USA – SALE A LA LUZ UN EMAIL DIRIGIDO A ANTHONY FAUCI CON ASUNTO “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DEL ARMA BIOLÓGICA DEL CORONAVIRUS”

Entre los miles de emails de Anthony Fauci (director de los NIAD) que se han obtenido tras un pedido de FOIA (Freedom of Information Act) que el Instituto Nacional de la Seguridad Social norteamericano ha sido obligado judicialmente a proporcionar, llama poderosamente la atención en la página 2286, uno dirigido a Fauci que comienza con “Hola Anthony, asi es como el virus se creó…” y describe lo que parece ser un meticuloso proceso de creación en laboratorio de un virus.

Todos los emails de Fauci: LINK (https://www.documentcloud.org/documents/20793561-leopold-nih-foia-anthony-fauci-emails)

A raíz de estas informaciones Tucker Carlson, de Fox News, destrozó “el total fraude de Tony Fauci” el miércoles por la noche, después de que BuzzFeed y el Washington Post obtuvieran miles de páginas de correos electrónicos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), revelando que el principal virólogo del país le estaba diciendo al público una cosa, mientras trabajaba furiosamente en el control de daños y la configuración narrativa a medida que se desarrollaba la pandemia de COVID-19.

Según Carlson, los estadounidenses asumieron “que el hombre a cargo de proteger a los Estados Unidos de COVID debía ser racional e impactante”, y agregó “También asumimos que debía ser honesto. Pero estábamos equivocados”.

“Pronto quedó claro que Tony Fauci era sólo otro burócrata federal sórdido, profundamente político y, a menudo, deshonesto. Más impactante que eso, hemos sabido que el propio Fauci estaba implicado en la misma pandemia contra la que se le había encomendado luchar”.

“Fauci apoyó los experimentos grotescos y peligrosos que parecían haber hecho posible COVID”

Los correos electrónicos de Fauci muestran colectivamente que “desde el principio, Tony Fauci estaba preocupado de que el público pudiera concluir que el COVID se había originado en el Instituto de Virología de Wuhan”.

“¿Por qué le preocuparía que los estadounidenses llegaran a la conclusión de eso?” Preguntó Tucker. “Posiblemente porque Tony Fauci sabía que había financiado experimentos de ganancia de función en ese mismo laboratorio” .

Fuente: LINK (https://www.zerohedge.com/covid-19/was-lie-tucker-carlson-levels-fauci-after-foia-emails-connect-dots)

Entre la multitud de de correos electrónicos, que fueron obtenidos por The Washington Post y BuzzFeed News, está la respuesta de Fauci a la exsecretaria de salud y servicios humanos Sylvia Burwell cuando le pidió consejo sobre el uso de máscarillas faciales mientras viajaba.

Fauci escribió: “Las máscarillas son realmente para personas infectadas para evitar que propaguen la infección a personas que no están infectadas y no para proteger a las personas no infectadas de contraer la infección”

“La máscarilla típica que se compra en la farmacia no es realmente eficaz para evitar el paso del virus, que es lo suficientemente pequeño como para atravesar el material. Sin embargo, podría proporcionar un pequeño beneficio para evitar las gotas gruesas si alguien tose o estornuda sobre ti”.

Fuente: LINK (https://summit.news/2021/06/02/in-february-2020-email-fauci-wrote-face-masks-not-effective-in-keeping-out-virus/)

Estos mails son una muestra más de que la pandemia es una plandemia, totalmente planificada para imponer un nuevo sistema de opresión, un nuevo orden mundial, como ya venimos diciendo desde hace más de un año [1] [2] [3] [4] [5] [6]… etc. Los mails no son la única evidencia.

Miles de médicos dicen que la pandemia estaba programada

Un grupo de casi mil médicos en Alemania llamado “Doctors for Information”, que cuenta con el apoyo de más de 7.000 profesionales, entre ellos abogados, científicos, profesores, etc., hizo una declaración impactante en una conferencia de prensa nacional:



“El pánico de Corona es una obra de teatro. Es una estafa. Una farsa. Ya es hora de que entendamos que estamos en medio de un crimen mundial.”

Este gran grupo de expertos médicos publica un periódico con una tirada de 500.000 ejemplares cada semana, para alertar al público sobre la desinformación de los medios de comunicación tradicionales sobre el coronavirus. También organizan manifestaciones masivas con millones de personas en toda Europa.

Cientos de médicos españoles dicen que la pandemia ha sido creada

En España, un grupo de 600 médicos llamado “Médicos por la Verdad” hizo una declaración similar en una conferencia de prensa.

