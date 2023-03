–

De parte de ANRed March 25, 2023 412 puntos de vista

Como sucede todos los 24 de marzo, una incalculable cantidad de personas de todas las edades se moviliz贸 masivamente, tanto a Plaza de Mayo como a las principales plazas en localidades de todo el pa铆s. Con diversos actos y distintas corrientes de pensamiento la diversidad volvi贸 marcar la jornada donde numerosas manifestaciones art铆sticas se hicieron presentes. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia moviliz贸 de Congreso a Plaza de Mayo, donde exigi贸 la apertura de los archivos, entre muchas otras consignas que condenan a la impunidad de ayer y de hoy frente a una plaza colmada. Los actos en la plaza continuaron durante toda la tarde. Pero tambi茅n se hicieron presentes numerosas expresiones culturales que aportaron colorido a una jornada de la que nadie puede apropiarse como propia, pero que toda la poblaci贸n puede formar parte. Lamentablemente no todos los medios de comunicaci贸n brindaron la informaci贸n pertinente sobre lo ocurrido. Por ANRed.

La diversidad, ignorada en las coberturas de los medios hegem贸nicos, volvi贸 a marcar una jornada masiva de protesta y memoria.

Desde temprano diversas organizaciones, nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y justicia, que desde 1996 nuclea a centenares de organizaciones para garantizar una movilizaci贸n independiente de cual sea el gobierno, concentr贸 en el Congreso y sus inmediaciones para marchar hacia la Plaza de Mayo. 芦A 47 a帽os del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un espacio unitario e independiente de todo gobierno y del Estado, volvemos a esta Plaza para decir: 隆30.000, presentes! 隆No al ajuste y la represi贸n de los gobiernos y el FMI! 隆Basta de criminalizar las luchas! 隆Viva la lucha del pueblo peruano; abajo ese gobierno golpista!禄, sentencia el primer p谩rrafo del documento le铆do, mostrando tambi茅n la solidaridad internacional con el pueblo peruano que atraviesa una situaci贸n institucional y represiva que dista del ideal democr谩tico republicando que ciertos sectores dicen defender.

芦Sin duda, el 24 de Marzo es un d铆a hist贸rico de lucha contra la impunidad, la represi贸n y los atropellos del Estado. Por eso rechazamos todo intento de banalizaci贸n o de utilizaci贸n gubernamental para convertir esta fecha tan sentida en una celebraci贸n oficialista y electoralista. Menos a煤n, cuando el gobierno est谩 aplicando programas de hambre del FMI. Que nadie se confunda ni se deje confundir: el 24 de Marzo es un d铆a de lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy禄, sostiene el segundo p谩rrafo del documento diferenci谩ndose de las convocatorias de organismos afines al gobierno, pero tambi茅n de lo 芦informado禄 por distintos medios hegem贸nicos que, a favor o en contra del actual gobierno, desde sus coberturas redujeron a jornada a un siempre 芦acto oficialista禄, minimizando el motivo hist贸rico de esta jornada.

芦Para que lo sepan las nuevas generaciones y lo recuerden las no tan nuevas: el terrorismo de Estado en nuestro pa铆s no empez贸 en marzo de 1976 sino antes, con el gobierno del Partido Justicialista. Desde 1974 ampar贸 a la Triple A, que, con otras bandas fascistas, secuestraron y asesinaron a m谩s de mil activistas. Y desde 1975 se implement贸 el llamado Operativo Independencia en Tucum谩n. Ese fue el preludio del golpe y del genocidio禄, repasa el documento.

芦La dictadura militar desapareci贸, tortur贸 y asesin贸 a miles y miles de militantes populares. Rob贸 cientos de beb茅s, muchos de ellos apropiados por los represores. Organiz贸 m谩s de 600 centros clandestinos de detenci贸n, tortura y exterminio. Ejecut贸 los vuelos de la muerte. Suspendi贸 y prohibi贸 los partidos pol铆ticos. Censur贸 la prensa y prohibi贸 listas enteras de artistas. Intervino los sindicatos. Disolvi贸 los centros de estudiantes y otras organizaciones populares. Por eso, frente a toda la derecha antiderechos que avanza, y que hasta elogia a fachos como el presidente salvadore帽o Bukele, repetimos: 隆son 30.000 y fue un genocidio! Y por eso nuestro homenaje es para reivindicar a las y los queridos detenidos-desaparecidos. Es un homenaje a cada una y cada uno de ellos, con sus nombres y sus rostros, pero tambi茅n es una reivindicaci贸n pol铆tica de sus luchas y su compromiso militante. 隆Las y los 30.000, presentes!禄, contin煤a el documento redactado por las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justica.

