info@viajezapatista.eu

(1) Para consultar el listado de firmas, podéis visitar la página web:

https://viajezapatista.eu/es/esperando-al-barco-por-la-vida/ Además de las firmas de organizaciones

sociales, personalidades del mundo académico etc., pueden encontrarse las firmas de tres

eurodiputados, dos diputados, un partido político a nivel estatal, un partido político a nivel

valenciano, cinco concelleiros galegos, cuatro partidos políticos a nivel vasco, un parlamentario

vasco y delegaciones sindicales de CNT, CGT, CCOO, ELA, LAB, ESK, STEILAS, entre otras

Madrid, 13 de junio de 2021