De parte de A Las Barricadas November 21, 2022 197 puntos de vista

Jers贸n ha vuelto al dominio del Estado Ucraniano. Antes, los rusos hab铆an evacuado a la poblaci贸n civil. Lo cual quiere decir que toda la gente que sali贸 huyendo de la ciudad (dicen que unos cien mil) eran en buena parte pro-rusos que ten铆an m谩s miedo del ej茅rcito ucraniano que del ruso. Y los cien mil que se han quedado, eran pro ucranianos y/o indiferentes. Se deduce de ello que la limpieza 茅tnica se ha llevado a cabo limpiamente, porque鈥 驴Alguien puede dudar de que la polic铆a secreta, militar o de otro tipo ucraniana, no estar谩 deteniendo a cualquier sospechoso de haber colaborado con los rusos que 鈥損or lo que sea鈥 no haya podido huir?

Cualquiera que tenga el retrato de Putin en el comedor, cualquiera que haya escrito mensajes a favor de Rusia, cualquier pariente cercano del comandante Popof, cualquier denunciado por el vecino que se caga el perro en el patio鈥, lo va a pasar regular en manos del poder ucraniano. Efectivamente, estos d铆as en la red puede verse c贸mo unos t铆os enormes armados con ametralladoras, (los emboscados de todas las guerras, los que llevan la soga en la retaguardia), secuestran ante las c谩maras a una se帽ora mayor y se la llevan a un ignoto destino. Hay llantos, peticiones de piedad鈥 Y eso lo hacen ante las c谩maras, as铆 que cuando no haya testigos sabe dios lo que pasar谩. Y si os tom谩is la molestia de leer la prensa digital rusa (con traductor), o el Sputnik latinoamericano, ver茅is las denuncias diarias de torturas, desapariciones, asesinatos a sangre fr铆a鈥, perpetrados por el Estado ucraniano contra ciudadanos y prisioneros.

El resultado de esta pol铆tica, es una ciudad adherida a Ucrania. En las pr贸ximas elecciones que haya en Ucrania, no se presentar谩 ni un pro-ruso, y el nacionalismo ucraniano, pujante, ser谩 mayoritario.

驴Me dir谩n que el Sr. Putin lleva a cabo una pol铆tica id茅ntica en los territorios que ocupa? Hombre pues claro que s铆. Ya se ocupan 芦los nuestros禄 de explicarlo. Es la guerra el se帽or mandatario sabe que hay que eliminar disidentes. 驴Y por qu茅? 驴Por qu茅 hay cientos de miles de t铆os ahora pel谩ndose de fr铆o en trincheras llenas de barro?

A la hora de explicar la declaraci贸n de guerra, no faltan los prejuicios ideol贸gicos, las simplificaciones como, presentar a los l铆deres del Estado como perturbados o psic贸patas, o como nazis y drogadictos. Y tambi茅n el mostrar la guerra como el 煤ltimo, dram谩tico e inevitable episodio del hist贸rico 芦conflicto禄 entre un bloque militar arrogante que le come el terreno al otro. Y de esta manera se emplea 芦la historia禄 para justificar una guerra en leg铆tima defensa: ellos empezaron primero, persiguiendo a los nuestros, montando un genocidio, prohibiendo nuestro idioma, etc. Y viceversa.

La causa de la guerra no es esa. A los gerifaltes les importa un comino el genocidio, el idioma y la cultura. Es m谩s: ellos provocan el genocidio. Los l铆deres del Estado optan por la violencia libre y conscientemente, y lo hacen tras desechar otras alternativas que creen m谩s costosas y menos efectivas para sus brutales prop贸sitos pol铆ticos y econ贸micos. En general, una organizaci贸n terrorista como lo es el Estado recurre a la guerra cuando decide que otros m茅todos, como la negociaci贸n, la compra de voluntades, la colonizaci贸n econ贸mica鈥, no la conducen a obtener sus objetivos recaudatorios y de dominaci贸n, ya que carece de los medios necesarios, o de habilidad y paciencia, para debilitar al otro Estado en ese juego.

Que luego les salga el tiro por la culata, es otra cuesti贸n.