Ya en democracia la impunidad continu贸. El documento tambi茅n repas贸 la etapa de impunidad durante gobiernos electos en democracia. 芦Desde 1983 a hoy hubo intentos de impunidad, que la lucha popular resisti贸: Antes de caer, los militares dictaron su ley de autoamnist铆a. En 1985 se enjuici贸 s贸lo a tres de las cuatro juntas militares. En 1986-87, el punto final y la obediencia debida. En los 鈥90, los indultos de Menem. Y en 1998, la derogaci贸n trucha de las leyes de impunidad. Pero con la lucha de a帽os, m谩s el empuje de la rebeli贸n de diciembre de 2001, en 2003 logramos la nulidad real y reabrir los juicios a los genocidas. Y en 2017 derrotamos tambi茅n en las calles el intento de la Corte de beneficiarlos con el 2脳1禄.

芦Esa batalla sin tregua del movimiento de derechos humanos y las organizaciones populares, con apoyo social, derrot贸 los intentos de impunidad. Hasta setiembre pasado, 煤ltimo dato oficial, logramos 1.088 represores condenados y otros 495 procesados. Es un triunfo democr谩tico ejemplar, porque somos el 煤nico pueblo del mundo que logr贸 que la justicia civil juzgue y condene un genocidio cometido por el propio Estado. Pero falta鈥 Porque el gobierno sigue sin abrir todos los archivos de la represi贸n. Porque siguen sin restituir todas las ni帽as y ni帽os apropiados. Porque las causas a genocidas y sus c贸mplices se lentifican y algunos mueren con impunidad biol贸gica, como el empresario Carlos Blaquier. Porque se los sigue favoreciendo con la prisi贸n domiciliaria. Porque la Corte no dej贸 firmes las condenas a los genocidas. Y porque incluso se deja libres a algunos, como el represor Juan Carlos Fotea, que intervino en los secuestros de Rodolfo Walsh, las monjas francesas y Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz.

Y tanto ayer como hoy, hay un nexo directo entre ajuste y represi贸n. La dictadura fue alentada por el imperialismo ac谩 y en todo el Cono Sur, financiada por el FMI y apoyada por las multinacionales, los capitalistas locales y las c煤pulas de la Iglesia. Su objetivo fue bien claro: derrotar la lucha obrera y popular e imponer un modelo econ贸mico de entrega total de nuestro pa铆s. A sangre y fuego, cayeron a pique los salarios y aumentaron los ritmos de trabajo. Multiplicaron la deuda externa de 7.000 millones de d贸lares en 1976 a 47.000 millones en 1983. Y estatizaron la deuda privada de los mismos grandes grupos capitalistas a los que hoy se sigue beneficiando con exenciones fiscales, el d贸lar-soja o son formadoras de precios.

Todos los gobiernos post dictadura pagaron esa deuda fraudulenta e ileg铆tima a costa de ajuste, privatizaciones y entrega. Incluso N茅stor Kirchner, que hablaba de desendeudamiento, pag贸 casi 70.000 millones de d贸lares. El colmo fue Macri, que en 2018 pact贸 un pr茅stamo de 45.000 millones de d贸lares, el m谩s alto en la historia del FMI, que, como siempre, termin贸 en fuga de capitales a trav茅s de los bancos.

El gobierno de Alberto y Cristina Fern谩ndez, que se pretende distinto, convalid贸 esa deuda trucha en el Congreso y la sigue pagando, incluido el nuevo canje de Massa, y encima con el FMI monitoreando toda la econom铆a. Durante los 40 a帽os de esta democracia capitalista pagamos, pagamos y pagamos, pero al final hoy la deuda supera los 400.000 millones de d贸lares, 隆o sea nueve veces lo que se deb铆a al empezar la democracia! No es una deuda real ni un pr茅stamo leg铆timo a devolver: 隆es una estafa y las estafas no se pagan!

Y la deuda viene de la mano con un ataque a los derechos humanos y democr谩ticos. Por un lado, las medidas pactadas con el Fondo nos traen m谩s pobreza, bajos salarios y jubilaciones, desempleo y precarizaci贸n. Recorte de planes sociales. Menos presupuesto para salud, educaci贸n, vivienda, pol铆ticas de g茅nero y diversidad. Y adem谩s profundizan el modelo de extractivismo, saqueo y contaminaci贸n ambiental con tal de juntar d贸lares para pagar la deuda. 隆As铆, con hambre, ajuste y entrega no hay derechos humanos!禄, se帽ala el documento alertando sobre otros flagelos como el extractivismo y la desidia ambiental que se hace cada vez mas evidente e incluso afecta negativamente en la econom铆a de muchos sectores.

