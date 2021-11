–

El Viejo Continente es otra vez el epicentro de la pandemia, con un 21,5% de la poblaci贸n diana sin una sola dosis.

– Alemania, con r茅cord de contagios, lucha contra la epidemia de 16 millones de personas no inmunizadas.

Pandemia de no vacunados. Son las palabras que utiliz贸 el ministro germano de Sanidad, Jens Spahn, para referirse a los m谩s de 16 millones de alemanes que siguen manteniendo reservas en ponerse un pinchazo de la vacuna contra el coronavirus. Su decisi贸n, que replican miles de ciudadanos en el Viejo Continente, ha provocado a nivel global que 84,5 millones de europeos dentro de la la poblaci贸n diana o mayor de 12 a帽os de la Uni贸n Europea (UE) que s铆 puede recibir las dosis no lo hayan hecho todav铆a, lo que ha llevado a la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) a declarar que el nuevo epicentro de la pandemia est谩 de nuevo aqu铆, en suelo europeo.

Y eso a pesar de que est谩n a煤n muy presentes las consecuencias de la pandemia a todos los niveles de la sociedad y v铆vido el recuerdo del casi mill贸n y medio de personas que han fallecido a causa del coronavirus solo en la Uni贸n Europea. La vacuna est谩 disponible para hacerle frente, pero, a diferencia de lo que sucede en Espa帽a, que ha sido ciertamente disciplinada en el gesto, sigue habiendo demasiadas personas reacias a recibir el pinchazo. Sea por escepticismo, negacionismo o incluso desconfianza, seg煤n la OMS, Europa puede ver fallecer a otro medio mill贸n de personas antes del pr贸ximo febrero si no se revierte esta realidad. Esos 84,5 millones de europeos que podr铆an inmunizarse y no lo hacen contra el Covid-19 representan el 21,5% de la poblaci贸n diana (a partir de 12 a帽os). De esos datos se excluye a los ni帽os, para los que todav铆a no hay autorizada ninguna vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Sumando a la poblaci贸n total, el porcentaje entonces de desprotegidos asciende hasta el 30,9% de ciudadanos en la UE (unos 138 millones).

En datos absolutos, Alemania es el pa铆s que m谩s poblaci贸n tiene sin cubrir con la pauta vacunal. All铆, a煤n 16 millones de personas no han recibido ni una dosis, lo que supone que casi dos de cada diez ciudadanos europeos sin vacunar son alemanes. El pa铆s centroeuropeo no se aparta mucho de la media de no inmunizados, que es ligeramente superior a la de los Veintisiete (un 21,8% frente al 21,5 de los pa铆ses de la Uni贸n). Por detr谩s de Alemania est谩 Polonia (12.950.000 sin vacunar, esto es, el 39% de la poblaci贸n diana); Ruman铆a (9.880.000, el 58,4%); Italia (6.930.00, un 12,9%) y Francia (6.520.000, el 11,3%). En t茅rminos relativos, en cambio, son los pa铆ses del Este los que menos se han pinchado contra el virus. As铆, hasta el 75,1% de los b煤lgaros a煤n no han recibido ninguna dosis, seguidos por rumanos, eslovacos (47,2%) y croatas (el 39%).

En el lado opuesto, apenas 180.000 portugueses (un 1,9%) han retrasado el momento de pincharse, 30.000 malteses (5,9%) o 340.000 irlandeses (8,2%).

Menci贸n aparte merece Rusia, primer pa铆s en comenzar a inmunizar contra el Covid con la vacuna patria Sputnik. Con un 60,5% de la poblaci贸n vacunable sin proteger, se enfrenta ahora a cifras r茅cord de muertos diarios en la pandemia, superando los mil. En Reino Unido a煤n quedan sin inmunizar casi 17 millones de brit谩nicos, un 26,5% de su poblaci贸n de m谩s de 12 a帽os.

Seg煤n esgrimi贸 la OMS el pasado jueves, el aumento de los casos en el Viejo Continente -con una incidencia acumulada de 306 casos por cada cien mil habitantes- es el resultado de la combinaci贸n de una vacunaci贸n insuficiente con una relajaci贸n de las medidas para contener el virus. El organismo asegura que en Europa las hospitalizaciones 芦se han duplicado en una semana禄. Los nuevos casos registran una preocupante tendencia al alza desde hace casi seis semanas consecutivas.

Crecimiento exponencial

En pa铆ses como Alemania, las muertes por coronavirus se han multiplicado casi por diez respecto a hace un a帽o. La tasa de mortalidad se ha estabilizado en esta nueva ola en una meseta de alrededor de 400 por semana. El RKI se帽ala dos causas para este repunte de la mortalidad. En primer lugar, el n煤mero de infecciones es actualmente mucho mayor debido a que las medidas de seguridad son m谩s relajadas. En segundo lugar, la tasa de vacunaci贸n en el pa铆s, en el que hay una tercera parte de la poblaci贸n que ha decidido no hacerlo. Y 芦esto tambi茅n se aplica a los ancianos, que tienen el mayor riesgo de muerte禄, subrayan fuentes del RKI, que recuerdan que 芦entre los mayores de 60 a帽os, m谩s de tres millones de personas a煤n no han querido vacunarse禄. El ministro de Sanidad no tiene dudas y culpabiliza del repunte a la baja tasa de vacunaci贸n en comparaci贸n con otros pa铆ses del entorno europeo como Espa帽a.

