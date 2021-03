–

Tras un a帽o de pandemia 16.000 familias han sido desahuciadas y 75.000 est谩n en riesgo de impago. La prohibici贸n de los desahucios durante la pandemia pregonada por los gobiernos 鈥減rogresistas鈥 no ha sido tal, miles de familias han sido desahuciadas y muchas miles m谩s ven peligrar su vivienda ante la imposibilidad de enfrentar los pagos y las deudas.

La moratoria de deudas hipotecarias y de pagos que implement贸 el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para, supuestamente, impedir los desahucios por la crisis de la pandemia hasta al menos 2024, contrasta con las m谩s de 16.000 familias que han sido desahuciadas durante estos meses de pandemia. El 鈥渆scudo social para no dejar a nadie atr谩s en esta crisis鈥 que reivindicaba Pablo Iglesias para justificar un acuerdo de gobierno con el PSOE, no ha sido tal, como de hecho ya se帽alaba la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca): 鈥淟a moratoria no cubri贸 a todo el mundo, solo a los casos m谩s sangrantes鈥. La plataforma desminti贸 que estuvieran suspendidos todos los desahucios, tan s贸lo la parte directamente por la pandemia. Esos d铆as mismamente ve铆amos casos como el desahucio de una madre y sus dos hijas de tres y cinco a帽os en Barcelona, donde gobierna el tambi茅n 鈥減rogresista鈥 ayuntamiento de Ada Colau.

Los 煤ltimos datos del Consejo General del Poder Judicial se帽alan que entre abril y diciembre de 2020 fueron ejecutados 14.249 desahucios por impago de las rentas de alquiler, siendo la mayor铆a viviendas alquiladas, y 4.523 por ejecuci贸n de hipotecas. Desahucios que en la mayor铆a son primeras viviendas y que arrojar铆a la cifra de m谩s de 16.000 familias o grupos de convivencia afectados.

Mientras tanto, las demandas presentadas por los bancos para reclamar la entrega de viviendas de personas que no est谩n pudiendo afrontar los pagos ya se situ贸 en 9.407 este 2020, 2.000 m谩s que en 2019, aunque todav铆a lejos de las 40.000 de los a帽os 2014 o 2015. Sin embargo, el ritmo se est谩 acelerando. A esto se suma que las moratorias de pago de cuotas e intereses concedidas por bancos como Santander, Caixa Bank o el BBVA a personas hipotecadas est谩n empezando a caducar este mes de marzo. Esto supone que 75.000 familias se encontrar铆an en riesgo de no poder afrontar las cuotas.

No se puede permitir que se sigan haciendo ejecuciones de familias vulnerables en plena pandemia y sin ninguna alternativa habitacional, mientras existan viviendas vac铆as con objetivos especulativos. Lo mismo que los intereses de una banca privada que se ha enriquecido con la especulaci贸n y el endeudamiento de millones de personas que ahora siguen esclavizadas a sus hipotecas y pagos de intereses.

Fuente: Jaime Cast谩n (Izquierda diario)

Hace un a帽o, nuestra vida cambi贸 por completo. El confinamiento duro aprobado con el decreto del estado de alarma fue crucial para combatir el coronavirus. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han detenido a m谩s de 12.000 personas y han tramitado m谩s de 1.3 millones de propuestas de sanci贸n, seg煤n el balance del Ministerio del Interior.

Las cifras recogen las actuaciones de todos los cuerpos de seguridad que operan en Espa帽a. El primer estado de alarma, con mando 煤nico, registr贸 un total 9.173 detenciones y 1.142.127 sanciones, seg煤n las cifras del Ministerio del Interior. Durante el segundo estado de alarma, que comenz贸 el 26 de octubre de 2020 y que continua todav铆a en vigor, ya sin mando 煤nico, el balance del Ministerio del Interior solo recoge las actuaciones de la Polic铆a Nacional y la Guardia Civil. La estad铆stica abarca hasta el 8 de marzo, con 2.951 detenciones y 220.296 propuestas de sanci贸n.

Adem谩s, los servicios humanitarios de la Polic铆a Nacional (3.664) y de la Guardia Civil (74.830) alcanzaron en los meses de confinamiento los 78.494, una cifra algo superior a los 75.796 llevados a cabo durante el segundo estado de alarma. Las personas mayores, debido a su elevada vulnerabilidad, centraron la atenci贸n de las fuerzas de seguridad del Estado, que hasta la fecha han mantenido 27.934 contactos con residencias y asociaciones de mayores (24.492 en el caso de la Polic铆a Nacional y 3.342 en relaci贸n con la Guardia Civil).

En cuanto a las v铆ctimas de la violencia de g茅nero, el informe destaca que vieron empeorada su situaci贸n por la convivencia con sus maltratadores durante las 24 horas del d铆a. De este modo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 232.148 controles a autores de maltrato, 336.584 contactos directos con las v铆ctimas y 702.880 no presenciales. En cuanto al 谩mbito sanitario, la Polic铆a Nacional y la Guardia Civil han mantenido desde el 14 de marzo pasado y hasta la fecha 20.593 contactos con centros m茅dicos.

Fuente: Los replicantes