De parte de Indymedia Argentina March 29, 2023 426 puntos de vista

La movilizaci├│n es otra medida de lucha tras la decisi├│n de no acatar la conciliaci├│n obligatoria del gobierno, que a su vez amenaza con sanciones legales.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/03/REPORTE-ENCUENTRO-290323-Masiva-marcha-docente-1.mp3

Escuchar el reporte de Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma, R├şo Negro.

Trabajadores y trabajadoras de la educaci├│n de R├şo Negro marcharon en Viedma en el segundo d├şa de paro docente de esta semana en reclamo de mejoras salariales al gobierno de Arabella Carreras.

ÔÇťSab├şamos que todas las compa├▒eras y compa├▒eros iban a adherir al paro, lo que no sab├şamos es que era tanta la gente que iba a participar de esta movilizaci├│n. Colectivos que llegaron de cada rinc├│n de nuestra provincia para dejarle un claro mensaje al gobierno provincial, dici├ęndole que necesitamos urgentemente un aumento salarialÔÇŁ, expres├│ la secretaria general de la Uni├│n de Trabajadores de la Educaci├│n de R├şo Negro (UNTER), Silvana Inostroza , en di├ílogo con Radio Encuentro.

La dirigente sindical asegur├│ que se lleg├│ a este momento ÔÇťporque el gobierno no escucha los requerimientos de las trabajadoras y trabajadores de la educaci├│nÔÇŁ.

ÔÇťDesde el 16 de diciembre aqu├ş en Viedma le dijimos que era posible el no inicio del ciclo lectivo 2023 si no nos daban una respuesta a nuestros pedidos, que no son m├ís ni menos que un sueldo dignoÔÇŁ, se├▒al├│.

La marcha cop├│ unas cuatro cuadras de la capital provincial con docentes, familiares y estudiantes de distintas ciudades. Otra de los reclamos al gobierno es que dilata la negociaci├│n ÔÇťhaciendo propuestas salariales que no se acercan al pedido que tenemosÔÇŁ.

Inostroza afirm├│ que con el contexto inflacionario del pa├şs ÔÇťno hay muchas cosas que nos alcancenÔÇŁ con el salario.

ÔÇťLa propuesta que nos hace el Ministerio de Educaci├│n queda por debajo de los ├şndices inflacionarios, nos hacen perder poder adquisitivo y es algo a lo que no estamos dispuestosÔÇŁ, remarc├│.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/masiva-marcha-docente-en-viedma-llegamos-hasta-aca-porque-el-gobierno-no-nos-escucha/