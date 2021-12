El 23 de diciembre se public贸 en el BOE el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevenci贸n y contenci贸n para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El art铆culo 1 modifica la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevenci贸n, contenci贸n y coordinaci贸n para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedando redactado su art铆culo 6, “Uso obligatorio de mascarillas”, en los siguientes t茅rminos:

1. Las personas de seis a帽os en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a) En cualquier espacio cerrado de uso p煤blico o que se encuentre abierto al p煤blico.

b) En cualquier espacio al aire libre de uso p煤blico o que se encuentre abierto al p煤blico.

c) En los medios de transporte a茅reo, mar铆timo, en autob煤s, o por ferrocarril, incluyendo los andenes y estaciones de viajeros, o en telef茅rico, as铆 como en los transportes p煤blicos y privados complementarios de viajeros en veh铆culos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los veh铆culos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no ser谩 necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.