“Covid-19” es una falsa pandemia creada con fines políticos. Es una dictadura global con una excusa sanitaria. Instamos a los médicos, a los medios de comunicación y a las autoridades políticas a que detengan esta operación criminal difundiendo la verdad. “



World Doctors Alliance: “El mayor crimen de la historia”

Médicos por la Información” y “Médicos por la Verdad” se han unido a grupos similares de profesionales de todo el mundo en la “Alianza Mundial de Médicos” (2A). Esta alianza histórica une a más de 100.000 profesionales de la salud de todo el mundo. Revelan que la pandemia es el mayor crimen de la historia y ofrecen sólidas pruebas científicas de esta afirmación. También están emprendiendo acciones legales contra los gobiernos que siguen el juego de esta operación criminal.

https://www.brighteon.com/c39d1dd3-3a52-4659-ab24-92fcde45fcbc

World Freedom Alliance

Del mismo modo, se ha formado la World Freedom Alliance, una red de abogados, científicos, médicos, incluso políticos, banqueros y muchos otros profesionales que trabajan juntos para desenmascarar el “Crime Covid” y asegurarse de que este tipo de estafas mundiales, que destruyen millones de vidas, no vuelvan a producirse. El hecho de que incluso elementos nauseabundos de la vieja normalidad – recordemos, vehículo hacia la nueva – reconozcan que toda la trama covid está orquestada (y lo reconocen, obviamente, porque sus mezquinos intereses peligran) nos muestra que todo esto está bastante alejado de ser una teoría de la conspiración alimentada solo por frikies.



¿QUÉ SABEN?

¿Por qué miles de expertos médicos de todo el mundo dicen que la pandemia es un “crimen mundial”? ¿Qué saben ellos que nosotros no sepamos? Veamos algunos datos interesantes…

Millones de kits de test COVID-19 vendidos en 2017 y 2018

La nueva enfermedad COVID-19 apareció en China a finales de 2019. Por eso se le ha dado el nombre de COVID-19, que son las siglas de Corona Virus Disease 2019. Sin embargo, los datos de la World Integrated Trade Solution muestran algo sorprendente:

En 2017 y 2018 -dos años antes de COVID-19- se distribuyeron cientos de millones de kits de test de PCR para el COVID-19 en todo el mundo.

Se exportaron e importaron cientos de millones de kits de test COVID-19, en todo el mundo, en 2017 y 2018.

Estos datos desconcertantes dato fueron descubiertos por alguien el 5 de septiembre de 2020, que lo publicó en las redes sociales. Se hizo viral en todo el mundo. Al día siguiente, el 6 de septiembre, la WITS cambió repentinamente la etiqueta original “COVID-19” por el vago término “Kits de test médicos”. Sin embargo, se olvidaron de eliminar un detalle: en la parte inferior de la página web seguía apareciendo el código de producto de estos “Kits de test médicos”: 300215 que significa “Kits de test COVID-19”.



Unas semanas más tarde, el código HS también fue cambiado por la WITS a “Medical Test Kit”. Pero su encubrimiento llegó demasiado tarde: esta información crítica ha sido descubierta y ha sido revelada por millones de personas en todo el mundo. Puede descargarse en PDF con los datos originales en este sitio web. También puede verse en el archivo web.

Dos años antes del brote de COVID-19, países de todo el mundo comenzaron a exportar cientos de millones de instrumentos de test de diagnóstico para… el COVID-19.

El argumento utilizado para negar este descubrimiento es que la etiqueta “COVID-19” no ha sido añadida hasta 2020. Sin embargo, esto no es cierto, ya que el código de producto real de estos kits de test es “Kit de test COVID-19”.

Tampoco cambia el hecho de que dos años antes de la pandemia, casi todos los países del mundo empezaron a distribuir repentinamente cientos de millones de kits de test médicos utilizados específicamente para el COVID-19.

Incluso sin la etiqueta COVID-19, es extremadamente raro y extraño que el mundo entero importase y exportase, de repente, cientos de millones de kits de test médicos.

¿Qué sabían? ¿Para qué se preparaban?

DISTRIBUCIÓN MASIVA

¿Por qué el mundo entero se lanzó en la distribución masiva de cientos de millones de kits de test médicos, justo antes de que se produjera la pandemia mundial?

En 2017, Fauci garantizó una pandemia en los próximos dos años

En 2017, Anthony Fauci hizo una predicción muy extraña, con una certeza aún más extraña. En plena confianza, Fauci garantizó que durante el primer mandato del presidente Trump seguramente se produciría un epidemia sorpresa de una enfermedad infecciosa. Esto es lo que dijo:



NO HAY DUDA de que la próxima administración tendrá un reto en el área de las enfermedades infecciosas.

