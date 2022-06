–

“Desde que se inició

la guerra, EEUU ha proporcionado a Ucrania una suma aproximada de 60

mil millones de dólares, de los cuales sólo 8 o 10 mil millones en

armas, el resto es dinero que no va a Ucrania o que es destinado a

organizaciones humanitarias y a pagar el salario del ejército

ucraniano. Lo que más me duele es que estamos pagando no

sólo el salario de los soldados, los políticos y el personal

estatal ucranianos, sino también el de los nazis, estamos

pagando a los nazis con nuestros impuestos. Por eso no quieren una inspección general que supervise todas estas operaciones, porque se revelaría a quienes exactamente va dirigido todo ese

dinero, y porque se descubriría que todos estos criminales de guerra están

recibiendo su paga de mí, de ti, de todos nosotros. ¿Tú crees que al

ciudadano de a pie, que en estos momentos difíciles se pregunta qué

hace el gobierno por él, iba a tolerar pagar de su bolsillo a los

nazis, cuando tiene a su abuelo, combatiente de la SGM, enterrado en

el cementerio próximo?

Ucrania es una de las

naciones más corruptas del planeta y nosotros le estamos

proporcionando armas que son fácil de vender el mercado negro. Como

el misil Stinger o el Javelin, que probablemente se

están vendiendo en este preciso instante. Puedes comprar un Stinger y un Javelin a la vuelta de la esquina, en la red

oscura, y la red oscura es sólo la punta del iceberg, porque no es

sólo en dicha red, es en mano en cualquier rincón de Europa, hoy

inundada de estos misiles. Y todo lo que se necesita es uno,

solamente uno para impactar contra la limusina del presidente de EEUU

de visita en Alemania. Eso sería terrible, pero terriblemente justo

al fin y al cabo, porque si el presidente permite la venta y

distribución de estas armas… el que a hierro mata a hierro muere.

No estoy incitando a ello, pero ¡dios mío!, eso es lo que estamos

haciendo, dar facilidades para que eso ocurra, o para que un avión

de pasajeros sea derribado, porque para ello sólo se necesita uno,

un sólo Stinger, y nosotros les hemos dado miles, sin control

alguno, a los elementos más criminales y corruptos de Ucrania:

políticos, militares y nazis. Y no hay que olvidar que el último

batallón Azov nazi se ha formado con criminales sacados de las

cárceles”.

Scott Ritter

Fragmento extraído del

vídeo Ukraine Russia war

Update

Traducción del inglés:

Arrezafe

FIM-92 Stinger

Diseñador General

Dynamics

Fabricante Raytheon

Missile Systems

Costo unitario 38.000 US$

Javelin FGM-148

Cada lanzadera cuesta 180.000 €.



Cada misil cuesta 60.000 €.

