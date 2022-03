–

La presente guerra de Ucrania supone un desaf铆o para los movimientos anarquistas contempor谩neos. El choque entre dos bloques imperialistas tales como la OTAN y Rusia se ha cobrado una v铆ctima, Ucrania. En esa colisi贸n quien sufre todas las consecuencias de la guerra es el pueblo llano. Pero veamos mejor cuales han sido las respuestas.

En primer lugar cabr谩 destacar la respuesta del anarquismo en Rusia, Bielorrusia y Kazajist谩n. Ya lo hemos ido viendo todos estos a帽os, que estos colectivos y escenas (decir movimiento ser铆a ir demasiado lejos) est谩n denunciando los gobiernos de Putin desde los primeros 2000. Quienes hayamos seguido, aunque sea de lejos, la pol铆tica anarquista en Rusia, recordaremos dos cosas sobretodo: encarcelamientos y lucha antifascista. Rusia, y todo el este europeo, ha vivido tal involuci贸n desde los 90 que se convirti贸 en un para铆so para las pol铆tica autoritarias, mafiosas y antisociales. Es en este complicado escenario donde tienen que desarrollarse las ideas libertarias. Y a menudo, solo han podido arraigar en la contracultura, las universidades y poco m谩s. Espacios m谩s dados a las libertades.

Nuestras compas han lidiado con casos represivos de todo tipo en un proceso que se agrav贸 desde la aprobaci贸n de las leyes contra el extremismo. Esas leyes en realidad iban contra el movimiento neonazi, que casi ten铆a tomadas las calles rusas a mediados de los 2000. El nacional-bolchevismo era un movimiento que arrastraba realmente miles de personas. Bien, el fascismo ruso recibi贸 un golpe por parte del Gobierno, sin embargo, la represi贸n tambi茅n se ceb贸 con el anarquismo y el antifascismo, que ante los ojos de la polic铆a siempre hemos sido “extremistas radicales” y por tanto carne de presidio. Las leyes represivas siempre se cebar谩n con quienes desean la revoluci贸n.

En los 煤ltimos a帽os ese proceso ha ido a m谩s, habiendo decenas de anarquistas y antifascistas en las prisiones rusas. Lo mismo ocurre en Bielorrusia, habiendo all铆 un movimiento m谩s concentrado y quiz谩s m谩s numeroso en proporci贸n con la poblaci贸n y que de alguna manera enganch贸 con las protestas antigubernamentales.

De todos estos movimientos locales, la respuesta ha sido bastante un谩nime: no a la guerra. Quienes van a la guerra son j贸venes de clase trabajadora que en muchos casos son enviados al frente sin que les digan a donde van. Por desgracia, la oleada nacionalista que recorre Rusia en estos momentos significa que remamos en direcci贸n contraria. En estas semanas han sido detenidas m谩s de 8.500 personas (y subiendo) por protestar contra la guerra. La mayor铆a se resuelven con multas, pero el miedo entra en escena, dada la truculenta historia rusa que todos conocen. Incluso se habla ya de desapariciones.

Por tanto, el anarquismo ruso est谩 a la defensiva, intentando no ser barrido del mapa, aunque lanzando mensajes claros contra la guerra de Putin (que no del pueblo ruso). Y dentro de esta gente militante, es l贸gico encontrar personas que le tienen tanta man铆a al Gobierno que se alisten en las milicias ucranianas. Veremos luego el porqu茅.

En segundo lugar, tenemos las respuestas de los colectivos anarquistas ucranianos. A decir verdad poco hab铆a hasta ahora. Quiz谩s 3 colectivos en Kiev y 1 en Kharkhov, con m谩s gente libertaria en otras ciudades como Lvov. Seg煤n otros art铆culos, el movimiento anarquista fue barrido en 2014 por el clima creado por el Maid谩n y la guerra del Donbass. El anarquismo no supo encontrar su lugar, sufri贸 una crisis y desapareci贸 durante unos a帽os. Hacia 2017-18 reapareci贸, gener谩ndose algunos colectivos, tales como Rev Dia (Acci贸n Revolucionaria) en Kiev y Asamblea en Kharkhov.

Y entre ambos colectivos, aparece una gran diferencia de c贸mo hacer las cosas. El grupo de Kharkov, gestionaba un centro social y pretend铆a llegar a la poblaci贸n a trav茅s de la cultura y de actividades de ayuda mutua y autogesti贸n. En cambio, el grupo de Kiev se dedicaba a la lucha de posiciones contra el fascismo callejero, muy potente all铆.

