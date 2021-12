–

De parte de Indymedia Argentina December 1, 2021 93 puntos de vista

Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina se advierte que tras el incremento del 12,11% en diciembre, el haber mínimo jubilatorio de 28.189,32 pesos de bolsillo hasta marzo 2022 implica que más del 70% de la totalidad de jubiladxs y pensionadxs estén por debajo de la canasta básica de una persona mayor, que era de 75.505 pesos en octubre.

Afirman que esta es una realidad “que exige al poder polìtico la responsabilidad de debatir y resolver, con la participación activa de las organizaciones de trabajadorxs activxs y jubiladxs, un urgente aumento de emergencia para que la jubilación mínima cubra la canasta básica de una persona mayor y recomposición proporcional en todas las escalas”.

“Los acuerdos que se vienen negociando con el FMI para el pago de la deuda externa, agudizarán aún más la situación – continúan desde la Mesa –, con los ajustes sobre salarios, jubilaciones y servicios sociales, que se vienen aplicando parcialmente, y las reformas reaccionarias laboral, previsional y tributaria. Es la política del FMI, al servicio de los grandes grupos económicos dominantes del sistema capitalista, que vienen aplicando a nivel internacional, conducente, en lo referente a jubilaciones y pensiones, a la privatización de los sistemas previsionales, para la apropiación de sus fondos, para el incremento de las ganancias, a través del capital bancario y financiero. La unidad y lucha de las organizaciones gremiales, sindicales, de jubiladxs, sociales, territoriales, de la clase trabajadora, es el único camino para lograr el ‘No pago e Investigación de la ilegítima, ilegal, fraudulenta, deuda externa. Fuera el FMI’, y estrechamente unidos a las luchas en Nuestramérica y en el mundo”.

Desde la Mesa reclaman además la normalización del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubiladxs y Pensionadxs (INSSJP-PAMI) y el finde su intervención: “Lxs trabajadorxs en actividad y los jubiladxs luchamos por nuestros derechos postergados referidos al ejercicio de conducción del INSSJP (PAMI). Desde hace bastante tiempo en todas las Delegaciones, Sub. Delegaciones y en los efectores del INSSJP (PAMI), se siguen deteriorando los servicios en todos los niveles, en detrimento de la salud de Jubiladxs y Pensionadxs, situación que motiva enérgicos reclamos. Es una prioridad resolver los problemas que requieren urgentes medidas por quienes ejercen la Intervención, no es prioridad las inversiones anunciadas en compras de televisores y proyección de Futbol para todos, con fondos del INSSJP. La intervención arbitraria de los poderes ejecutivos de turno, sin causa ni términos vigentes debe cesar, para ser dirigido como lo estableció la ley 19032 de su creación. Somos los trabajadorxs activxs y jubiladxs quienes lo financiamos desde el primer trabajo hasta el final de nuestras vidas. Tenemos la clara convicción, que sin nuestra presencia no hay garantías ciertas para la defensa de nuestras necesidades, las que nunca podrán ser asumidas adecuadamente por otros actores institucionales tironeados por los intereses políticos y económicos del gobierno de turno”.

Es con este objetivo que vuelven a debatir y presentar en la Cámara de Diputados de la Nación su proyecto de Ley de Normalización del INSSPJ (PAMI), que por su no tratamiento ha perdido estado parlamentario en varias oportunidades.

En su Artículo 1 se señala: “Crease el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubiladxs y Pensionadxs que funcionará como persona pública no estatal, con individualidad jurídica, económica-financiera y administrativa, de acuerdo con las normas de la presente ley”.

En su Artículo 14: “Administración del Instituto. El gobierno y la administración del Instituto estará a cargo de un Directorio integrado por once miembros: siete directores en representación de los jubiladxs y pensionadxs, dos en representación de los trabajadores activos y dos en representación del Estado, nombrados por el Poder Ejecutivo”.