El documento tambi茅n alerta sobre lo que se viene, o ya est谩 ocurriendo, al se帽alar la campa帽a medi谩tica para legitimar el incremento de pol铆ticas represivas: 芦como ning煤n ajuste pasa sin represi贸n, el Estado, con el fogoneo de los patronales y los grandes medios, criminaliza las luchas y ataca derechos democr谩ticos b谩sicos: el derecho a la protesta social, el derecho de huelga, los fueros de las y los delegados sindicales. Y son derechos b谩sicos porque la organizaci贸n y la movilizaci贸n obrera y popular son justamente la 煤nica garant铆a para conquistar derechos, para defenderlos y para lograr nuevos.

Con la pandemia, este gobierno no s贸lo benefici贸 a la salud privada en perjuicio de la salud p煤blica, sino que les dio m谩s poder de control social a la polic铆a y la gendarmer铆a. Durante 2022, entre gatillo f谩cil, femicidios de uniforme, muertes bajo custodia y otros hechos similares, las fuerzas represivas asesinaron a 436 personas, sobre todo j贸venes y pobres. O sea, el Estado argentino comete un asesinato directo cada 20 horas.

Las medidas y el relato del poder capitalista y sus voceros son pura hipocres铆a. Demonizan a las comunidades mapuches y otros pueblos originarios, los acusan de 鈥渦surpar tierras鈥 y los reprimen. Pero al magnate brit谩nico Joe Lewis lo dejan apropiarse del Lago Escondido, cerrar el camino p煤blico y atacar con su polic铆a privada a quien intenta pasar. Y en Chubut, un emir multimillonario de Qatar pretende apropiarse de las nacientes de ese r铆o que irriga toda la provincia. Pero el poder demoniza a las mujeres mapuches que defienden la zona. 隆Joe Lewis, el emir de Qatar, Benetton, las petroleras y megamineras, las estancias inglesas, 茅sos son los que usurpan nuestro territorio!

Y lo mismo con los movimientos sociales que salen a reclamar. Mientras crecen la pobreza y el desempleo, el gobierno nacional y su ministra Tolosa Paz, que vive en un country, pretenden anular miles de planes sociales, congelar los montos y recortar la comida a los comedores populares. Pero denigran y acusan a los piqueteros, que reclaman trabajo genuino. Y encima el facho Jos茅 Luis Espert, defensor de la dictadura, pide 鈥渃谩rcel o bala鈥 para los dirigentes. 隆Es una instigaci贸n al ataque directo! Porque esos discursos de odio de clase, racista, odio pol铆tico, tambi茅n con manija medi谩tica, alientan cr铆menes de odio como el atentado a la vicepresidenta o los ataques a locales de partidos de izquierda, hechos que repudiamos sin excepci贸n禄, se帽ala el documento enumerando solo algunas de las muchas manifestaciones que diariamente se ven en medios hegem贸nicos y redes sociales.

芦En Jujuy, Salta, R铆o Negro, Chaco y otras provincias, los gobernadores elevan las multas y la persecuci贸n a la protesta social y la justicia agrava las condenas. En C贸rdoba, la polic铆a esp铆a a las organizaciones en lucha, como el caso del agente Am茅rico Balbuena, de la Federal, hoy procesado. Ac谩 la polic铆a de Larreta reprimi贸 a vecinos que reclamaban por los cortes de luz, manteros que intentan ganarse el pan, marchas de desocupados y hasta festejos del Mundial. Y d铆as atr谩s hubo detenciones en Mendoza por movilizar contra el hambre. Por eso repetimos: 隆si tocan a une, nos tocan a todes! Basta de reprimir las protestas y perseguir a quienes salimos a luchar. Cierre de las causas contra activistas populares, como los compa帽eros perseguidos por luchar contra el acuerdo con el FMI en marzo de 2022. Anulaci贸n de las mal llamadas leyes antiterroristas. Absoluci贸n a C茅sar Arakaki, Daniel Ruiz y Sebasti谩n Romero. Libertad a Milagro Sala, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y sus hijes, Facundo Jones Huala, a las presas mapuches y los obreros petroleros de Las Heras. 隆Libertad a todas las presas y presos pol铆ticos, en nuestro pa铆s y en todo el mundo!

