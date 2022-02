–

Tal y como establece el art. 32 de la Ley 9/2015 Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid , o “ley de acompa帽amiento de los presupuestos para 2016” sobre las “medidas de transparencia, acceso a la informaci贸n y buen gobierno en el Servicio Madrile帽o de la Salud”, la Consejer铆a de Sanidad de la Comunidad de Madrid puso en marcha en Julio de 2016 el Portal Estad铆stico de Personal publicando por primera vez la informaci贸n detallada sobre el n煤mero del personal fijo, interino y eventual -es decir la “plantilla efectiva” o real, por cada categor铆a y centro de las instituciones sanitarias del SERMAS, por aquel entonces con datos a fecha 31/05/2016.

Desde entonces ha ido actualizado casi cada mes la informaci贸n detallada siendo los 煤ltimos datos publicados, a fecha de 31/12/2021, siendo la anterior que comentamos en este blog de fecha de 31/05/2021, y por tanto ya durante la pandemia de COVID y en un per铆odo en el que aunque se han convocado masivos procesos selectivos (los de “estabilizaci贸n” de puestos temporales ) no se ha acabado resolviendo ninguno, con lo que apenas se han nombrado fijos m谩s all谩 de procesos de promoci贸n interna en este tiempo..

Ahora que se acerca la resoluci贸n final del primer grupo de convocatorias de dichas OPEs de estabilizaci贸n, las de la OPE 2017 del SERMAS, resulta de inter茅s recoger antes en una entrada el reparto de fijos, interinos y eventuales.

Agregando los datos las diferentes vinculaciones jur铆dicas 31/12/2021 del SERMAS -es decir s贸lo en los centros de gesti贸n directa-,

-personal estatutario , el mayoritario con 75.017 empleados [74.964 antes]

– laboral 8.011 [8.372 antes]

-y funcionario 198 [213 antes]

sobre un total de 83.479 profesionales del SERMAS [ 83.549 antes] (aparte de 253 directivos de libre designaci贸n) en cuanto a temporalidad se tiene a 31/12/2021:

– un 44,0% de personal fijo (36.780 empleados [38.023 antes])

– un 56,0% de temporales: el 39,2% de interinos en vacante (32.724, [31.335 antes]) y el 16,4% de eventuales (13.722 [14.190 ])

Es decir, la temporalidad del personal del SERMAS se sit煤a en el 56%, m谩s de la mitad de la plantilla con, a buen seguro, una gran mayor铆a de esos 32 mil puestos interinos de temporales de m谩s de 3 a帽os de antig眉edad. De hecho 22 mil de esos puestos fueron reconocidos en 2017 como ya temporales de m谩s de 3 a帽os, ahora por tanto temporales de m谩s de 8 a帽os. En comparaci贸n con la anterior entrada se aprecia un ligero descenso del n煤mero de fijos, fruto de las jubilaciones.

En cuanto a las ausencias, se sigue echando en falta discriminar los puestos de plazas con propietario fijo ocupados temporalmente por sustituciones as铆 como incluir en las mismas hojas informaci贸n importante de la plantilla org谩nica que publica el SERMAS en otra parte , en especial, a帽adir las denominadas “vacantes puras” o libres, es decir la plantilla org谩nica ya creada (o “presupuestada”) pero no cubierta de forma definitiva por fijo ni temporal por interino, aunque una vez conocido el n煤mero de fijos e interinos por categor铆a esta informaci贸n puede estimarse cruz谩ndola con los totales de plantilla org谩nica.

