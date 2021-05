Roger Waters, Patti Smith, el grupo Rage Against The Machine, Julian Casablancas vocalista de The Strokes y Serj Tankian de System of a Down son algunos de los mas de 600 m煤sicos que firmaron una carta que pide el boicot a Israel y denuncia la ocupaci贸n y el racismo en palestina. En la carta llaman a sus colegas a que eviten tocar en conciertos organizados en Israel. Por ANRed.

芦Le pedimos que se unan a nosotros con su nombre para negarse a actuar en las instituciones culturales c贸mplices de Israel禄, dice la carta difundida esta semana. En una interminable lista de nombres con los colores de la bandera palestina se suman a los mencionados anteriormente otros como el de Thurston Moore, cofundador de la banda Sonic Youth, el grupo de rap Run the Jewels, la vocalista nacida en Isla Guadalupe Malika Tirolien, famosa por habar cantado con el grupo Snarky Puppy que tambi茅n figura entre los firmantes. Tambi茅n hubo artistas jud铆os que firmaron, incluido Peter Silberman de la banda The Antlers.

Roger Waters, fundador de Pink Floyd y referente durante mucho tiempo en el movimiento de Boicot, Desinversi贸n y Sanciones contra Israel 鈥 BDS-, se encuentra entre los firmantes. Durante mucho tiempo Waters ha convencido a varios m煤sicos para que firmen cartas similares en el pasado, e incluso pidi茅ndole, no siempre con 茅xito, a muchos artistas de enorme envergadura mundial para que cancelen sus conciertos en ese pa铆s.

Otros conocidos activistas son los integrantes de la banda Rage Against The Machine, sobre todo su guitarrista Tom Morello. La banda difundi贸 su adhesi贸n en su cuenta de Twitter. LA banda se hab铆a pronunciado tambi茅n d铆as atr谩s en sus cuentas de Twitter e Instagram apoyando al pueblo palestino y repudiando la violencia y el apartheid ejercido pro parte de Israel.

We鈥檝e joined @Medinrecords @muqataa_ @room4resistance #RuntheJewels & over 600 musicians in refusing to perform at Israel鈥檚 complicit cultural institutions. We stand with Palestinians & their right to sovereignty and freedom. https://t.co/GkYPIDMnjj#MusiciansForPalestine pic.twitter.com/FFXYWDMDTw

鈥 Rage Against The Machine (@RATMofficial) May 28, 2021