June 21, 2023

T11 cumple cinco a帽os en la F谩brica de Sombreros y nos parece buen momento para evaluar d贸nde estamos y hacia d贸nde podemos ir. En estos cinco a帽os se ha consolidado el proyecto como entorno compartido para la acci贸n entre iniciativas locales y como espacio artesanal. Las naves en las que estamos instalados se han rehabilitado en un alto porcentaje y hay una demanda constante de los recursos que disponemos. Por otro lado, la presi贸n tur铆stica sigue constante y no se prev茅n pol铆ticas p煤blicas que la limiten. Nuestra posici贸n, como la de otras iniciativas de marcado car谩cter social de nuestro entorno, es precaria en el medio plazo debido a la m谩s que probable subida de precios. Lo que est谩 pasando con estas iniciativas simboliza el destino de esa Sevilla que se hace invisible en el mapa tur铆stico. O de esa cara b que ha sido hist贸ricamente seguida con inter茅s desde fuera.

La antigua F谩brica de Sombreros de Fern谩ndez y Roche son una serie de construcciones iniciadas a finales del siglo XIX situadas entre los barrios de San Juli谩n y Feria, en el casco hist贸rico de Sevilla. Con un crecimiento muy r谩pido, llega a tener un pabell贸n ef铆mero en la Exposici贸n Universal de 1929 y se convierte en uno de los pulmones laborales de este 谩rea artesanal de la ciudad. En los a帽os noventa, y con un nicho de mercado a煤n consistente, inicia su progresivo traslado hacia un pol铆gono en Salteras que se culmina en el cambio de siglo. La propiedad pasa por distintas manos pero las figuras de protecci贸n patrimoniales, que afectan tanto a usos como a las cualidades arquitect贸nicas del edificio, han bloqueado los intentos especuladores sobre el inmueble. Este condicionante llev贸 a su abandono durante a帽os con dos periodos de excepci贸n: durante la reivindicaci贸n de su uso por parte de la Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo (PACA) en 2006 y por parte de activistas para su uso comunitario entre 2008 y 2009 como centro social okupado autogestionado.

Por estas razones, el solar es una de las piezas m谩s importantes que quedan sin exprimir del casco hist贸rico de Sevilla. Con casi 3 000 m虏 de superficie, en el Plan General de Ordenaci贸n Urbana de 2006 (en concreto en el ARI DC-04) se asignan una serie de condicionantes al uso de la parcela entre los que se encuentra la habilitaci贸n de un paso entre la calle Castellar y la calle San Blas que sea de acceso p煤blico. Esta comunicaci贸n reordenar铆a todo el 谩rea y dar铆a un cierto respiro a un vecindario congestionado por el turismo. La antigua f谩brica es propiedad actualmente de los hermanos M谩rquez Betanzos, que poseen otros significativos inmuebles en la ciudad pero una dif铆cil relaci贸n tanto con la administraci贸n como con el barrio. El precio del metro cuadrado sigue en aumento en el barrio mientras siguen reduci茅ndose los equipamientos y cerr谩ndose los comercios tradicionales. En ese tenso entorno es donde se sit煤a T11.

T11 es la continuidad del proyecto que viene desarrollando la cooperativa Tejares Once desde 2013. Situado inicialmente en un corral贸n de la calle Tejares, en el barrio de Triana. Surge ante la necesidad y el deseo de varios carpinteros de compartir espacio de trabajo y colaborar entre ellos. El modelo cooperativista tiene unas virtudes muy necesarias para responder a las exigencias actuales de este tipo de artesan铆as: entrada de trabajos de intensidad irregular y amplio espectro de herramientas y tecnolog铆as a usar. Estas exigencias llevar铆an a que iniciasen el mes con un volumen de gasto alto, si operaran individualmente, adem谩s de tener que trasladar su acci贸n a los pol铆gonos de la periferia, lo que les har铆a perder visibilidad. La industria ligera y la artesan铆a, que debieran proporcionar heterogeneidad a la ciudad consolidada, pocas veces son equipamientos accesibles en 谩reas con presi贸n inmobiliaria. Soluciones colectivistas, como la cooperativa, permiten acometer espacios de mayor volumen y mejor equipados que s铆 responden a distintas exigencias de proyecto y pueden operar cambios significativos en la ciudad consolidada.