Habrá una EPIDEMIA SORPRESA.

No hay ninguna duda en la mente de nadie al respecto.

¿Cómo podría Fauci garantizar que se produzca una epidemia sorpresa durante el primer mandato de la administración Trump? ¿Qué sabía él que nosotros no sabemos?

Habrá una EPIDEMIA SORPRESA.

‘En los próximos dos años habrá una EPIDEMIA SORPRESA. No hay NINGUNA DUDA en la mente de nadie sobre esto ‘. – ANTHONY FAUCI

Bill y Melinda Gates garantizaron una pandemia global inminente

En 2018, Bill Gates anunció públicamente que se avecinaba una pandemia mundial que podría acabar con 30 millones de personas. Dijo que esto probablemente sucedería durante la próxima década.



Melinda Gates agregó que un virus diseñado es la mayor amenaza para la humanidad, y también aseguró que esto afectaría a la humanidad en los próximos años.

‘Una pandemia mundial está EN SU CAMINO. Un VIRUS DISEÑADO es la mayor amenaza de la humanidad. Esto sucederá en la PRÓXIMA DÉCADA ‘. – BILL Y MELINDA GATES

Practicando para una pandemia

Bill Gates es el distribuidor de vacunas número uno del mundo, que ha duplicado su fortuna de 50 mil millones de dólares a más de 100 mil millones, simplemente vendiendo vacunas en todo el mundo. Dijo que esta ha sido su “mejor inversión empresarial” hasta la fecha. Unos meses antes del brote, Bill Gates organizó un evento en la ciudad de Nueva York, llamado Evento 201. ¿Adivina de qué se trataba el evento? Fue un ‘ejercicio pandémico de coronavirus’ .

Bill Gates organizó un ejercicio de pandemia de coronavirus, ¡justo antes de que ocurriera la pandemia de coronavirus!

Bill Gates creó un evento de práctica para una pandemia mundial de coronavirus, justo antes de que ocurriera una pandemia mundial de coronavirus.

Emoción por vender vacunas el próximo año

Poco después de este ‘ejercicio para una pandemia de coronavirus’, Bill Gates tuiteó:

Estoy particularmente entusiasmado con lo que el próximo año podría significar para una de las mejores compras en salud mundial: las vacunas.

Un comerciante de vacunas garantiza que ocurrirá una pandemia mundial en los próximos años, y su esposa dice que todos deberíamos temer a un virus diseñado que está “en camino”. Luego organizan un ejercicio para una pandemia mundial inminente y dicen que las vacunas serán la única solución. Siguiente… Bill Gates tuitea lo emocionado que está por vender vacunas el próximo año. Inmediatamente después de eso, estalla la pandemia anunciada.

Y de hecho, Bill Gates proclama de inmediato que la única solución para la humanidad es comprar sus vacunas …

Pandemia de coronavirus 2020 predicha en 2013

La siguiente información es particularmente interesante porque muestra cuánta información está disponible para aquellos que se atreven a hacer la investigación. En 2013, un artista musical con el peculiar nombre de Dr. Creep escribió una canción de rap llamada PANDEMIC. No tiene nada de especial, si no fuera porque una de sus letras dice:



‘2020 combinado con CoronaVirus, apilamiento de cuerpos’.

¿Cómo es posible que un músico desconocido pueda predecir con precisión que ocurrirá una pandemia de coronavirus siete años después?

La canción también predijo los disturbios que asolaron Estados Unidos, durante esta pandemia:

‘El Estado se alborota, usa la calle afuera. Está llegando a tus ventanas ‘.

Nuevamente: ¿cómo podría saber un artista turbio, en 2013, que en 2020 un coronavirus barrería la tierra, seguido de disturbios masivos? Su respuesta es interesante:

“Investigué en 2012 y leí las llamadas“ teorías de la conspiración ”. Ya sabes, esas investigaciones que los medios no quieren que analicemos. Según esas teorías, las pandemias iban a suceder en la década de 2020 a 2030. Así que escribí la canción Pandemic al respecto ‘.

¿Conseguirlo ? Este hombre investigó lo que comúnmente se conoce como “teorías de la conspiración”. Cosas que estamos programados para descartar como “tonterías”. Pero aparentemente esas investigaciones no siempre son tan estúpidas después de todo, ya que algunas de ellas predijeron con precisión que exactamente en 2020 ocurrirían esta pandemia y los disturbios.

¿Qué más se puede descubrir cuando empezamos a investigar? Sigue leyendo para aprender mas…

Fuentes:

