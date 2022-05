–

May 8, 2022

Se cumplen 35 a帽os del caso que no fue el primero de gatillo f谩cil, pero s铆 el primero en el que todo un barrio se organiz贸 para pelear contra esa pol铆tica represiva. En esta nota, un repaso sobre lo fundacional del triple asesinato para la construcci贸n de la organizaci贸n popular en la defensa de los derechos humanos. Y una advertencia sobre la implicancia de entender a la represi贸n y la violencia como sin贸nimos. Por Sergio 鈥淐herco鈥 Smietniansky*

El 8 de mayo de 1987, la Polic铆a Bonaerense fusil贸 a Agust铆n Olivera, de 20 a帽os, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Arga帽araz, de 24. El triple asesinato, que luego se populariz贸 como la Masacre de Budge, fue el primer caso de gatillo f谩cil en el que todo un barrio se organiz贸 y logr贸 desarmar un entramado de encubrimiento y la posterior condena de los asesinos. Para que eso sucediera, necesariamente se tuvo que dar la fusi贸n de dos factores fundamentales: el primero y principal fue la reacci贸n de todo un barrio que sali贸 a las calles a exigir justicia mediante movilizaciones, asambleas y cacerolazos. Sobre el hecho, recomiendo la pel铆cula documental 鈥淏udge pregunta y seguir谩 preguntando鈥, de 1988, de Cosentino Tulio; y el libro 鈥淎l suelo, se帽ores鈥a Matanza de Ingeniero Budge鈥, de 1987, de Jorge Luis Ubertalli.

El segundo factor, y no menos trascendente, fue la intervenci贸n en la causa como abogados -en verdad, fueron mucho m谩s que eso- de Le贸n 鈥淭oto鈥 Zimerman y Ciro Annicchiarico, quienes sostuvieron desde un primer momento que no est谩bamos frente a un mero hecho 鈥減olicial鈥, sino ante un nuevo-viejo m茅todo sistem谩tico de violaci贸n a los derechos humanos.

Fue esa combinaci贸n la que dar铆a como resultado que este caso se convirtiera en emblema, y fundamentalmente en germen, de la organizaci贸n popular, ya que es aqu铆 donde debemos buscar el origen de lo que tiempo despu茅s -al confluir las experiencias de lucha de Budge con el caso Walter Bulacio, en 1991- ser铆a el nacimiento del primer organismo que centrar铆a su acci贸n en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el per铆odo constitucional: la Coordinadora Contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI).

Podr铆amos decir que ni la lengua castellana logr贸 mantenerse indiferente ante este crimen de Estado, ya que de la Masacre de Budge surgi贸 la expresi贸n 鈥済atillo f谩cil鈥. Fue cuando Zimerman tom贸 un concepto de Rodolfo Walsh, quien en su momento hab铆a escrito que la Polic铆a 鈥渆s una jaur铆a de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que act煤a en nombre de la ley; la secta del gatillo alegre es tambi茅n la logia de los dedos en la lata鈥, y lo reformul贸 como 鈥済atillo f谩cil鈥, una expresi贸n que con los a帽os se instal贸 en nuestro hablar cotidiano y se convirti贸 en un 鈥渁rgentinismo鈥 que identifica los asesinatos cometidos por personal perteneciente o vinculado a las fuerzas represivas del Estado. En verdad, la expresi贸n 鈥済atillo alegre鈥 es la traducci贸n literal del ingl茅s 鈥渉appy trigger鈥, empleado en otras latitudes. Walsh, como traductor de ese idioma que era, fue fiel al original, mientras que 鈥淭oto鈥 lo modific贸 porque consider贸 que lo de 鈥渁legre鈥 era un t茅rmino inadecuado para referirse al asesinato de esos tres j贸venes.

Efectivamente, la Masacre de Budge es el hito hist贸rico que vino a tirar por tierra el sue帽o ochentista del 鈥淣unca M谩s鈥 y nos dijo en la cara que en 鈥渄emocracia鈥 tambi茅n se violan los derechos humanos y que se lo hace de manera sist茅mica. Por supuesto que la direccionalidad y la intensidad de esas violaciones difieren en muchos aspectos de las sufridas durante el per铆odo genocida. No obstante, contienen un grado de continuidad hist贸rica ineludible.

