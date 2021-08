–

Nota al Pie dialog贸 con la abogada del caso, Paula Mercedes Alvarado, quien cont贸 c贸mo sigue la causa judicial.

Gendarmer铆a Nacional invadiendo el territorio de les Pilag谩 y exigi茅ndoles que vayan a las reducciones. Foto extra铆da de www.marcha.org.ar. Es una fotograf铆a publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilag谩. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El 煤ltimo alzamiento, Revista de Gendarmer铆a Nacional (1992).

21/08/2021

En el a帽o 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Per贸n, el ministro de Guerra y Marina con la aprobaci贸n del ministro del Interior; dio la orden a Gendarmer铆a Nacional, de reprimir a les Pilag谩; quienes se encontraban en el paraje de La Bomba, cerca de Las Lomitas, (Formosa); por negarse a ir a las llamadas reducciones abor铆genes.

Estas reducciones, eran espacios concentracionarios, gestados durante la invasi贸n espa帽ola en el siglo XVI. All铆 se llevaba a les ind铆genas luego de las campa帽as militares o los desalojos por parte de empresas; para tenerles amontonades como mano de obra barata, explot谩ndoles econ贸mica, f铆sica y emocionalmente.

Les Pilag谩 sab铆an lo que suced铆a en estas colonias, porque generaciones pasadas ya hab铆an transitado esos espacios de tortura. A mediados del siglo XX el Estado argentino expropi贸 los territorios ancestrales; cumpliendo el objetivo que ya en el siglo XIX el general Victorica; ministro de guerra y marina del presidente Julio A. Roca pregon贸: la conquista del gran Chaco y el sometimiento de les ind铆genas como mano de obra barata para las industrias.

En estas reducciones, familias enteras fueron obligadas a trabajar para ingenios azucareros, algodonales y obrajes. La situaci贸n era paup茅rrima: salarios insignificantes, mala alimentaci贸n, maltrato f铆sico y violaciones a las mujeres. En el a帽o 1946, el trabajador, seg煤n el gobierno peronista; era el destinatario de todos los derechos, pero los Pilag谩 nunca fueron sujetos de derechos y su situaci贸n no mejor贸.

MATANZA PILAG脕

En 1947 les Pilag谩 se encontraban reunides en el paraje La Bomba. All铆 hab铆a un sanador llamado Tonkiet, en castellano, Luciano C贸rdoba, que agrup贸 a cientos de personas las cuales quer铆an conocerlo. Los gendarmes intentaron desalojarles, pero no fue posible. La poblaci贸n Pilag谩 se mantuvo firme en su territorio, con sus rituales y su forma de vida aut贸ctona.

Luego, el administrador de las reducciones ind铆genas, les pidi贸 que se retirasen del lugar y vayan a las mismas. De todas formas, no dieron el brazo a torcer y m谩s all谩 de que luego gendarmer铆a trat贸 de desalojarles nuevamente; las familias ind铆genas no se retiraron. Finalmente, el 10 de octubre de 1947, la gendarmer铆a se posicion贸 con fusiles y ametralladoras pesadas y comenz贸 la matanza.

Ancianes, mujeres, hombres, ni帽es, intentaron escaparse de aquella balacera interminable. La persecuci贸n no ces贸 sino hasta fines de octubre. Algunes pudieron escapar por el monte; pero la gendarmer铆a logr贸 fusilar, violar, desalojar, torturar, a much铆simes de les Pilaga. Tambi茅n hubo desapariciones, fosas comunes y traslados forzosos a las reducciones.

EN B脷SQUEDA DE JUSTICIA

Les Pilag谩 que sobrevivieron a la masacre, conformaron en los a帽os 鈥80 una Federaci贸n de Comunidades Ind铆genas del pueblo Pilag谩. En ese entonces ya exist铆a la idea de llevar adelante un juicio contra el Estado argentino.

En el a帽o 2005, la federaci贸n inici贸 una acci贸n penal y una demanda civil contra el Estado nacional. El juez federal Mario Bruno Quinteros, dio lugar a la demanda y orden贸 la b煤squeda de pruebas a un equipo forense; que en el 2006 encontr贸 restos humanos de 27 cuerpos.

La abogada actual de la causa, Paula Mercedes Alvarado, convers贸 con Nota al Pie. Ella conoci贸 en octubre del 2013, a Nool茅 Cipriana Palomo, integrante del Consejo de Mujeres de la Federaci贸n de Comunidades del Pueblo Pilag谩; Bartolo Fern谩ndez, presidente de la Federaci贸n; quien falleci贸 por coronavirus en julio de este a帽o y Tom谩s Dom铆nguez, secretario de la Federaci贸n; les tres hijes de sobrevivientes de la masacre.

En ese entonces, Palomo, Fern谩ndez y Dom铆nguez se encontraban en Buenos Aires para informar 鈥渜ue no ten铆an acceso al expediente. A partir de ah铆 empezamos hacer un trabajo de empoderamiento鈥.

鈥淓n primer lugar fue una b煤squeda de ver qu茅 era lo que hab铆a en el expediente, porque en su momento me hab铆an dicho que no eran querellantes; y despu茅s viendo el expediente nos enteramos que s铆 estaban como querella. Despu茅s yo viaj茅 para Las Lomitas, en enero del 2014, y empezamos a trabajar鈥, relat贸 Alvarado.

