De parte de ANRed June 18, 2021 81 puntos de vista

Con la consigna 芦Casi 20 meses de Gobierno y sigue creciendo la pobreza禄, m谩s de 40 organizaciones sociales y territoriales realizar谩n hoy una gran jornada de lucha en todo el pa铆s en reclamo de aguinaldo o bono compensatorio para los y las trabajadoras del programa Potenciar Trabajo, apertura del programa para asistir a m谩s personas desocupadas, atenci贸n integral a los comedores y merenderos populares, y por aumento de los Potenciar Trabajo, 芦para que nadie est茅 por debajo de la l铆nea de la pobreza禄. En la Ciudad de Buenos Aires, varias columnas partir谩n al mediod铆a de diferentes puntos de la ciudad rumbo al Ministerio de Desarrollo Social, donde confluir谩n: una lo har谩 desde Retiro, otra desde Barracas y una tercera desde Once. La jornada se replicar谩 en varias provincias, como C贸rdoba, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Corrientes, Formosa, Tucum谩n, Catamarca, Entre R铆os, Misiones, Salta y Santa Cruz. Por ANRed.

Los principales reclamos son los de aguinaldo o bono compensatorio para los y las trabajadoras del programa Potenciar Trabajo, apertura del programa para asistir a m谩s personas desocupadas, atenci贸n integral a los comedores y merenderos populares, y por aumento de los Potenciar Trabajo, 芦para que nadie est茅 por debajo de la l铆nea de la pobreza禄.

En un comunicado las organizaciones sociales convocantes detallaron que en la Ciudad de Buenos Aires la marcha de la unidad piquetera tendr谩 tres columnas: una columna norte que concentra a las 11 en la Torre de los Ingleses, Retiro, y luego a las 12 bajan por bajada de Illia y Austria (zona Recoleta) y marchan al Ministerio de Desarrollo Social禄; una columna sur, que concentra a las 11 frente al Easy Barracas (Su谩rez y Herrera) y a las 12/12.30 marchan a Ministerio de Desarollo Social. Una parte sube por la mano de Herrera y otra por la mano de Hornos禄; y una columna oeste en Once (horario a determinar de concentraci贸n y marcha a Desarollo Social). La idea es que las tres columnas confluyan entre las 13 y las 13.30 frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n.

En tanto, la jornada nacional de lucha se replicar谩 en varias provincias, como C贸rdoba, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Corrientes, Formosa, Tucum谩n, Catamarca, Entre R铆os, Misiones, Salta y Santa Cruz.

En un comunicado titulado 芦Casi 20 meses de Gobierno y sigue creciendo la pobreza禄, los movimientos convocantes expresan: 芦en el sexto mes del a帽o, segundo a帽o del mandato de Alberto Fern谩ndez, han quedado m谩s claro que nunca sus prioridades. Nos encontramos en un cuadro de una situaci贸n social que no para de agravarse, aumenta fuertemente la desocupaci贸n, sum谩ndose a los millones de trabajadores y trabajadoras que ya no ten铆an trabajo, llevando a la poblaci贸n trabajadora a un enorme estado de pobreza, que sube a casi el 50%, cuando sumamos a los y las asalariadas que cobran por debajo de la l铆nea de pobreza禄.

En la misma l铆nea, los movimientos se帽alan: 芦el gobierno elimino el IFE, restringi贸 los presupuestos de 谩reas claves como educaci贸n, salud, obra p煤blica y el gasto social, por la v铆a m谩s directa: la inflaci贸n, sobre todo en alimentos que es en lo que se consume la mayor parte de los ingresos de lxs trabajadorxs. Recientemente se vuelven a realizar anuncios oficiales de estad铆sticas que dan una continuidad terror铆fica en la inflaci贸n sobre alimentos, lo que vuelve a afectar a las familias m谩s pobres. El hartazgo de la poblaci贸n con el gobierno es cada vez m谩s visible. Tanto los aumentos salariales, como los miserables porcentajes de aumentos a los programas de trabajo que organiza el Ministerio de Desarrollo Social, han bajado enormemente la capacidad de consumo de millones de personas y van sumando m谩s y m谩s trabajadores y trabajadoras a la pobreza y a la indigencia. Es indiscutible que con este ingreso nadie puede comer todos los d铆as, un sueldo de miseria que es mayormente percibido por personas que est谩n a cargo de las tareas de cuidado y ocupan en nuestra econom铆a la porci贸n m谩s grande del trabajo informal: mujeres, trans, travestis, lesbianas y personas no binaries禄, destacan.

芦Todos los recursos que el gobierno ha acumulado mediante este ajuste, tanto producto de la recaudaci贸n, como de la baja del d茅ficit fiscal, los est谩 concentrando para el pago de la Deuda Externa y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 鈥 denuncian 鈥 Un acuerdo cuya receta todos sabemos en qu茅 termina; m谩s ajuste, menos trabajo, menos salud, menos educaci贸n, todo al servicio del pago de una deuda que es ilegal e ileg铆tima. Desde el movimiento piquetero venimos hace a帽os denunciando, con este gobierno y con el anterior, que estos ajustes traer铆an graves problemas de desarrollo y trabajo que necesitan nuestros barrios, donde falta el trabajo la salud y la educaci贸n, m谩s a煤n con el incremento de la virtualidad, que ha dejado a millones de j贸venes sin acceso a la educaci贸n y por consiguiente al trabajo禄.

Con respecto a las promesas del gobierno nacional, expresan: 芦el Gobierno incumple sistem谩ticamente los compromisos de trabajo, de mejorar la asistencia a comedores y no cumple con las m铆nimas necesidades b谩sicas de los y las trabajadoras en medio de la enorme crisis que atravesamos. El ingreso de los y las trabajadoras del Potenciar Trabajo, 煤nico programa para jefas de familia, no supera los $13.000. 隆Menos de la mitad de la canasta de indigencia! 隆Un esc谩ndalo de miseria! Esto ameritaria que los y las dirigentes sindicales convocaran a una lucha para unificar una pelea contra este ajuste salvaje, por el contrario, apoyan al gobierno y desarticulan y boicotean las luchas obreras禄.

Es por eso que anuncian que 芦el movimiento piquetero independiente, como lo viene haciendo sistem谩ticamente, saldr谩 a enfrentar este viernes nuevamente este ajuste insoportable. Vamos a movilizarnos con todo, con precauci贸n, pero con todas nuestras fuerzas, se acab贸 el plazo, este viernes seremos miles y miles en las calles de todo el pa铆s, habr谩 cortes de ruta, bloqueos de puentes y accesos, porque la situaci贸n es insostenible. 隆Est谩 enorme movilizaci贸n de m谩s de 40 organizaciones, ya que sumamos nuevas organizaciones a esta GRAN UNIDAD PIQUETERA CONTRA EL AJUSTE!, reunir谩 a miles y miles de personas en todo el pa铆s, es la continuidad de un plan de lucha que si no es escuchado se profundizar谩 la semana que viene con medidas a煤n m谩s duras, que no descartan ninguna acci贸n contundente contra esta situaci贸n禄, finaliza la convocatoria firmada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamerican Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, OLP y Resistir y Luchar.