En cuanto a la plantilla de las categor铆as estatutarias de Sistemas y Tecnolog铆as de la Informaci贸n [S.T.I.] , por su inter茅s para la tem谩tica de este blog, publicaremos los datos detallados en otra entrada separada -teniendo en cuenta nuestro censo, en especial,l que adem谩s est谩 el personal inform谩tico, en torno a 25 personas, que sigue con nombramientos en categor铆as de la Funci贸n Administrativa pese a realizar funciones de las categor铆as de inform谩tica. Nos limitamos aqu铆 a trasladar los datos p煤blicos por temporalidad en cada una de las 3 categor铆as estatutarias de S.T.I.:

-Categor铆a de grupo A1 de S.T.I. (“T茅cnico Superior de S.T.I.”): 37

-4 fijos (el 11%)

-33 temporales (el 89% de temporalidad) : 32 interinos y 1 eventual

-Categor铆a de grupo A2 de S.T.I. (“T茅cnico de Gesti贸n de S.T.I” ): 41

-9 fijos (el 22%)

-32 temporales (el 78% de temporalidad ): 31 interinos y 1 eventual

-Categor铆a de grupo C1 de S.T.I.: (“T茅cnico Especialista de S.T.I”): 82

-23 fijos (el 26%)

-59 temporales (el 72 % de temporalidad ): 57 interinos y 2 eventuales

-TOTAL DE LAS 3 CATEGOR脥AS: 160

-36 fijos (el 22%)

-124 temporales (el 78%): 120 interinos y 4 eventuales

Por tanto la temporalidad en las categor铆as propias de inform谩tica del personal estatutario del SERMAS es casi del 80% y sigue con el problema de de estar infradotada (menos de 180 efectivos) y con un problema adicional al de la temporalidad de -todav铆a- falta de regularizaci贸n en las categor铆as de inform谩tica de 25 personas con funciones de inform谩tica pero que siguen en categor铆as de la funci贸n administrativa, y que por tanto, tampoco disfrutan de una funci贸n fija inform谩tica.

Destacan por sus espectaculares 铆ndices de temporalidad , entre otras , estas categor铆as del SERMAS:

-logopedas: con el 100% de temporalidad (pese a su notable antig眉edad)

-sanito-opt贸metras: el 95%

-cocineros: el 83%

-pinches: el 79%

-los m茅dicos de urgencias hospitalarias

-varias especialidades m茅dicas de Facultativo Especialista

-y varias categor铆as de oficios

Recordemos que las plazas de estabilizaci贸n de las diferentes Oferta P煤blica de Empleo de 2017, 2018 y 2019 del SERMAS consisten en plazas ofertadas computadas (todas en algunas categor铆as, o su inmensa mayor铆a, en general) fuera de la tasa reposici贸n por la tasa adicional “de estabilizaci贸n de puestos” seg煤n se deriva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, ley aprobada por el anterior Gobierno del Estado tras un pol茅mico y previo acuerdo del Gobierno del Estado con los sindicatos con representaci贸n en la mesa de Funci贸n P煤blica estatal sobre temporalidad del empleo p煤blico y que autorizaba a convocar sin tener en cuenta l铆mites de tasa de reposici贸n hasta el 90% de los puestos de trabajo en el SERMAS y otros sectores de la Comunidad de Madrid que a fecha de 31/12/2016 llevaran m谩s de 3 a帽os cubiertos de forma temporal , todos los puestos temporales de cualquier AAPP desde antes de 1 de Enero 2005 y todos los puestos de los indefinidos no fijos por sentencia [ haciendo un total de m谩s de 22 mil seg煤n el SERMAS], con la obligaci贸n de que la temporalidad quede reducida por debajo del 8% en todas las categor铆as y especialidades en el SERMAS al finalizar estos procesos.

As铆 la Direcci贸n Gral de RRHH del SERMAS anunci贸 que acabar铆an convocando 19.700 plazas computadas por estabilizaci贸n en estas OPEs y unas 22 mil plazas sumando las computadas por la tasa de reposici贸n (a煤n siendo de m谩s de 3 a帽os a 31/12/2016, es decir, temporales ahora m谩s de 8 a帽os ), m谩s de repartidas en grupos de categor铆as de la OPE 2017 del la C. de Madrid (Decreto 144/2017, publicado el 14/12/2017), la OPE 2018 de la C. de Madrid (Decreto 170/2018, publicado el 20/12/2018) y el el segundo Decreto de la Oferta P煤blica de Empleo en 2019 de la C. de Madrid , habi茅ndose ya ofertado entre dichas OPES : 17.237 plazas del Servicio Madrile帽o de Salud expl铆citamente computadas por tasa de estabilizaci贸n , pero a buen seguro que m谩s de 19 mil teniendo en cuenta las incluidas en la parte de reposici贸n si se tiene en cuenta que en dicha parte s贸lo se inclu铆an -por ser en este caso por la primera ley de presupuestos generales del Estado de 2017-todas las de antes de 2005 y solamente el 90% de las restante de m谩s de 3 a帽os.