La actuaci贸n del grupo de Kharkhov en esta guerra ha sido la de participar en los grupos de apoyo mutuo de la ciudad. Su funci贸n es sacar gente de all铆, alimentarla, buscar personas y conseguir refugio. En estos momentos, no hay noticias concretas de qu茅 hace el colectivo, y en su web aparecen relatos de personas que conoc铆an que han fallecido. Nunca han llamado a unirse a las milicias y, obviamente, est谩n en contra de la invasi贸n y bombardeo de su ciudad.

En cambio los grupos de Kiev se han reunido en una milicia. 脡sta no debe contar con demasiada gente, tal vez 50 o 70 individuos. De hecho, quiz谩s no es una sola milicia sino dos distintas. La primera formada por el Rev Dia y sus afines y la segunda por los grupos Bandera Negra y Cuartel Negro, aunque parecen colaborar entre ellas.

Como dice Revdia en su web:

La cuesti贸n es que ahora la guerra no es entre Ucrania y Rusia, sino una guerra por el futuro de todos los pa铆ses de la antigua URSS. Las autoridades rusas han sido durante mucho tiempo el garante de los reg铆menes dictatoriales en toda la URSS. Les ha apoyado en momentos dif铆ciles, como hizo en Bielorrusia y Kazajist谩n. En la propia Rusia se estaba implantando un r茅gimen dictatorial mod茅lico. Se prohibi贸 totalmente la libertad de expresi贸n y se encarcel贸 durante 15 a帽os por participar en una manifestaci贸n pac铆fica. Si la dictadura de Putin gana la guerra en Ucrania, no s贸lo se convertir谩 en una realidad para los ucranianos, sino que tambi茅n se impondr谩 en Rusia y otros pa铆ses. Durante mucho tiempo no habr谩 posibilidades de cambiar este orden. M谩s a煤n, dar谩 a Putin la ambici贸n de expandir su dictadura en los nuevos pa铆ses. Por no hablar de que todos los activistas de cualquier tipo de movimientos ser谩n aniquilados, incluidos los anarquistas, independientemente de la posici贸n sobre la guerra que hayan apoyado. La guerra en Ucrania puede ser la 煤ltima oportunidad para derrocar y abolir la dictadura. Por eso es tan importante utilizar todos los m茅todos posibles para acabar con la horda dictatorial.

Al repartir armas el gobierno, tambi茅n el anarquismo las pidi贸 y las consigui贸. Se unieron a las unidades de defensa territorial e hicieron una llamada internacional de solidaridad. Esta llamada sobre todo ha atra铆do militantes anarquistas de territorio Bielorruso y ruso que desean combatir al ej茅rcito del Gobierno ruso. Esto es lo que dicen por all铆:

Si la guerra ruso-ucraniana ha hecho algo bueno es que ha obligado a las autoridades ucranianas a entregar algunas armas a la poblaci贸n. Una vez m谩s, esto no garantiza nada, pero aumenta las posibilidades de liberar al pueblo. No s贸lo de los opresores extranjeros, sino tambi茅n de los propios.

Su punto de vista es sencillo: “nos atacan, est谩n matando a nuestra gente y hay que defenderse, independientemente de la ideolog铆a que se defienda. Tomemos las armas.” Y para ello se alinean con la hinchada antifascista del Arsenal de Kiev, al parecer la 煤nica hinchada antifascista de Ucrania – el resto son nazis. En esta amalgama de atraer voluntarios a toda costa nunca se ha visto un af谩n de politizar la lucha. El anarquismo es m谩s bien una etiqueta que usan, una identidad, pero no han realizado llamamientos a la poblaci贸n civil. Todav铆a hay compas tratando de averiguar si tienen una secci贸n humanitaria como ten铆an los del colectivo de Kharkhov.

Peor a煤n es cuando nos leemos los mensajes que publican en su canal de telegram. Aumenta la confusi贸n ver sus videos, y sobre todo sus relatos. En uno de ellos llegan a decir que les han pasado parte de la ayuda internacional recibida a soldados del ej茅rcito, unidad de tanques, y hasta a gente de la Guardia Nacional. Y esto hace sonar las alarmas. Hay quien no quiere gastarse 9.000 euros en unas gafas de visi贸n nocturna y que acaben usadas por el ej茅rcito en lugar de por quien lo pidi贸. Y m谩s cuando sabemos que los pa铆ses de la OTAN est谩n enviando equipo y armas valoradas en miles de millones de euros. No podemos comprender esa subordinaci贸n al ej茅rcito y mucho menos sin una expliaci贸n pol铆tica.

