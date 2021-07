–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 17, 2021 3 puntos de vista

La judicatura española, que se nos ha puesto un poquito maricomplejina. ¿Cómo no reírse de mentes tan formadas si demuestran tener más guasa que lecturas y más semántica profunda que gramática? Están haciendo historia.

¿Estado de excepción y nada más? ¿Y no habrá jueces que hayan pensado en las bondades del Estado de guerra? Venga, muchachotes, ¿para qué darle más vueltas a la tratadística? ¿Es que el propio gobierno no hizo lo que pudo por sacar a los militares a darse un garbeo mientras no paraba de hablar de que una pandemia era como una guerra? ¿A qué viene arrugarse de esa manera pidiendo solamente y a posteriori un estado de excepción? Si, tal y como dice esa sentencia -un hito en la historia europea de los ejercicios de camuflaje retórico que está creando la nueva ultraderecha- un virus puede alterar gravemente el orden público, ¿acaso no deberíamos verlo como un enemigo jodido, muy muy jodido, de nivel 3 o 5 o quizás más, pero mucho mucho más?

Con lo que enardece una buena tertulia de radio o TV. Con una arenga mañanera de Federico Jiménez Losantos, que sabe de todo, os hubiera bastado para meter en la cárcel a medio gobierno, y, sin embargo, al final os dejáis enfriar, os ponéis a leer doctrina a ver cómo se explica con radicalismo constitucional lo que no es más que ideología conservadora y reaccionaria, de entre Hobbes y Carl Schmitt, y, claro, poco a poco se os va bajando la testosterona hasta llegar al nivel de los maricomplejines de la derechita cobarde.

¡Más madera!, joder, ¡es la guerra!!





