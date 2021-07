–

La manifestaci贸n recorrer谩 las calles de Gij贸n desde la plaza del Humedal.

Comisiones Obreras, UGT, CSI, CGT, Unidas Podemos, Anticapitalistes, las Kellys de Asturias, los pensionistas, las feministas y un largo etc茅tera. M谩s de 50 colectivos, sindicatos y partidos pol铆ticos asturianos se manifestar谩n hoy a las 12.30h desde la plaza del Humedal de Gij贸n para mostrar su solidaridad con las ocho sindicalistas de CNT condenadas a tres a帽os y medio de prisi贸n por sus acciones realizadas en un conflicto laboral que la Pasteler铆a La Suiza manten铆a con una trabajadora, que denunci贸 al due帽o por acoso sexual.

A la movilizaci贸n acudir谩n personas de otros puntos del Estado. Desde Madrid, por ejemplo, sale un autob煤s. CNT Xix贸n recuerda que 鈥渆sta sentencia es injusta鈥, por ello solicit贸 鈥渁poyo de todo el mundo para dejar claro que esta condena es un caso m谩s de represi贸n y dicta un precedente en contra de todo el sindicalismo en Espa帽a鈥.

Adem谩s de la pena privativa de libertad, el juez Lino Rubio Mayo conden贸 al sindicato a indemnizar con 150.000 euros a los due帽os de la Pasteler铆a La Suiza. CNT ha recurrido el fallo. El magistrado que firm贸 el fallo es conocido por sus duras sentencias a activistas, como el caso C谩ndido y Morala, los sindicalistas de Naval Gij贸n que inspiraron la pel铆cula Los lunes al sol.

Siete de las ocho sindicalistas 鈥攄e los cuales, seis son mujeres鈥 est谩n acusadas a tres a帽os y medio de prisi贸n por los delitos de coacciones y obstrucci贸n a la justicia debido las concentraciones y manifestaciones que organizaron en 2017 para defender a una empleada que manten铆a un conflicto laboral con los due帽os del establecimiento.

鈥淓sta es la historia de c贸mo se us贸 la precariedad y la desprotecci贸n de una trabajadora para crear un relato que infundiera miedo a sus iguales鈥, sostiene el manifiesto de CNT Somos trabayadores, non delincuentes, al que se han adherido organizaciones, sindicatos y partidos pol铆ticos. 鈥淢谩s de 30 personas hemos sido llamadas a declarar, hemos sido absueltas de infinidad de pruebas presentadas durante los 煤ltimos a帽os, absueltas tambi茅n de injurias, calumnias, suplantaci贸n de identidad y falsas denuncias, delitos que dieron origen a la querella y desaparecen ahora por arte de magia. Sin embargo, las siete elegidas nos enfrentamos a penas de tres a帽os y medio de c谩rcel y una multa de m谩s de 150.000 euros. No hemos robado a nadie, no hemos asaltado con fuerza, no hemos violado ni hemos pegado a nuestro vecino. Solo hemos dicho no al comportamiento de los sanos hijos del patriarcado. Y por ello quieren condenarnos鈥.

El caso de la pasteler铆a La Suiza ha sido muy sonado y ha dado muchas vueltas. Los demandantes han cambiado m谩s de diez veces de abogado, hasta quedarse con el despacho del letrado Javier G贸mez Berm煤dez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trata asuntos de terrorismo entre 2004 y 2012. Su nombre consta citado en las filtraciones de Wikileaks, en las que mostraba su posici贸n contraria a encausar a los tres militares de Estados Unidos implicados en la muerte del c谩mara de televisi贸n Jos茅 Couso durante la invasi贸n de Irak, por lo que fue denunciado por la asociaci贸n de abogados Preeminencia del Derecho en 2010. La denuncia fue archivada, as铆 como el caso de Jos茅 Couso.