El proyecto Tejares Once se pens贸 desde su origen a partir de nuestras fortalezas. Por ello, el acondicionamiento de la nave no se inici贸 hasta que se obtuvo la instalaci贸n de electricidad trif谩sica y la llegada de las grandes m谩quinas de carpinter铆a estacionaria. El resto del proyecto fue autoconstruido, aprovechando los diferentes saberes y usando la madera como material primario, y fue cien por cien desmontable por nosotros mismos cuando no hubo posibilidad de continuar en el corral贸n trianero en 2018. Entre tanto hubo posibilidades de afinar el modelo, al abrir la carpinter铆a a otros usuarios aparte de los cooperativistas impulsores de la iniciativa, siendo un recurso para los vecinos e incorporando otros perfiles diferentes al especialista en madera. A finales de 2017 se nos avis贸 de que el corral贸n se iba a vender a un fondo inversor con el objeto de hacer 85 viviendas y que nos tendr铆amos que trasladar o cerrar.

El desahucio supuso una transformaci贸n en el proyecto. La urgencia por buscar un espacio desde donde continuar nuestra acci贸n, para lo que nos dieron solo seis meses, implic贸 una exploraci贸n expr茅s de posibilidades donde el Ayuntamiento de Sevilla, como principal tenedor de espacios industriales en la ciudad consolidada, debiera de haber sido la respuesta mejor. Sin embargo, los ritmos de la administraci贸n no acompa帽aron y tampoco percibimos un compromiso de colaboraci贸n que nos invitara a esperarles. La soluci贸n m谩s accesible fue alquilar dos naves en la antigua F谩brica de Sombreros, en la que pr谩cticamente no hab铆a habido nada tras las okupaciones y solo hab铆a alg煤n local utilizado subrepticiamente. La baja demanda que ten铆a la antigua F谩brica hasta ese momento hizo que ambas partes nos pusi茅ramos de acuerdo r谩pidamente y se produjo la adecuaci贸n de las dos naves en el segundo semestre de 2018.

El cambio de escenario supuso profundizar en la conexi贸n del proyecto, desde entonces denominado T11, con la cultura libre local. Por las caracter铆sticas de las naves, el 谩rea de carpinter铆a tuvo que reducirse respecto al anterior emplazamiento. A cambio, qued贸 mejor escalada la relaci贸n entre el equipamiento para artesanos de la madera y el espacio para producci贸n de otros saberes. Esa escala era necesario afinarla, ya que uno de los principios de nuestro espacio es conseguir defender un entorno de trabajo artesanal sano y colaborativo. Para conseguirlo, hemos comprobado que, en la ciudad consolidada, los artesanos no pueden pagar los precios del mercado si no es bajo la autoexplotaci贸n. La alternativa es maridar con otras iniciativas que valoren ser proporcionalmente las que m谩s dinero pongan en la uni贸n, a cambio de una experiencia diferente. Es lo que intentamos en T11, que todas las componentes entiendan su papel y aportaci贸n al conjunto pese a que en muchos casos la interacci贸n no sea directa con el mundo artesanal. Aunque visualmente parezcan dos proyectos, las dos naves forman parte de un mismo espacio dedicado a fomentar el trabajo artesanal con madera aunque muchas de las que habitan T11 no se hayan ensuciado nunca las manos con serr铆n.

Nuestro crecimiento vino acompa帽ado de un incremento de las iniciativas que se instalaban en el resto de naves de la F谩brica. Nuestra ambiciosa apuesta por este emplazamiento y las mejoras de las que dotamos a las naves generaron un clima de confianza en el entorno de la antigua F谩brica que no se hab铆a dado con anterioridad. Desde entonces se unieron pintoras, ceramistas, joyeras o especialistas en textil, y se hicieron acciones abiertas al barrio en el a帽o 2019 鈥攆renadas tras el confinamiento y luego no reactivadas por ciertos cambios de actitud en la propiedad鈥. En este 谩mbito ampliado de la F谩brica tambi茅n se ha intentado apostar por la colectivizaci贸n a trav茅s del impulso de la asociaci贸n cultural La SinSombreros, con el objeto de cuidar de los espacios comunes, colaborar entre las distintas iniciativas y mantener una postura com煤n en el trato con la propiedad.