Eso que hoy nos parece tan claro, en su momento no lo fue tanto. Cuando 鈥淭oto鈥 Zimerman comenz贸 a plantear que el asesinato en manos de la Polic铆a de esos tres pibes pobres que estaban tomando cerveza en una esquina era una violaci贸n a los derechos humanos, hubo gente del 鈥減alo鈥 que no lo comprendi贸, ya que en ese entonces hab铆a quienes no ten铆an muy en claro el rol que el sistema les adjudicaba a los 鈥渆xcluidos鈥. 驴C贸mo iban a igualar a las y los militantes con esos pibes? Con el paso de los a帽os, y muy especialmente luego del estallido de diciembre de 2001 y la Masacre del Puente Pueyrred贸n de junio de 2002, se comprendi贸 que Zimerman se hab铆a adelantado unos cuantos a帽os en pol铆tica. Quiz谩s por eso no deber铆a resultarnos extra帽o que, si nos detenemos a estudiar el per铆odo post dictatorial, nos vamos a encontrar con que en gran proporci贸n la lucha organizada contra los 鈥渆dictos policiales鈥 no proviene de los organismos de derechos humanos, ni de los partidos de izquierda tradicionales, sino del movimiento punk en su tendencia anarquista militante. Sobre los or铆genes del movimiento antirrepresivo durante el per铆odo post dictatorial previo al surgimiento de la CORREPI, y sus v铆nculos con las corrientes punk vinculadas al anarquismo militante, se pueden encontrar testimonios y documentaci贸n en la pel铆cula documental 鈥淒esacato a la Autoridad鈥, de 2014, de Tom谩s Makaji y Patricia Pietrafesa.

Llamar a las cosas por su nombre

Est谩 claro que hoy, cuando hablamos de los 鈥渆xcluidos鈥, sabemos de lo que hablamos, pero en esos tiempos no era as铆. El 鈥減or algo ser谩鈥 y 鈥渆n algo andar谩n鈥 de los milicos se trasladaba a estas nuevas v铆ctimas. Efectivamente, por algo era: la inmensa mayor铆a de las personas asesinadas por gatillo f谩cil eran pobres en general, y j贸venes en particular. Zimerman insist铆a en que no se trataba de 鈥渆xcesos鈥 ni de 鈥渓ocos sueltos鈥, sino que era la consecuencia de una pol铆tica de Estado: la de utilizar la represi贸n como parte del sost茅n del sistema capitalista. Asimismo, sosten铆a que el asesinato de Agust铆n Ram铆rez (ocurrido en San Francisco Solano en 1988, es decir, un a帽o despu茅s de lo de Budge), vino a cerrar ese c铆rculo de lo que son las pol铆ticas del gatillo f谩cil. Si bien Agust铆n tambi茅n era un pibe joven de un barrio humilde, la motivaci贸n de ese crimen radicaba en su condici贸n de militante popular. Es decir, el gatillo f谩cil es una pol铆tica represiva y disciplinadora del sistema, destinada tanto al enemigo potencial (j贸venes pobres de barrios humildes), como al enemigo real (militancia popular).

Es justamente en ese car谩cter sist茅mico de la represi贸n donde debemos encontrar parte de las explicaciones del porqu茅 desde Budge a estos d铆as los 铆ndices de v铆ctimas de gatillo f谩cil no se detienen, independientemente de qui茅n gobierne. Sin ir m谩s lejos, hace menos de un a帽o se conoci贸 el veredicto del juicio al polic铆a bonaerense Luis Chocobar, a quien se 鈥渃onden贸鈥 a la pena de dos a帽os y medio de prisi贸n en suspenso y cinco a帽os de inhabilitaci贸n por haber asesinado a quemarropa a un adolescente que se encontraba desarmado, en el piso y en completo estado de indefensi贸n. Esa sentencia puso en evidencia la existencia de un aval a las ejecuciones sumarias. Podemos decir que el fallo es la continuidad en el plano del Poder Judicial, del consentimiento dado en su momento por el Poder Ejecutivo a la 鈥淒octrina Chocobar鈥. Ya lo dije, se dispara por la espalda respaldados por la espalda del Estado. Valga -o no- la redundancia.

Sin embargo, los 35 a帽os de Budge nos demuestran que la 鈥淒octrina Chocobar鈥 es un hecho y lo es desde mucho tiempo antes que supi茅ramos de la existencia de un polic铆a con ese apellido. Es m谩s, lo es incluso desde antes que naciera el tristemente c茅lebre uniformado. Y ya que hablamos de nombres propios, es bueno recordar que en ese caso hubo una persona asesinada de quien casi nadie recuerda c贸mo se llamaba. Valga -o no, otra vez- la redundancia.