Grupo de ind铆genas de la tambi茅n masacrada comunidad Napalp铆, con sus brazaletes identificatorios. Fuente: Instituto Ibero Americano de Berl铆n (1924), Fondo Lehmann-Nitsche, Carpeta de Fotograf铆as. Berl铆n, Alemania.

JUICIO CIVIL Y PENAL

La demanda civil supuso la denuncia al estado nacional por da帽os y perjuicios contra la naci贸n Pilag谩. La acci贸n penal 鈥渓o que buscaba era una condena efectiva de alguna persona imputada. Hubo un imputado, que despu茅s falleci贸, que es el copiloto del avi贸n, Carlos Smachetti鈥, quien dispar贸 desde las alturas a la comunidad.

En el caso civil hubo dos sentencias, la primera pertenece al juzgado de primera instancia de Formosa, donde se declar贸 a la causa como un crimen de lesa humanidad.

La federaci贸n junto con Alvarado, apel贸 esta declaraci贸n, 鈥渄iciendo que en realidad era un genocidio. La c谩mara de resistencia nos dio la raz贸n en febrero de 2020. Se mantuvo la sentencia en los mismos t茅rminos que la de primera instancia; pero en sus p谩rrafos menciona que debe registrarse la causa bajo el t茅rmino de genocidio鈥.

La abogada explic贸 a Nota al Pie, que 鈥渉ay una diferencia clave entre lesa y genocidio, que es en la intenci贸n de querer exterminar a un pueblo; que lesa humanidad no lo tiene, por ende, estamos hablando de dos tipos de delito totalmente distintos鈥.

鈥淓s la primera causa que fue declarada como genocidio en el estado argentino asique es una causa madre que sirve para el resto de los pueblos; para que empiecen a ver que eso es posible鈥, recalc贸 la abogada.

UN GENOCIDIO Y UN ETNOCIDIO

Alvarado, junto con la federaci贸n, pidieron tambi茅n que la causa se caratule como etnocidio, ya que tambi茅n se extermin贸 la cultura de les Pilag谩. Quienes fueron llevades a la fuerza a las reducciones ten铆an prohibido hablar su idioma; se les cambi贸 sus nombres, les ni帽es eran enviades a los internados; se les separaba de sus familias, perdiendo as铆 su identidad, sus derechos, su cosmovisi贸n.

A su vez, en el 2019, solicitaron 鈥渦n juicio por la verdad y estamos todav铆a a la espera de que se lleve adelante鈥. 鈥淎ctualmente el expediente se encuentra en la corte鈥, afirm贸 Alvarado. La sentencia a煤n est谩 apelada. Tanto las partes actoras como la parte demandada apelaron en primera y segunda instancia.

Existi贸 recientemente un acercamiento 鈥渃on las nuevas autoridades de la secretar铆a de derechos humanos. Concretamente con un 谩rea correspondiente a litigio judiciales; para que ellos entiendan la responsabilidad estatal y lo tienen claro, pero bueno tampoco son los que responden los expedientes鈥.

ESTADO GENOCIDA

El estado a su vez, en las dos instancias, tambi茅n apel贸, pero 鈥渘o dice, yo no reconozco la masacre; sino que manifiesta determinadas cuestiones procesales de un expediente: no hay competencia jur铆dica, el crimen esta prescripto; no es la federaci贸n quien tiene que llevar adelante la demanda; no exist铆a un pueblo registrado en aquel momento. Son los c贸digos para poder rebatir, forma parte de un proceso civil, que es una demanda de da帽os y perjuicios鈥.

Por otro lado, 鈥渁bogados anteriores, que proven铆an del peronismo, adjudicaron la responsabilidad solamente a gendarmer铆a; sin entender que era en un contexto, en un gobierno, en un estado; y con distintos documentos que avalaban que el presidente hab铆a; no digo ordenado la matanza, pero s铆 hab铆a modificado determinados ministerios para darle el paso libre a la gendarmer铆a鈥, aclar贸 Alvarado.

Federaci贸n de Comunidades Ind铆genas del Pueblo Pilag谩 junto a la abogada Paula Mercedes Alvarado Cr茅dito: Indymedia-Argentina

RESARCIMIENTO SIMB脫LICO

Aparte del resarcimiento econ贸mico, lo que la federaci贸n busca concretamente y especialmente, es la verdad, y 鈥渦na especie de perd贸n del estado. Es m谩s simb贸lico lo que pide la federaci贸n, y eso la secretar铆a lo tiene claro. Igualmente, no hicieron esa manifestaci贸n en el expediente, pero por lo menos es una fuerza de voluntad. Nosotros como federaci贸n lo tenemos en cuenta porque es un 贸rgano del estado鈥.

Respecto a la duraci贸n de la causa, la abogada expres贸: 鈥淗ay causas que est谩n cinco a帽os, hay causas que pueden salir ma帽ana, es re pol铆tico esto; los jueces son pol铆ticos鈥.

鈥淣orita Corti帽as, el SERPAJ y la APDH La Matanza, se constituyeron como amicus. Yo lo que hice el a帽o pasado es que los amicus manden una nota; solicitando la resoluci贸n. Cada tanto la abogada de SERPAJ llama a la corte, y pregunta. Es un poco de presi贸n que hacemos desde a fuera para que vean que hay gente que est谩 a las expectativas de este caso; para que tampoco la corte crea que puede resolver cuando quiere鈥, recalc贸, por 煤ltimo.

Fuente: https://www.notaalpie.com.ar/2021/08/21/la-masacre-de-pilaga-un-genocidio-de-estado/