芦Tengo ciertas reservas sobre las vacunas y por eso prefiero todav铆a no vacunarme禄. Esto ha dicho recientemente en p煤blico Joshua Walter Kimmich, futbolista estrella de la Bundesliga e icono de autogesti贸n e independencia juvenil, porque acaba de negociar 茅l solito, sin intermediarios ni agentes, su contrato de centrocampista con el Bayern de M煤nich. Kimmich es sin duda un referente para muchos j贸venes y adultos futboleros en Alemania y la todav铆a canciller en funciones Angela Merkel comprendi贸 al instante el potencial de influencia de sus palabras contra las vacunas. Por eso llam贸 por tel茅fono a Kimmich e invit贸 al futbolista a 芦reflexionar禄. 芦Creo que se lo va a repensar禄, dijo Merkel despu茅s de la conversaci贸n. El caso es que Kimmich no est谩 solo en su postura y Alemania est谩 pagando un precio muy alto por esta indecisi贸n.

Gerda es un ejemplo. Esta anciana tiene 87 a帽os y vive en una residencia de Weding, en Berl铆n. Sigue sin vacunarse a pesar de que se le ofrece entrar en las listas de la inmunizaci贸n desde hace ya m谩s de un a帽o. Cuando se le pregunta por el motivo, se remonta a su infancia, cuando 芦unos hombres con batas blancas禄 se llevaron a su hermano Anton, sordo de nacimiento y de 13 a帽os de edad. 芦No se f铆e usted de lo que dicen los m茅dicos禄, aconseja hoy Gerda, cuya familia qued贸 de por vida traumatizada por la Ley para la Prevenci贸n de las Enfermedades Hereditarias, que se promulg贸 el 14 de julio de 1933 y que muchos est谩n blandiendo ahora para no vacunarse. Esa ley, entre otras cosas, dicen, allan贸 el camino a la dictadura de Hitler. A instancias de un tribunal compuesto por dos m茅dicos y un juez, la norma obligaba a la esterilizaci贸n o eutanasia de personas con deficiencias, desde ceguera o sordera hasta c谩ncer, pasando por epilepsia, cuadros depresivos, esquizofrenias o alcoholismo.

Otros alemanes, como el periodista Maximilian B., apelan a los datos de 芦ineficacia de la vacuna禄 m谩s que al 鈥榯rauma鈥 por la Alemania nazi. 芦Aproximadamente la mitad de los hospitalizados actualmente est谩n ya vacunados, lo que demuestra que la vacuna no evita ni la infecci贸n ni el contagio ni la hospitalizaci贸n -argumenta-, aunque reconozco que ayuda a mitigar los s铆ntomas禄. En su caso, ha decidido tard铆amente vacunarse, tras constatar los actuales 铆ndices de mortalidad, pero hasta ahora estaba convencido de que 芦es mayor el riesgo de una tecnolog铆a de efectos secundarios desconocidos a largo plazo, como ocurre con el ARNm, que el riesgo de un desarrollo Covid grave禄. Muchos alemanes alegan las historias de conocidos y familiares que confirman sus prejuicios sobre el pinchazo: conocen a personas vacunadas infectadas y a otras que han resultado infectadas pero no han presentado s铆ntomas.

Aunque el gobierno sigue descartando la vacuna obligatoria, el 57% de los encuestados por Deutschland Trend est谩 a favor de convertirla en norma. En el mes de agosto, este porcentaje era solamente del 46%. Los militantes de los tres partidos que est谩n actualmente negociando la coalici贸n 芦sem谩foro禄 que gobernar谩 Alemania durante la pr贸xima legislatura, socialdem贸cratas, liberales y verdes, opinan en su mayor铆a a favor de la vacunaci贸n obligatoria. En Partido Socialdem贸crata (SPD) la aprobaci贸n es m谩s alta, con el 71% y entre los Verdes el 56%.

Nuevas medidas

De enorme gravedad son los casos de Hungr铆a, Bulgaria y Ruman铆a, cuyos sistemas sanitarios est谩n ya totalmente colapsados por el Covid. Ruman铆a es el tercer pa铆s que menos vacuna y registra el mayor n煤mero de muertos por mill贸n de habitantes de la UE. Ni siquiera las medidas impuestas por el gobierno para intentar frenar la transmisi贸n dan resultado. Entre las m谩s duras est谩 el toque de queda de 22.00 a 5.00 horas a los habitantes no inoculados con el f谩rmaco, esto quiere decir que m谩s del 58% de la poblaci贸n, casi diez millones de personas, no puede salir a la calle entre esa franja horaria. La presi贸n hospitalaria es tal que ha obligado a suspender todas las hospitalizaciones no esenciales y a trasladar pacientes graves a otros pa铆ses.

