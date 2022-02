–

De parte de SAS Madrid February 8, 2022 68 puntos de vista

“Las bajas del personal docente se cubren con bastante rapidez, pero no es as铆 con el resto de categor铆as. Las dos 煤ltimas bajas de fisioterapeutas han tardado entre uno y tres meses en cubrirlas”. Es el testimonio de Pilar, es fisioterapeuta en una escuela p煤blica de Educaci贸n Especial. Los profesionales de estos centros advierten de los problemas que hay para cubrir las bajas del personal laboral. La sexta ola de la pandemia puso bajo el foco de la actualidad la problem谩tica relacionada con las bajas laborales en los centros educativos. La consejer铆a de Educaci贸n puso en marcha un mecanismo para agilizar la sustituci贸n de los profesores que ca铆an enfermos por coronavirus, pero el problema viene de antes y se acent煤a en los centros de Educaci贸n Especial.

M谩s all谩 de los profesores, en estos centros hay enfermeras, personal fisioterapeuta y t茅cnicos educativos que asisten a la labor de docencia. Son profesionales que trabajan con alumnos que requieren de una especial atenci贸n. “La labor de estos profesionales es muy importante, se dedican a atender las necesidades de los alumnos con falta de autonom铆a. Son alumnos dependientes para el aseo, para el vestido, para la comida o para los desplazamientos”, relata Pilar. Paz, que es t茅cnico educativa, cuenta que trabaja con “alumnado con trastorno del espectro autista, con diversos s铆ndromes, con problemas graves de conducta, plurideficiencias y discapacidades intelectuales, f铆sicas, sensoriales y con problemas de autonom铆a”.

Seg煤n un informe de Comisiones Obreras, en los 25 centros p煤blicos de Educaci贸n Especial que hay en la Comunidad de Madrid, en estos momentos hay 15 de estos profesionales que est谩n de baja de larga duraci贸n. Supone el 2% del total del personal laboral, aunque estas bajas se suman a las que ahora est谩 provocando el coronavirus. El problema reside, seg煤n los sindicatos y los trabajadores, en el tiempo que tarde la Comunidad de Madrid en reponer estas bajas. Seg煤n Comisiones Obreras, el tiempo medio de tardanza para conseguir un sustituto es de 80 d铆as.

Las bajas y el retraso para cubrirlas est谩n repercutiendo en la atenci贸n de estos alumnos, que necesitan una atenci贸n m谩s individual, y tambi茅n se traducen en una sobrecarga de trabajo para el resto de compa帽eros. “Estamos teniendo un deterioro en la atenci贸n que damos a nuestro alumnado. Por m谩s que queramos, esta atenci贸n no puede ser la misma, no puedes dedicar el mismo tiempo a los alumnos cuando tienes muchos m谩s a los que atender en necesidades tan b谩sicas”, cuenta Paz. “Esto tambi茅n repercute en la sobrecarga de trabajo y de tensi贸n de los propios compa帽eros y del resto de perfiles que convivimos en el centro”.

Los profesionales insisten en que no es un problema nuevo, que “esto viene de antes” y algunos como Paz se帽alan directamente a la administraci贸n porque “parece que no les importa, es muy triste, yo creo que ya est谩 bien del trato que no est谩n dando”. A su vez, el sindicato Comisiones Obreras insta al Gobierno de Ayuso a “tomar conciencia de la gravedad de la situaci贸n” -se帽ala Isabel Galv铆n, secretaria general de la Federaci贸n de Ense帽anza del sindicato- y a “contratar al personal que sea necesario teniendo en cuenta la necesidad que tiene el alumnado de estos centros”.

Desde la consejer铆a de Educaci贸n aseguran que la sustituci贸n de estos trabajadores no docentes no es su competencia directa: “se contratan desde Educaci贸n pero siempre con la autorizaci贸n de Hacienda”, asegura un portavoz del departamento de Enrique Ossorio. No obstante, aseguran que no les consta las demoras de las que habla Comisiones Obreras.

Enlace relacionado CadenaSer.com (08/02/2022).