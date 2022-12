–

De parte de Indymedia Argentina December 29, 2022

鈥淪i falt贸 a la verdad a los familiares es una cuesti贸n que deber谩 discernirse dentro de su fuero 铆ntimo鈥, consider贸 el 1掳 de agosto el fiscal de la causa que investiga a la ex intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico. La decisi贸n de archivar la causa fue rechazada por la CPM, en representaci贸n del particular damnificado y en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, que solicit贸 a la Fiscal铆a General de La Plata que contin煤e la investigaci贸n. Este pedido, sin embargo, fue rechazado el 10 de noviembre; la CPM se present贸 ante el Juzgado de Garant铆as 2 de La Plata a fin de que se declare nulo lo resuelto por la fiscal铆a general, no solo por falta de fundamentaci贸n sino porque niega el acceso a la justicia, provocando la impunidad de la ex intendenta Mayol, que fue designada recientemente como presidenta del INTI (Instituto Nacional de Tecnolog铆a Industrial).

La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) present贸 ante el Juzgado de Garant铆as 2 de La Plata un pedido formal para que se declare nula la decisi贸n del fiscal general, y que se retome la b煤squeda de pruebas en torno al accionar de la ex intendenta Sandra Mayol y de un bombero municipal, responsables de haber mentido y ocultado registros f铆lmicos y gr谩ficos fundamentales para la causa principal que investiga la masacre de Monte.

La resoluci贸n de la Fiscal铆a General 鈥搎ue aval贸 el archivo de la causa ordenado en agosto pasado por el fiscal interviniente- genera un gravamen irreparable por dos razones: la falta de fundamentaci贸n respecto a por qu茅 omiti贸 tratar lo solicitado por la CPM para que se garantizara la continuidad de la investigaci贸n, y la consecuencia jur铆dico-procesal por vulnerar el derecho de las v铆ctimas al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Cabe recordar que en la madrugada del 20 de mayo de 2019 cinco j贸venes paseaban en auto por la ciudad de San Miguel del Monte cuando un patrullero de la estaci贸n comunal de la Polic铆a bonaerense comenz贸 a perseguirlos y a disparar. Desde otro patrullero pretendieron bloquear el paso del auto y tambi茅n hicieron varios disparos, hiriendo a uno de los j贸venes.

Luego de varias cuadras de persecuci贸n, en la colectora de la ruta nacional 3 el auto impact贸 contra un acoplado que estaba estacionado. Cuatro de los ocupantes del auto murieron en el lugar y s贸lo sobrevivi贸 una de las j贸venes despu茅s de estar casi un mes internada con m煤ltiples lesiones de gravedad.

Como derivaci贸n de la causa principal que investiga a los responsables directos de la masacre, en noviembre del mismo a帽o se abri贸 una nueva investigaci贸n por las acciones irregulares desplegadas por la entonces intendenta Sandra Mayol y el jefe del cuerpo de bomberos de la localidad, Nelson Barrios.

A pesar de la multiplicidad de pruebas, el titular de la fiscal铆a 5 de La Plata, Juan Ignacio Menucci, resolvi贸 en agosto de 2022 archivar la causa al considerar que si la imputada Mayol 鈥渇alt贸 a la verdad a los familiares (de la v铆ctima de la masacre) es una cuesti贸n que deber谩 discernirse dentro de su fuero 铆ntimo y, en su caso, repercutir谩, o no, en la percepci贸n social que tengan sobre su persona. Mas no resulta punible ni constituye per se 鈥揵ajo los par谩metros en los que habr铆a tenido lugar- un incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico鈥.

Frente a tan infundada y arbitraria decisi贸n de clausurar la investigaci贸n, la CPM en representaci贸n del particular damnificado solicit贸 a la Fiscal铆a General de La Plata la revisi贸n de lo resuelto por Menucci y reiter贸 los criterios por los cuales resultan penalmente relevantes las acciones de Mayol.

En efecto, la ex intendenta afirm贸 que: no hab铆a un registro del hecho il铆cito, cuando era consciente de que exist铆a una videofilmaci贸n de una c谩mara de seguridad local que retrataba el hecho, la inexistencia y falta de registro de intervenci贸n policial en el hecho cuando ya contaba con elementos que permit铆an inferirla, la inexistencia de disparos por parte de los perseguidores de los j贸venes fallecidos cuando ya hab铆a visto una foto que mostraba vainas servidas.

Todas estas conductas fueron enmarcadas bajo la calificaci贸n legal de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico y apoyadas en un conjunto de evidencias que permiten acreditar el rol de Mayol en los instantes posteriores a la masacre.

Sin embargo, el 10 de noviembre pasado el fiscal general de La Plata, H茅ctor Ernesto Vogliolo, termin贸 convalidando el pase a archivo de la causa y resolvi贸 que 鈥渉abiendo realizado un minucioso an谩lisis de las constancias colectadas, en especial atenci贸n a las declaraciones testimoniales realizadas a los distintos bomberos voluntarios y m茅dicos que asistieron al lugar del hecho, como tambi茅n a personal de la Municipalidad de San Miguel del Monte, no se observa que los imputados de autos hayan cometido un incumplimiento en los deberes de sus funciones鈥. 鈥淣o existe m茅rito para modificar el resolutorio del representante de este Ministerio P煤blico Fiscal obrante. Por ello, la desestimaci贸n de las presentes actuaciones deviene ajustado a derecho, sin perjuicio que de aparecer nuevos elementos de inter茅s se contin煤e con la investigaci贸n鈥, agreg贸.

Una vez m谩s, para esta CPM no es posible conocer, en virtud de semejante respuesta de la Fiscal铆a General, los fundamentos 鈥減or los cuales las conductas enumeradas no son susceptibles de ser subsumidas en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario p煤blico, atento a que no existe argumento alguno que permita entender como at铆picas las conductas enumeradas鈥.

鈥淧ero incluso sorteando este valladar, no existi贸 respuesta alguna en lo concerniente a la posible subsunci贸n de los hechos enumerados en la figura de encubrimiento鈥, agreg贸, y pidi贸 al Juzgado de Garant铆as 2 de La Plata que declare la nulidad de la resoluci贸n de la Fiscal铆a General y que se designe una nueva fiscal铆a para que lleve adelante la investigaci贸n contra Mayol y Barrios.

Fuente: https://www.andaragencia.org/masacre-de-monte-la-cpm-pidio-que-se-declare-nulo-el-archivo-de-la-causa-que-investiga-a-la-ex-intendenta-sandra-mayol/