El actual Gobierno de Unidas Podemos y PSOE no solo no ha cumplido ni una sola de sus promesas en materia antirrepresiva, sino que la vorágine represiva del Estado, lejos de aflojar, cada vez se endurece más, lo cual hace que cada año aumente drásticamente la cifra de personas represaliadas y presas políticas.

Solo en este año, este gobierno, el más hipócrita de la historia, ha sido el primero en toda Europa en encarcelar a un rapero por las letras de sus canciones. Tras ello y las decenas de manifestaciones que se sucedieron, PSOE y Unidas Podemos se apresuraron a prometer acabar con las leyes que persiguen la libertad de expresión de los y las antifascistas. Obviamente, solo buscaban desmovilizarnos, pues ningún partido del régimen nos garantizará ninguna libertad si no se la arrancamos realmente con la lucha. No contentos con esto, para demostrar su compromiso también con el derecho a la libertad de manifestación, mandaron a sus esbirros armados a reprimir brutalmente a la gran mayoría de estas manifestaciones, dejando un total de más de 300 personas detenidas, 24 en Madrid, y decenas encarceladas y heridas, llegando como muchas otras veces a mutilar el ojo a una joven.

Sin embargo, la brutalidad policial no es un hecho aislado, sino que es una práctica casi reglamentaria que padecemos día a día en los barrios y pueblos obreros. Los y las jóvenes de las zonas más humildes somos objetivo para la Policía, que no pierde ocasión para maltratarnos, cachearnos y humillarnos porque sabe que cuentan con toda una armadura de leyes que están hechas para protegerles y que puedan seguir cometiendo estos abusos.