En la ansias por entrar en combate hay quien se ha metido en el ej茅rcito o en las milicias fascistas, dado que tiene armas. No debe ser precisamente la gente m谩s politizada del movimiento. Hablando claro, ya deber铆amos saber que en todos los colectivos hay quienes tienen la teor铆a y los principios muy claros y hay quienes eso les da igual, y est谩n con nuestro movimiento m谩s bien por amistad, por simpat铆a o por vecindad antes que por ideas. En los ambientes antifascistas esto siempre ha sido muy com煤n.

Seg煤n un mini-informe de estos d铆as, en el batall贸n nazi Azov est谩n entrando miles de personas, de modo que ya no es un batall贸n sino un regimiento – que adem谩s est谩 encerrado en Mariupol presumiblemente viviendo sus 煤ltimos d铆as. Ahora es como un mini-ej茅rcito. Ya hay dos batallones Azov en Kharkhov y otro en Kiev. Hay centros de reclutamiento en toda Ucrania. Y solo es una parte de las milicias fascistas. Tambi茅n est谩 el batall贸n Aydar o las de Pravy Sektor, entre otros. En el ej茅rcito los soldados han sido bombardeados durante 8 a帽os por propaganda fascista de todo tipo, sin ning煤n tipo de filtro por parte de las autoridades, as铆 que en general en el ej茅rcito hay mucho ultranacionalismo, aunque no est茅 tan desarrollado como en las milicias expl铆citamente fascistas y nazis.

En fin, que sin demasiada informaci贸n y con mensajes confusos, esa escena de Kiev nos est谩 dejando en plena sorpresa y nos hace flaco favor. No podemos apoyar una lucha que no tiene claro lo que quiere, m谩s all谩 de matar enemigos. Al menos hasta que se esboce un plan de control territorial, que se relate algo de su apoyo a la poblaci贸n civil – que pensamos que s铆 que hacen – y que se corten relaciones p煤blica y claramente con los nazis. No sabemos si a estas alturas ser谩 posible o si bastante tienen con sobrevivir. Algo habr谩 de esto. Del mismo modo hace d铆as se ha advertido en los medios antifascistas de que si te apuntas en una embajada quiz谩s podr铆as acabar en las unidades Azov.

En tercer lugar, hay que recibir el flujo de personas refugiadas. Ya van 2,8 millones de personas y la cifra sigue creciendo. En estos momentos la mitad de Kiev ya ha huido y solo quedan los barrios obreros, como siempre. Hay compas en la frontera con Polonia y con Ruman铆a. En este caso, colectivos polacos [otro enlace] y alemanes est谩n bastante activos en dar su apoyo solidario. Estas son iniciativas que nos quedan mucho m谩s cerca tanto geogr谩ficamente como a nivel psicol贸gico. Adem谩s comienzan a llegar refugiadas a todos los rincones de Europa.

Por 煤ltimo, no podemos dejar de mencionar al periodista Pablo Gonz谩lez, encarcelado en Polonia como supuesto esp铆a ruso. Nos parece vergonzoso a estas alturas ver este tipo de injusticias como si estuvi茅semos en plena guerra fr铆a. Pablo ha sido abandonado por el Gobierno Espa帽ol, que adem谩s de encubrir nazis, trata el caso como si fuera un preso com煤n en lugar de uno pol铆tico. El que sus propios compa帽eros de profesi贸n fuesen m谩s all谩 de las delirantes acusaciones polacas dice mucho de la salud de nuestros medios de “comunicaci贸n“.

Todo esto nos alerta de que estamos entrando de lleno en otra fase hist贸rica en la que si gana Putin el eje geopol铆tico puede virar hacia el bloque Rusia-China, de car谩cter autocr谩tico. Mientras que si pierde (y puede perder incluso ganando la guerra), la OTAN o los Estados Unidos no se quedar谩n de brazos cruzados y proceder谩n a destruir y fragmentar el espacio ruso. Autocracia vs. guerra permanente son dos alternativas dist贸picas en el mundo del fin de los combustibles baratos y del cambio clim谩tico. Es evidente que todos los movimientos libertarios nos debemos de preparar – aunque sea psicol贸gicamente – para escenarios negativos como los que sin duda nos vienen. Es nuestra responsabilidad.