Tambi茅n cuestionamos a la corporaci贸n judicial. Y rechazamos su utilizaci贸n para persecuci贸n pol铆tica, seg煤n los vaivenes del poder. Pero digamos las cosas como son: a la actual Corte Suprema la votaron juntos el macrismo y el peronismo en el Senado. Que nadie se haga el sorprendido. 隆Desde la Corte hasta el 煤ltimo juez de paz, este sistema judicial clasista y patriarcal no va m谩s! Para avanzar hacia una justicia m铆nimamente democr谩tica e independiente del poder pol铆tico, los jueces, juezas y fiscales se deber铆an elegir por voto popular, por mandatos limitados y no vitalicios, revocables y sin privilegios禄.

芦Por Julio L贸pez, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luciano Arruga, Facundo Castro, Carlos Fuentealba, Teresa Rodr铆guez, Mariano Ferreyra, Maxi Kosteki, Dar铆o Santill谩n, V铆ctor Choque y tantos y tantas m谩s, seguimos defendiendo los derechos humanos de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno la apertura y el acceso a todos los archivos de la represi贸n. Lo mismo a la Iglesia, que sigue negando su complicidad. As铆 como las Abuelas y la lucha popular ya recuperaron a 132 nietas y nietos, vamos por la identidad de todes les j贸venes apropiados. Se deben acelerar y unificar las causas contra genocidas, porque 1.023 de los enjuiciados murieron sin sentencia, con impunidad biol贸gica. Como el 76% de los genocidas condenados est谩 en su casa, decimos basta de prisiones domiciliarias: 隆c谩rcel com煤n, perpetua y efectiva! Muchas ex presas y presos pol铆ticos, ex exiliados, hijas e hijos y sobrevivientes reciben pensiones m铆nimas y no tienen obra social. 隆Que se cumplan las leyes reparatorias y se actualicen sus haberes! A dos a帽os de su desaparici贸n, exigimos saber d贸nde est谩 Tehuel. Repudiamos las pistolas Taser, esas picanas el茅ctricas que compraron Rodr铆guez Larreta, Patricia Bullrich y ahora tambi茅n An铆bal Fern谩ndez. Exigimos el desmantelamiento de todo el aparato represivo. Y basta de gatillo f谩cil, razzias y detenciones arbitrarias, desapariciones, femicidios de uniforme, redes de trata, torturas y muertes en sitios de detenci贸n. Y repudiamos el env铆o a Rosario de militares con la excusa de urbanizar barrios, y de m谩s polic铆as y gendarmes con la excusa del narcotr谩fico. Junto al aparato estatal y los puertos privatizados, esas fuerzas represivas a las que quieren legitimar son parte del delito禄.

El documento no difiere mucho de los documentos de los a帽os previos. Cada 24 de marzo se enumeran episodios reales de impunidad, tanto de aquella jornada, la mas oscura de la historia de nuestro pa铆s, como posteriores. La actualidad hace que cada a帽o se sumen nuevos nombres de v铆ctimas de la represi贸n estatal, de la desidia gubernamental, o situaciones que condenan a la mayor铆a trabajadora como la continuidad de un modelo dependiente de organismos internacionales. El 芦no pago de la deuda禄 siempre estuvo presente en este acto, pero la coyuntura actual hace que sectores afines al kirchnerismo que otros a帽os no incorporaban la consigna del 芦no pago禄 empiecen a acercarse a la misma.

芦Tambi茅n reclamamos la investigaci贸n y el no pago de la deuda externa. Decimos: 隆Fuera el FMI, sus planes de ajuste y sus monitoreos! 隆Plata para salarios, jubilaciones, empleo, vivienda, salud y educaci贸n! Como siempre, apoyamos todos los reclamos sociales que cruzan el pa铆s. Y asimismo expresamos nuestra solidaridad con las luchas del continente y del mundo. Estamos junto al pueblo hermano de Per煤. Pese a la represi贸n asesina que ya caus贸 m谩s de 70 muertes, sigue luchando para derrotar al gobierno golpista de Dina Boluarte y el Congreso corrupto, lograr la libertad de Pedro Castillo, poner fin al r茅gimen heredado del fujimorismo, llamar a una Asamblea Constituyente libre y soberana, y nacionalizar el petr贸leo y la miner铆a. A la vez, exigimos al gobierno argentino que rompa relaciones con el gobierno de Boluarte. Fuera las tropas extranjeras de Hait铆. Derecho del pueblo a decidir su destino. Justicia por Lilyan y Mar铆a del Carmen, las ni帽as asesinadas en Paraguay, aparici贸n con vida de Lichita y libertad a Carmen y Laura Villalba. Y decimos: No a la guerra. Fuera las tropas rusas de Ucrania. Fuera la OTAN del Este de Europa y por su disoluci贸n. Libertad a Julian Assange, perseguido por denunciar los cr铆menes del imperialismo. Repudiamos los bombardeos de Ir谩n y Turqu铆a contra el pueblo kurdo. Viva la lucha de las mujeres y el pueblo iran铆 contra ese gobierno dictatorial. Viva la resistencia palestina contra el Estado genocida de Israel. Viva la lucha obrera y estudiantil en Francia contra el decretazo anti-jubilatorio de Macron. Basta de represi贸n.