En el contexto actual del casco hist贸rico, cualquier artesan铆a que no vuelque su producto en el monocultivo tur铆stico acaba siendo con casi total seguridad expulsada a otras 谩reas. La intervenci贸n desde la administraci贸n p煤blica va desde iniciativas ensimismadas que guardan distancia con el barrio 鈥攃omo Rompemoldes鈥 a una desprotecci贸n total de talleres y comercios que daban una identidad al vecindario cuando se trata de propietarios privados. T11 tiene una posici贸n s贸lida en el corto plazo con un modelo testeado en dos emplazamientos diferentes. La replicabilidad del modelo T11 no se puede dar por segura, pero su 茅xito no parece m谩s improbable que otras f贸rmulas probadas (y erradas) desde lo p煤blico. El Ayuntamiento de Sevilla, como principal tenedor de los espacios industriales alojados en el casco hist贸rico y su entorno, tiene un gasto econ贸mico alto en el mantenimiento de espacios inactivos. Pero no se ha mostrado capaz de encontrar la manera de articularlos con la demanda actual de espacios para artesanos e iniciativas sociales. La oferta de espacios desde la administraci贸n m谩s bien se limita a locales individualizados y en lugares desde donde les es dif铆cil coordinarse con otros proyectos. Suponemos que simplifica el proceso pero tambi茅n limita el potencial que ejemplos como T11 muestran cuando nos mezclamos y colaboramos.

Otra cuesti贸n a resolver es qu茅 pasa con la antigua F谩brica de Sombreros. T11 y el resto de iniciativas artesanales de la SinSombreros han destapado el potencial que ya hab铆an se帽alado las distintas okupaciones en el pasado. Pero se encuentra en manos de unos propietarios cuyo inter茅s se centra en la especulaci贸n con el inmueble y que no han hecho inversiones para la rehabilitaci贸n del mismo. Por otro lado, nuestro pulm贸n financiero no es suficiente para acometer esa compra ni est谩 entre nuestros planes conseguir la viabilidad econ贸mica a trav茅s de la optimizaci贸n de los recursos que el conjunto de la F谩brica posee. Queremos ser un actor m谩s dentro de un esquema que abra estos espacios para la ciudadan铆a y que se gestione en relaci贸n a las necesidades de esta. Porque esa es la otra clave: ni siquiera un proyecto bienintencionado desde la SinSombreros podr铆a asegurar que en las vacas flacas las compa帽eras no volcaran sus esfuerzos en atraer al turista hacia el espacio. Por eso necesitamos un contrapeso vecinal que sea garante de su uso social. Probablemente la v铆a deber谩 pasar por una colaboraci贸n p煤blico-privada donde los estudios artesanales se complementaran con espacios formativos y se pudiera destinar el porcentaje de suelo destinado a residencial para viviendas cooperativas en r茅gimen de cesi贸n de uso.

Sabemos que no tenemos el potencial ut贸pico ni cr铆tico de alguna de las okupaciones que nos precedieron. Es una visi贸n m谩s utilitarista, pero que ha permitido cobijar acciones de la cultura libre e iniciativas artesanales en un entorno hostil. Hemos sido una demostraci贸n m谩s de que los espacios comunitaristas funcionan a todos los niveles y que, ante la incapacidad de la administraci贸n de gestionar todo su patrimonio, somos una alternativa viable que se puede accionar donde antes se instalaba la antigua Sevilla industrial. Un patrimonio que ha sido gestado entre todas y que no es l贸gico que se malvenda al pr贸ximo fondo inversor interesado. Cumplimos cinco a帽os en la F谩brica de Sombreros y es el momento de encontrar el siguiente paso, pero probablemente no debamos darlo solas, porque al final todo el peso descansa sobre unos hombros muy exiguos. Y, teniendo el mejor caf茅 de Sevilla, ser铆a una pena que se perdiera, simplemente, porque no podamos m谩s.