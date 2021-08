Con veinte años de retraso las instituciones, gobierno vasco y ayuntamiento de Laudio, se han decidido por fin a hacer frente a su responsabilidad y se está procediendo al desamiantado completo del Colegio Latiorro. Aproximadamente 4.000 m² de Uralita en mal estado se están retirando en estos días de los tejados de la instalación municipal construida en el año 1972. En el año 2001, coincidiendo con la prohibición en la legislación estatal del uso del amianto, mineral cancerígeno conocido como el asesino silencioso, un informe del equipo técnico del ayuntamiento de Laudio reconocía “ el franco deterioro ” en el que se encontraban ya por aquel entonces las uralitas instaladas en tejados y pasarelas del colegio Latiorro. Desde el gobierno vasco y el ayuntamiento de Laudio, PNV y Batasuna, sus respectivos dirigentes y equipos técnicos, lease póliticos, arquitectos y demás, a pesar de contar con un abultado presupuesto para las obras, decidieron que lo mejor era esconder el problema, y cubrieron todos los tejados y pasarelas de uralita en mal estado, con chapas de color verde.

En el año 2016, siendo mi hija alumna de primero de primaria en dicho centro educativo, pude ver las deterioradas uralitas de las pasarelas a los gimnasios que estaban al aire libre, comprobé que el amianto estaba instalado en grandes cantidades por todo el colegio, tomé conciencia del problema y de la amenaza que suponía para la salud de alumn@s y trabajadores, recuerdo que en aquellos días pude ver horrorizado como a veces, l@s niñ@s, en sus juegos, golpeaban con el balón las viejas uralitas sobre sus cabezas, había que hacer algo cuanto antes. Puse el tema en conocimiento de la dirección del centro, que como hasta entonces, sabían de la existencia del problema, no mostró intenciones de hacer nada. Así pues, como miembro del AMPA Jesuri, acordé con la junta directiva de la asociación la elaboración de un escrito exigiendo la retirada del material cancerígeno dirigido a las mencionadas instituciones responsables del problema.

En Septiembre de ese año 2016 comenzó la lucha, una vez dado registro de entrada al escrito de denuncia, solicité ser recibido por los entonces dirigentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laudio, de EH Bildu, para exponerles la gravedad del problema. Y comenzaron las mentiras oficiales, la censura, el ocultamiento, las calumnias, las injurias, la amenazas y la represión. Mano a mano, el Ayuntamiento de Laudio y la Delegación territorial de educación de Alava, PNV y EH Bildu, llegaron a prohibirme ilegalmente la entrada en el colegio de mi hija, y con la complicidad de la dirección del colegio, la del profesorado, y hasta la de la junta directiva del AMPA Jesuri, mintieron, negaron en en todo momento la peligrosidad del Amianto, pagaron informes a Novotec, para trasformar el “ franco deterioro “ de 2001 en el “ estado aceptable “ de 2016. Trataron de callarme por todos lo medios. No lo consiguieron.

Como en toda lucha, se hacen enemigos, muchos enemigos, pero también Amigos con Mayúscula, conocí a Juanjo Basterra, un periodista de los de verdad, lleva muchos años dando voz a las victimas del Amianto y denunciando el problema, las miles de muertes, los miles de enfermos. Conocí también a Roberto Eizmendi, un digno trabajador del Ayuntamiento que lleva muchos años de autentica lucha sindical, sabe mucho y de primera mano de la peligrosidad del Amianto, compañero de Kepa Galdós, fallecido en 2012 por un mesotelioma derivado de la inhalación de las fibras de Amianto durante sus años como trabajador del Ayuntamiento de Laudio. Junto a ellos y gracias a ellos, la lucha creció, tuvieron que quitar las pasarelas, las jardineras y la denuncia llegó hasta la fiscalía, que actuó de oficio y se abrieron diligencias por un presunto delito contra la Salud Pública. Hubo mediciones de fibras de Amianto en el ambiente del colegio, a los denunciantes no nos dejaron entrar. Había fibras en el aire, dentro de los limites dijeron, casualmente el mismo numero decimal en dos sitios diferentes, improbable. Como era de esperar la justicia no emprendió acciones contra los responsables.

El entonces Alcalde de Laudio, Natxo Urkixo, dijo: “ la justicia nos ha dado la razón “, aprovecho el momento para recordarle que la razón ni se da ni se quita, solo se tiene o no se tiene, y ustedes nunca la tuvieron, ni razón ni sentido común. Se consiguieron 917 firmas de l@s Laudiarras pidiendo la retirada del amianto del colegio Latiorro. Al final tuvieron que ceder ante la presión de la lucha y lo que era evidente y dijeron que se haría la retirada del Amianto en 2019 o 2020, pero no ha sido hasta ahora, Agosto de 2021, con veinte años de retraso. Muchas generaciones de niñ@s laudiarras han convivido con el mineral cancerígeno, se debía haber hecho mucho antes, pero más vale tarde que nunca. Espero que no pase como otras veces, y que la retirada se esté llevando a cabo con todas las medidas de seguridad que sean necesarias para preservar la salud de l@s trabajadores y vecin@s. Recordar también desde aquí al gobierno vasco y al ayuntamiento, que el Amianto también está instalado y en malas condiciones en el colegio Gregorio Marañon, y seguro que en más colegios e instalaciones públicas por toda Euskadi. Se ha ganado una batalla, pero la lucha debe continuar.

Oskar Benito

https://jotabepress.news.blog/2021/08/24/mas-vale-tarde/