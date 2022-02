–

February 22, 2022

Hoy se cumplen diez a帽os de la masacre de Once, por ello 茅sta ma帽ana familiares y amigos realizaron un acto para recordar a las 52 peronas fallecidas en el siniestro ferroviario que tambi茅n ocasion贸 heridas a otros 800 pasajeros. La tragedia puso de relieve la corrupci贸n empresarial y del gobierno en la gesti贸n de trenes argentinos. 芦Hace diez a帽os este lugar se llenaba de gritos de auxilio, de sirenas, de gritos desesperados. Una tragedia previsible, anunciada禄 expresaron familiares de las v铆ctimas. Por ANRed

Hoy se cumplen diez a帽os de la Masacre de Once, cuando una formaci贸n de la l铆nea de trenes Sarmiento que transportaba a 1.200 pasajeros se estrell贸 contra el and茅n 2 de la estaci贸n terminal Once ocasionando el fallecimiento de 52 personas y alrededor de 800 heridas.

脡sta ma帽ana sobrevivientes, familiares y amigos de las v铆ctimas realizaron un acto en homenaje en el Hall central de la estaci贸n terminal y reclamaron que se hagan efectivas las penas de los condenados por el hecho :禄la corrupci贸n mata, pero el dolor y el olvido tambi茅n禄 afirmaron.

Gracias a la lucha de los familiares por conseguir justicia en 2015 se realiz贸 el juicio d贸nde fueron condenados los secretarios de transporte Jaime y Schiavi y el empresario Claudio Cirigliano, (quien en ese momento junto a su hermano ten铆an la concesi贸n del Sarmiento), adem谩s con penas de hasta ocho a帽os de prisi贸n el exministro de planificaci贸n Julio De Vido fue sentenciado en la causa Once II, en 2018. Asimismo las querellas limitaron la acusaci贸n al motorman de la formaci贸n quien fue condenado a 3 a帽os y 7 meses de prosi贸n acusado de frenar a destiempo y de desactivar un sistema de seguridad conocido como del 鈥渉ombre muerto鈥. Seg煤n informaci贸n publicada por el medio Prensa Obrera la abogada del motorman Valeria Corbacho, denuncia que 鈥渓a mayor铆a de los peritos estuvieron dispuestos a mentir para culpar a Marcos [C贸rdoba] y exculpar a los empresarios y funcionarios鈥 (La Naci贸n, 20/2). Y el propio tribunal que lo conden贸 reconoci贸 que 鈥no hay que olvidar que se trata de un trabajador que no ten铆a la m谩s m铆nima chance de influir sobre el calamitoso estado de los trenes ni la forma ca贸tica y desaprensiva en la que operaba el servicio鈥.

芦Los funcionarios corruptos que controlaban el transporte en 2012 crearon las condiciones para la masacre de Once y pudo ser otro tren, otro d铆a y otras v铆ctimas, pero los responsables hubiesen sido los mismos: (Ricardo) Jaime, (Juan Pablo) Schiavi, (Julio) De Vido, (Sergio) Cirigliano y todos sus socios, esa manga de corruptos, asesinos y delincuentes禄 expresaron los familiares en el acto de homenaje. Asimismo lamentaron que 芦casi todos los condenados hoy est谩n en sus domicilios禄.

El documento final, le铆do por Paolo Menghini y Mar铆a Luj谩n Rey (hoy diputada nacional por Cambiemos) padres de Lucas, los familiares resaltaron la responsabilidad del Estado 芦quien desempe帽贸 un rol central en los motivos del desastre禄.

芦El Estado tiene nombres circunstanciales que lo encarnan, son los funcionarios de turno. En estos 10 a帽os esperamos en vano su ayuda y amparo: nada de eso ocurri贸. Todo, absolutamente todo lo que hemos logrado ha sido por nuestra lucha con tres 煤nicas armas: uni贸n, voluntad y verdad禄, remarcaron.

Agregaron 芦la corrupci贸n mata, pero el dolor y el olvido tambi茅n. Pedimos que el Congreso de la Naci贸n sancione la ley de reparaci贸n que nos merecemos. Ya es tiempo y ya sufrimos demasiado. No nos merecemos seguir esperando禄.