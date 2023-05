–

Tengo un amigo que, a prop贸sito de no me acuerdo muy bien qu茅 informaci贸n proveniente de aquel podcast de La Base, hoy reconvertido en canal audiovisual, me recrimin贸 escuchar a Pablo Iglesias, ya que considera que es lo mismo que dar algo de cr茅dito a nada menos que el inefable e inicuo (y alg煤n que otro apelativo con el prefijo 鈥榠n鈥) Federico Jim茅nez Losantos. Bien, mi l煤cida l铆nea de argumentaci贸n, para refutar dicha aseveraci贸n, comienza por espetar con energ铆a que no se trata, tanto, de lo que leas, escuches o consumas, sino del pensamiento cr铆tico, profundizaci贸n y sesudas reflexiones, como es mi caso, que apliques a lo recibido. Que gran parte del vulgo reciba de manera acr铆tica la informaci贸n, queriendo confirmar ya sus prejuicios m谩s elementales junto una perezosa y deshonesta actitud de no contrastar lo m谩s m铆nimo, no me responsabiliza a m铆 de querer echar un vistazo a seg煤n qu茅 medios de manera permanentemente cr铆tica. De hecho, y aunque es cierto que tampoco hay que perder gran parte de nuestro preciado tiempo en seg煤n qu茅 cosas, considero que es bueno poner el ojo en el (lamentable) panorama medi谩tico actual con el objetivo, precisamente, de denunciar una situaci贸n y tratar de presentar alg煤n acercamiento a esto tan confuso y abstracto que es la 鈥榲erdad鈥. Bien es cierto que no poseemos la capacidad infinita de profundizar en todas y cada una de las informaciones recibidas, por lo que hay tirar no pocas veces de los llamados atajos cognitivos, pero bueno es ser consciente de ello sea cual sea el medio de que hablemos y, si es necesario, suspender el juicio (que no es lo mismo que equiparar cualquier basura informativa).

Otro factor en cuenta a la hora de atender a nuestra fuente de informaci贸n es el grado de honestidad de la misma. De esa manera, por ejemplo, lo de Jim茅nez Losantos es tan grotesco que, efectivamente, cuesta creer que haya alg煤n homo sapiens que pueda dar algo de cr茅dito a semejante elemento. S铆, el tipo es listo, tiene verborrea, agilidad mental y tablas de todo tipo, pero resulta un ejemplo claro de alguien nutrido cremat铆sticamente por una opci贸n pol铆tica muy concreta con el af谩n de exacerbar ese infantil manique铆smo a nivel medi谩tico. De acuerdo, la izquierda parlamentaria que tenemos, en este inefable pa铆s, junto a sus medios afines, no ayudan demasiado a anular a payasos como Losantos; dicho sea lo de 鈥榩ayaso禄 con respeto a tan noble profesi贸n, ya que me refiero sencillamente a un actor circense y pretendidamente humor铆stico llevado en esta ocasi贸n al campo medi谩tico. Sigamos personalizando ciertos medios, lo cual tampoco es del todo justo, y tratemos de cuestionarnos si Pablo Iglesias, efectivamente, es comparable period铆sticamente al (denominado) peque帽o talib谩n de las ondas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el exvice del gobierno lo ha tenido relativamente f谩cil para crear un medio que saque a flote, al menos en parte, la podredumbre informativa de este indescriptible Reino de Espa帽a, para evidenciar que derecha y ultraderecha son cosas muy parecidas y para, al menos en parte, criticar al PSOE tirando, tambi茅n, de cierto manique铆smo (隆c贸mo me gusta esta palabra y qu茅 culto me hace!). Insisto, apliquemos el pensamiento cr铆tico a todas y cada una de las cosas que consumamos, teniendo tambi茅n en cuenta la incapacidad para verificar el grado de autenticidad en ocasiones, por lo que lo m谩s sensato es no elaborar un juicio definitivo y no buscar la inmediatez informativa (para olvidar al poco tiempo, uno de los males de la sociedad posmoderna).

No s茅 si Losantos e Iglesias son demasiado equiparables, y tampoco creo que sea importante ni demasiado riguroso plantearse esa comparaci贸n a nivel informativo, ya que son cosas demasiado diferentes y demasiado enfrentadas. Al parecer, el propio Losantos, un hombre que vive, entre otras cosas, del anticomunismo m谩s burdo, le espet贸 una vez al propio Iglesias algo as铆 como 芦隆Me recuerdas a m铆 cuando era tonto!禄. Recordaremos para la ocasi贸n el pasado comunista, creo que mao铆sta para ser m谩s exactos, de un Losantos exento de estatura moral, capaz de ridiculizarse a s铆 mismo con tal de defenestrar al otro. Vayamos ahora con, no con figuras estelares medi谩ticas, sino con el equipo de profesionales que puede haber detr谩s de una informaci贸n. Es cierto que esos periodistas tienen en gran medidad que estar subordinados a una estructura jer谩rquica, junto a unos determinados intereses, pero precisamente es otro factor a tener en cuenta a la hora de juzgar la honestidad o no de un medio. Tengo claro que esRadio o Libertad Digital no me interesan lo m谩s m铆nimo; no tanto por ser representantes de una derecha inicua con la que no comparto nada, como por estar claramente untados por intereses pol铆ticos y dar una informaci贸n de lo m谩s burda. 驴Puede ser m谩s interesante lo que proviene de La Base? Al margen de lo que pensemos del eg贸latra y ladino Iglesias, y de la fuerza pol铆tica de Podemos, con la que obviamente tampoco coincido en absoluto, puedo encontrar (alguna) informaci贸n interesante a tener en cuenta en seg煤n qu茅 medios. Insisto, teniendo en cuenta todo los intereses, econ贸micos de otro tipo, que puedan estar detr谩s. Como creo haber dicho en otras ocasiones, me gusta leer y escuchar opiniones ajenas, muy diferentes a las m铆as (por muy l煤cidas y lucidas que sean la mayor parte de las veces) y el pensamiento cr铆tico, en cualquier caso, insistir茅 hasta el hast铆o, resulta primordial en todos los casos (incluso, en la lectura de esta inapreciable pieza literaria).

Juan C谩spar