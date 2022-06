–

El pasado jueves las trabajadoras del hogar en lucha estallaban en j煤bilo: el Congreso aprobaba con una mayor铆a hist贸rica la incorporaci贸n del Convenio 189 en nuestra legislaci贸n. Un Convenio de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) que les iguala en derechos con el resto de trabajadores. Inclusi贸n en el r茅gimen de la seguridad social, desempleo y despido regulado entre los nuevos derechos. Pero, los colectivos avisan: estas nuevas prestaciones no llegaran a todas.

Se calcula que m谩s de 600.000 mujeres trabajan en este sector. Entre ellas, 70.000 se encuentra en situaci贸n irregular, seg煤n los datos de la investigaci贸n Esenciales y sin derechos de Unicef. Unas 40.000 mujeres trabajan como internas. 9 de cada 10 de ellas son extranjeras. Una parte considerable se encuentra sin papeles. 鈥淪e trata de un trabajo especialmente vulnerable a los abusos en los que la presencia en el domicilio de los empleadores se convierte en una disponibilidad plena鈥, alertan desde Unicef. Y, mientras que no se reforme la Ley de Extranjer铆a, que obliga a las personas migrantes a permanecer tres a帽os empadronadas en Espa帽a antes de poder acceder a un contrato de trabajo, las vulneraciones de derechos en un r茅gimen de esclavitud, tal y como denuncian las trabajadoras, continuar谩n.

鈥淎unque existe la necesidad de las labores de estas trabajadoras, parad贸jicamente lo que no hay son v铆as legales operativas suficientes para poder migrar y ocupar dichos puestos鈥, avisan desde Unicef. 鈥淗ay que promover una regulaci贸n extraordinaria como paso previo a una nueva Ley de Extranjer铆a que contemple canales de migraci贸n regular y deje de ser una fuente de precariedad y sufrimiento gratuito e innecesario鈥, a帽aden.

鈥淐uando la parte contratante te dice que si no tienes papeles, no tienes derechos, esto no es verdad. Y esto es un problema clave que tienen las compa帽eras: ellas mismas desconocen que, solamente con su pasaporte, ya pueden exigir que se cumplan los derechos humanos鈥

Marcela Baham贸n es integrante de la Asociaci贸n Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC), que opera en el Pa铆s Valenci脿, y quiere a帽adir un matiz para romper clich茅s ampliamente difundidos: Toda persona con o sin documentaci贸n en regla puede reclamar sus derechos laborales. 鈥淐uando la parte contratante te dice que si no tienes papeles, no tienes derechos, esto no es verdad. Y esto es un problema clave que tienen las compa帽eras: ellas mismas desconocen que, solamente con su pasaporte, ya pueden exigir que se cumplan los derechos humanos en un pa铆s que se supone que defiende los derechos humanos鈥, explica Baham贸n.

Cuenta Baham贸n que en el 煤ltimo a帽o han asesorado a seis compa帽eras para conseguir despidos dignos y salarios pendientes. 鈥淗emos acompa帽ado a seis compa帽eras con pasaporte, y han conseguido una indemnizaci贸n tras ser despidas. Nosotras les ense帽amos como reunir pruebas鈥, explica.

Liz Quintana , integrante del colectivo Trabajadoras no domesticadas de Euskadi, coincide: 鈥淐abe resaltar que los derechos laborales abarcan a todas, es importante romper con ese discurso. Se tiene tan interiorizado el discurso que las trabajadoras acaban pasando por situaciones por las que no deber铆an pasar. Es importante romper con eso, denunciarlo, reclamarlo y llevarlo a los tribunales鈥, declara.

鈥淢ientras la ley de extranjer铆a discrimine a todas las personas por su lugar de origen y las condene a estar tres a帽os sin documentaci贸n, aunque la parte empleadora las quiera dar de alta no va a poder”

Pese a todo, Quintana reconoce que, al final, las trabajadoras en situaci贸n irregular acceden a los nichos que no quieren ocupar otras: el trabajo interno. Y son, de nuevo, las grandes olvidadas de todo tipo de reformas. 鈥淐uando se reconoci贸 un subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar durante la pandemia, ellas tambi茅n quedaron fuera鈥, analiza. Y, por mucho que se apruebe un nuevo convenio, 鈥渢ienen vetado el acceso a la seguridad social porque no te pueden dar de alta, no tienes derecho a desempleo ni puedes cotizar para una jubilaci贸n futura鈥.

Los flecos sueltos

Es por esto que, las trabajadoras en lucha solicitan junto a la aprobaci贸n del Convenio 189 una reforma de la Ley de Extranjer铆a que permita que los contratos se realicen sin necesidad de esperar los tres a帽os en situaci贸n irregular.

鈥淢ientras la ley de extranjer铆a discrimine a todas las personas por su lugar de origen y las condene a estar tres a帽os sin documentaci贸n, aunque la parte empleadora las quiera dar de alta no va a poder. Debe esperar al menos tres a帽os empadronada鈥攓ue conseguir empadronarse en ocasiones es muy complicado鈥, tiene que tener una oferta de al menos un a帽o por 40 horas semanales y mostrar el informe de arraigo social positivo, as铆 como un certificado de antecedentes penales en su pa铆s y en Espa帽a. No es solo cumplir los tres a帽os, son muchos requisitos鈥, expresa Bahamon.

Es la pescadilla que se muerde la cola: sin papeles no hay contrato, y sin contrato no hay papeles, por lo que estas mujeres se ven abocadas a trabajar en la clandestinidad en las tareas m谩s invisibilizadas. Las representantes de las organizaciones avisan de que la aprobaci贸n del convenio no va a acabar con esta situaci贸n. Y apuntan otros flecos sueltos.

Para Liz Quintana es importante acotar categor铆as profesionales y las tareas por las que se contrata a la persona. Describe que actualmente es 鈥渦n caj贸n de sastre鈥 donde se entremezclan tareas de limpieza y cuidados en el que 鈥渢e pagan los mismo por hacer m谩s cosas鈥. Tambi茅n es importante limitar la jornada m谩xima. En la actualidad, y en base al Real Decreto 1620/2011, se da pie a que pueda alcanzar las 60 horas.

鈥淎dem谩s es importante regular la jornada nocturna. Es necesario el reconocimiento de un derecho extra para las internas y para las mujeres a las que se les contrata 煤nicamente por trabajar de noche鈥, explica Quintana. 鈥淓ste tema ha sido una cuesti贸n que no se regul贸 en su d铆a de una forma consciente, porque significaba reconocer y poner en jaque al r茅gimen interno. Si se le pone un precio a toda la jornada nocturna el salario de estas trabajadoras se incrementa mucho鈥 advierte.

La aprobaci贸n del convenio, que a煤n ha de pasar por el Senado y tiene que publicarse en el BOE, implica que la nueva ley debe de ser dotada de presupuesto econ贸mico

Y piden cautela. Para estas trabajadoras, la aprobaci贸n del convenio, que a煤n ha de pasar por el Senado y tiene que publicarse en el BOE, implica que la nueva ley debe de ser dotada de presupuesto econ贸mico. 鈥淯na ley sin presupuesto no vale para nada鈥, avisa Baham贸n. Se trata, en definitiva, de cumplir con los esl贸ganes. 鈥淓s muy bonito decir que los cuidados tienen que estar en el centro pero eso se tiene que traducir en pol铆ticas p煤blicas. Los cuidados son un derecho colectivo y tiene que existir una corresponsabilidad con todos los agentes. Esta responsabilidad no puede recaer solo en las mujeres m谩s precarizadas鈥, concluye Quintana.