Ahora bien, volviendo a esa sentencia, alguien podr铆a decir: 鈥Pero, lo condenaron鈥, y hasta argumentar que el fallo tiene una conceptualizaci贸n de los hechos m谩s severa que la del propio ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien sostuvo que 鈥淐hocobar no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intenci贸n鈥. O ese alguien tambi茅n podr铆a esgrimir que el fallo va contra el pensamiento de la exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien manifest贸 que 鈥淐hocobar se podr铆a haber hecho el distra铆do, pero actu贸 como polic铆a y lo condenan鈥. 鈥淓stas condenas paralizan a todos los polic铆as del pa铆s鈥, sum贸.

Desde mi punto de vista, tanto la sentencia del caso Chocobar como las opiniones de esas almas gemelas llamadas Sergio Berni y Patricia Bullrich no son otra cosa que la en茅sima confirmaci贸n de aquello que puso en evidencia la Masacre de Budge: el gatillo f谩cil es un crimen de Estado. Y hablando de Estado, no puedo dejar de mencionar que, motivado en la Masacre de Budge, el Congreso Nacional sancion贸 la Ley 26.811/13 que designa el 8 de mayo como el D铆a Nacional de lucha contra la Violencia Institucional.

Si ya de por s铆 resulta curioso que el Estado establezca por ley un d铆a para conmemorar una lucha que es contra el propio Estado, y por hechos que sigue cometiendo actualmente, igual de sorprendente es la denominaci贸n que se le dio.

Si justamente la Masacre de Budge fue el hito generador de una nueva corriente en el movimiento de derechos humanos que vino a plantear el car谩cter institucional de la represi贸n policial, 驴c贸mo puede explicarse que a帽os despu茅s -ley del Congreso mediante- se utilice la fecha de ese hecho para 鈥渞ebautizar鈥 el concepto de 鈥渞epresi贸n institucional鈥 por el de 鈥渧iolencia institucional鈥?

Seamos claros, represi贸n y violencia no son sin贸nimos. Hay una carga ideol贸gica en el t茅rmino 鈥渞epresi贸n鈥 que no est谩 contenida en la palabra 鈥渧iolencia鈥.

La 鈥渞epresi贸n鈥 es patrimonio exclusivo del Estado y siempre es utilizada por los m谩s poderosos en contra de los mas d茅biles. La violencia no, ya que muchas veces puede ser la expresi贸n de reclamos populares justos, o la v铆a para derribar privilegios o privilegiados. El 20 de diciembre de 2001 podr铆a servir de claro ejemplo de este planteo. Ese d铆a, en las calles de nuestro pa铆s, hubo violencia popular y represi贸n institucional y, claro est谩, ambos conceptos fueron contrapuestos, enfrentados y, como es sabido, dejaron un saldo de m谩s de 30 muertos. Todos provocados por la represi贸n. Ninguno por la violencia popular.

Por eso, la Masacre de Budge nos sigue interpelando, porque su problem谩tica es actual y no tiene cabida en ning煤n museo. Porque es historia, historia de muerte que sigue viva, porque nos obliga a seguir posicion谩ndonos cuando un uniformado jala el gatillo, pero tambi茅n cuando se alza una voz para reivindicar las pol铆ticas de mano dura que apuntan a criminalizar la pobreza, la protesta o la ni帽ez.

As铆 de simple e inc贸modo resulta el ejercicio de pensar con sentido cr铆tico los 35 a帽os de la Masacre de Ingeniero Budge, porque te obliga a definirte. A decir de qu茅 lado de la mecha te encontr谩s.

*Sergio 芦Cherco禄 Smietniansky es militante de Derechos Humanos. Fue miembro de la CORREPI 鈥 donde coordin贸 la campa帽a de b煤squeda de los polic铆as pr贸fugos de la Masacre de Budge 鈥 y de la Coordinadora Sur contra la Represi贸n Policial e Institucional. Es cofundador de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) organismo en el que milita hasta la actualidad.Es miembro de Banfield por los Derechos Humanos y de la Coordinadora de Derechos Humanos del F煤tbol Argentino.Padre de 3 hijas, hincha de Banfield, admirador de Garrafa S谩nchez y amante de SUMO. Adem谩s es abogado. La nota fue publicada en http://cordon.unlz.edu.ar/