Para cerrar este enorme y combativo acto popular, a 47 a帽os del golpe genocida, repetimos: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y como lo hicieron nuestras y nuestros 30.000, seguiremos las luchas en las calles para cambiar este sistema de opresi贸n y explotaci贸n. 隆Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compa帽eros! 隆No al ajuste y la represi贸n de los gobiernos y el FMI! 隆Basta de criminalizar las luchas! 隆Viva la lucha del pueblo peruano; abajo ese gobierno golpista! 隆30.000 compa帽eras y compa帽eros detenidos-desaparecidos, presentes! 隆Venceremos!禄, cerr贸 el extenso documento le铆do ayer en Plaza de Mayo

Desde el escenario intervinieron con sus palabras las Madres de Plaza de Mayo 鈥 L铆nea Fundadora Elia Espen y Nora Corti帽as. Luego, las organizaciones leyeron un comunicado conjunto. pic.twitter.com/LR1pYvDUcT 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) March 24, 2023

Pero mas all谩 del documento le铆do por parte de esta multisectorial y del posterior acto que nucle贸 a diversas organizaciones de DDHH y agrupaciones, muchas de ellas afines al kirchnerismo, es importante recalcar que ninguna agrupaci贸n por si sola, ni ning煤n gobierno pueden adue帽arse de esta masiva y diversa jornada.

Siempre sucede que luego de los actos, al caer el sol distintas manifestaciones popular se terminan apropiando de la plaza: grupos de sicuris, murgas, y otras expresiones llegan a la plaza tocando y bailando cuando ya no est谩 colmada. Otras, simplemente se quedan actuando en las inmediaciones deleitando a una mayor铆a de personas que circulan mas all谩 de las consignas, pero con plena conciencia de que las pol铆ticas represivas no deben imponerse y no son la soluci贸n para los problemas actuales.

Resulta pertinente se帽alar que este fue el primer 24 de marzo sin la presencia de Hebe de Bonafini, la titular de la Asociaci贸n Madres de Plaza de Mayo que falleci贸 en noviembre pasado.

Otro dato a mencionar es que desde hace algunos a帽os, colectivos que representan a disidencias sexuales se hacen presentes con la consigna 芦30.400 desaparecidxs禄 que recuerda a las 400 personas gay, lesbianas, trans o de distintas identidades de g茅nero, desaparecidas durante la dictadura e ignoradas durante los primeros a帽os de democracia.

En estos tiempos dif铆ciles tambi茅n sectores afines al kirchnerismo repudiaron el atentado a la actual Vicepresidenta de la Naci贸n, relacionando las irregularidades de la sentencia con las persecuciones judiciales que en otros pa铆ses de la regi贸n impulsaron golpes (con mayor o menor institucionalidad) como el impeachment o proceso de destituci贸n a Dilma y posterior proscripci贸n a Lula en Brasil, que en 2018 le allan贸 el camino a Jair Bolsonaro, o el golpe militar en Bolivia con sangrientas masacres en nuestro vecino pa铆s andino.

Pero toda esta escalada, mas all谩 de los nombres propios, es parte de un avance de la cultura de los atropellos y reduccionismos en la comunicaci贸n que suelen favorecer a quienes dicen estar 芦afuera de la pol铆tica禄 y defender a la libertad pero representan al mas recalcitrante autoritarismo.

El avance de posturas negacionistas va de la mano con el avance y naturalizaci贸n de la precarizaci贸n laboral y la baja de salarios. La reciente muerte del empresario Carlos Blaquier, que tuvo un rol activo en los cr铆menes de la dictadura, como el recordad Apag贸n de Ledesma, y que haya sido recordado con 芦cari帽o禄 por parte de figuras de la pol铆tica Argentina que incluye a ex presidentes y actuales aspirantes al cargo, es un testimonio de esta dif铆cil situaci贸n y de la necesidad de estar presente en esta jornada repudiando aquel nefasto pasado y este dif铆cil presente.