Esas m谩s de 20 mil plazas ya eran temporales m谩s de 3 a帽os a 31/12/2016 con lo que a 31/12/2021 ya son temporales de m谩s de 8 a帽os, y por tanto, todas son plazas temporales anterioes a 01/01/2015 y por tanto , todas anteriores a la fecha de 01/01/2016 que marca la nueva Ley de reducci贸n de temporalidad p煤blica en vigor desde el pasado 30/12/2021, que obliga a todas las AAPP a realizar concursos de m茅ritos (de libre concurrencia con las plazas estructurales temporales anteriores a 1/1/2016 y las vacantes actuales cubiertas por personal que lleve temporal desde antes de 1/1/2016, al menos si la plaza no est谩n ya en una convocatoria en marcha de proceso de estabilizaci贸n derivado de las leyes anteriores de 2017 y 2018.

Precisamente, el SERMAS publicaba las convocatorias que le faltaban de la OPE 2018 del SERMAS con plazas de estabilizaci贸n seg煤n leyes anteriores salvo facultativos especialistas – entre ellas las de las 3 categor铆as A1, A2 y C1 de la Funci贸n Administrativa -y en Diciembre de 2021 pocos d铆as antes de la publicaci贸n de la citada ley 20/2021y ya aprobado por el Congreso su contenido, convocaba las plazas de las OPEs 2018 y 2019 , con las plazas de estabilizaci贸n de la ley estatal 2017, de las de facultativos especialista, con lo que la inmensa mayor parte de las plazas de “estabilizaci贸n” del SERMAS seg煤n la Ley estatal de 2017 ya est谩n convocadas, quedando unas pocas plazas de estabilziaci贸n, derivadas de esa ley estatal, de las OPE 2019 de en categor铆as minoritarias en volumen ( o especiales porque ser铆an las primeras en la historia del SERMAS) de inform谩ticos precisamente, logopedas, optometristas, ingenieros, oficios, …

En cuanto a las plazas estructurales reconocidas en las categor铆as de “inform谩tica”, las de las 3 categor铆as de “Sistemas y Tecnolog铆as de la Informaci贸n”, una por cadas grupo de clasificaci贸n A1, A2 y C1, se han visto incluidas 110 plazas entre las 3 categor铆as en la OPE del SERMAS de 2019 con plazas de estabilizaci贸n computadas seg煤n la Ley de 2017, seg煤n nuestro censo todas las vacantes cubiertas por interinos a 31/12/2018 (por tanto, reincluyen las 70 de la OPE 2015,, cuyas convocatorias no se desarrollaron), computadas en esta OPE 2019 por el SERMAS as铆

-73 plazas por la tasa de “estabilizaci贸n” de hasta el 90% de las plazas temporales m谩s de 3 a帽os a 31/12/2016, seg煤n la Ley de 2017 . Esto implica reconocer 82 plazas cubiertas por interinos desde antes de 01/01/2014, todas por tanto desde antes de 01/01/2016

-37 plazas computadas por tasa de reposici贸n, de las que 9-10 plazas ser铆an realmente de antes de 01/01/2014 y el resto de antes de 01/01/2019, con lo que la mayor parte de estas 37 plazas tambi茅n deben ser de antes de 01/01/2016

-por tanto, en torno a 85 plazas son anteriores a 01/01/2015 y en torno un centenar de las plazas de las categor铆as de inform谩tica son anteriores a 01/01/2016

