De parte de SAS Madrid March 7, 2022 89 puntos de vista

Cada día que pasa se incrementan más y más las protestas de médicos, enfermeras, sindicatos sanitarios y de los andaluces y andaluzas ante el destrozo que está llevando a cabo Moreno Bonilla en la sanidad pública.

Esta misma semana los médicos andaluces salían otra vez a la calle a protestar contra los recortes en sanidad de Moreno Bonilla. En este caso el lema era “Salvemos nuestra Atención Primaria”. Faltan médicos, siguen aumentando las jubilaciones que no se cubren, hay escasa formación de nuevos especialistas, hay precariedad laboral y las retribuciones son escasas.

Los médicos reclaman al menos diez minutos para poder ver a cada paciente, es lo que prometió el presidente andaluz y no ha cumplido; demandan un máximo de 40 pacientes al día, pero atienden a muchos más y solicitan agendas sin bises, porque el SAS los está “explotando” con dos o más pacientes a la misma hora. ¡Una auténtica barbaridad!

Asimismo, piden la implantación de la enfermera pediátrica, reclaman 1.000 médicos de familia más, un aumento de 300 pediatras y más recursos para la sanidad de cara a garantizar una asistencia de calidad.

Esta semana, además, se han manifestado los sindicatos por otra promesa incumplida de Moreno Bonilla. El Acuerdo firmado en julio de 2021, que reconocía la Carrera Profesional para más de 40.000 sanitarios, y que se ha convertido en papel mojado. Esto supone una importante pérdida económica para los profesionales.

Igualmente hace pocos días los sindicatos sanitarios también denunciaban que la nueva licitación del transporte sanitario en Málaga reducía al 50% el servicio de enfermería dentro de las ambulancias, lo que aumenta el riesgo para la salud de esos pacientes.

A ello hay que añadir al sindicato de enfermería, que hace unos días salía a protestar y reclamaba que Andalucía necesita el doble de enfermeras de las que hay actualmente para alcanzar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, mientras Moreno Bonilla ha echado a 8.000 sanitarios a la calle y quiere echar a otros 12.000 profesionales que cumplen sus contratos entre este mes y el siguiente, lo que supondría un destrozo para la sanidad sin precedentes.

Los pacientes cada día cuestionan asimismo la situación actual. El viernes anterior un usuario denunciaba en redes lo ocurrido en el Hospital Regional de Málaga donde levantaban de una silla de ruedas a una mujer de 70 años que había sufrido un ictus con la excusa de que había pocas sillas de ruedas. Sr. Moreno Bonilla ¿este es el tratamiento que da a los pacientes?

Por otro lado, lo de la propaganda de Moreno Bonilla de que están reduciendo el tiempo para una cita en los centros de salud no es verdad. Miente y sabe que miente. Hace tres días me escribía un paciente y me mandaba el papel de la cita. 15 días para que te vea el médico de cabecera y eso yendo al centro de salud porque Salud Responde nunca responde.

Además, Moreno Bonilla ha cerrado la maternidad del Clínico aprovechando la pandemia. La semana anterior me mandaban una foto donde se tiraba a la basura el mobiliario sin apenas uso donde se cuidaba y se trataba a los bebés que nacían en sus paritarios, por cierto, era una de las mejores maternidades en parto humanizado y lactancia materna de Andalucía, reconocido por UNICEF.

Y sin duda, uno de los mejores ejemplos de la “negligencia” en la gestión, es que el Servicio Andaluz de Salud ha anunciado que este mes de marzo va a estrenar una unidad de lesionados medulares en Sevilla sin tener ni siquiera el personal contratado. Esto no va de publicidad y propaganda, esto va de tomarse en serio la salud de los andaluces y andaluzas.

Sr. Moreno Bonilla, ya está bien de recortar derechos y de apostar por la sanidad privada, deteriorando el sistema público. Ha pasado de las promesas a no escuchar a nadie, ni a los sanitarios, ni a los sindicatos, ni a los pacientes, a nadie. ¿Esto era el cambio para Andalucía?

