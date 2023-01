–

De parte de Nodo50 January 10, 2023 184 puntos de vista

En San Pablo los actos comenzaron a mediod铆a, en Largo San Francisco, frente a la Facultad de Derecho de la USP, con la convocatoria del Colectivo USP bajo la consigna 鈥淓n Defensa de la Democracia鈥 ante 鈥渓os graves hechos golpistas ocurridos en Brasilia y otras ciudades del pa铆s鈥.鈥淟a gente en la calle defender谩 la democracia y sus derechos sociales鈥, inform贸 la organizaci贸n, seg煤n recoge el sitio Brasil de Fato.https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1612560377589518344?s=20&t=clgou0qDB-_rOKto0b4Z1Q

A partir de las 18, tambi茅n en la ciudad paulista se dan cita los movimientos populares. La convocatoria se lleva a cabo en el espacio del MASP, en la Avenida Paulista. 鈥淟os actos contar谩n con la participaci贸n de diferentes movimientos sociales agrupados en los frentes Povo Sem Medo y Brasil Popular, que acordaron esta noche realizar la manifestaci贸n鈥, informaron las organizaciones.

Desde la CUT San Pablo manifestaron la convocatoria a marchar en defensa de la democracia en distintos puntos de la ciudad paulista 鈥渆n repudio al golpe de Estado鈥.

Mois茅s Selerges, presidente do Sindicato dos Metal煤rgicos do ABC (@smabc) participa do ato na Avenida Paulista em defesa da democracia. Confira a mensagem do dirigente. pic.twitter.com/sqyCJuDsLp 鈥 CUT S茫o Paulo (@CUTsaopaulo) January 9, 2023

Por su parte, en Brasilia, epicentro del intento de golpe, la manifestaci贸n comenz贸 a las 17 frente al Palacio Buriti. De acuerdo a la convocatoria de las organizaciones, el objetivo es pedir la destituci贸n del gobernador Ibaneis Rocha (MDB), quien fue destituido de su cargo por 90 d铆as por orden del Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Adem谩s, el Partido de los Trabajadores convoc贸 a sus manifestantes en todo el mundo a salir a las calles a condenar los hechos. 鈥淎 partir de ahora estamos en movilizaci贸n permanente. Ma帽ana al final de la tarde tendremos actos en defensa de la democracia y contra los delincuentes en varios lugares de Brasil. Adem谩s de la ofensiva judicial y policial tenemos la popular鈥, declar贸. la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann.

Las convocatorias a nivel global tendr谩n lugar en Nueva York (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Berl铆n (Alemania), Barcelona (Espa帽a), Roma (Italia), Dubl铆n (Irlanda), Ciudad de M茅xico (M茅xico), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido) y Zurich (Suiza), entre otros.

En paralelo, el presidente Lula habl贸 contin煤o recibiendo llamados de distintos l铆deres y expresidentes, quienes le expresaron su repudio a lo sucedido y se solidarizaron con el pueblo brasile帽o. En las 煤ltimas horas, el l铆der petista se comunic贸 con el expresidente de EEUU, Bill Clinton, con el mandatario cubano, Miguel D铆az Canel y con el primer ministro de Portugal, Ant贸nio Costa

脕mbito

Movimentos v茫o 脿s ruas nesta segunda em defesa da democracia; confira locais e hor谩rios

A partir desta segunda-feira (9), diversos munic铆pios do pa铆s ser茫o palco de manifesta莽玫es em defesa da democracia e contra a 煤ltima investida golpista e criminosa realizada por bolsonaristas, em Bras铆lia, neste domingo (8).

Os atos foram convocados por movimentos populares, partidos e sindicatos que exigem que todos os respons谩veis pela invas茫o 脿s sedes dos Tr锚s Poderes sejam punidos e que n茫o ocorra anistia 脿queles que incentivaram ataques ao Estado Democr谩tico de Direito mesmo antes do ato criminoso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

At茅 脿s 23h deste domingo, a Pol铆cia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante cerca de 300 apoiadores do ex-presidente, que foram encaminhados para a sede da corpora莽茫o. 鈥淓st茫o sendo identificados e ouvidos nos autos do inqu茅rito que investiga todos os atos criminosos ocorridos esta tarde na Esplanada dos Minist茅rios鈥, informou a corpora莽茫o.

Saiba mais: 鈥淰andalismo鈥, 鈥渋na莽茫o da PM鈥: mundo pol铆tico reage aos ataques de golpistas pr贸-Bolsonaro.

As pris玫es em flagrante foram realizadas pelo crime de tentar de 鈥渄epor, por meio de ato de viol锚ncia ou grave amea莽a, o governo legitimamente constitu铆do鈥, cuja pena varia entre 4 e 12 anos de pris茫o.

No mesmo dia, o presidente Luiz In谩cio Lula da Silva (PT) decretou interven莽茫o federal na seguran莽a p煤blica do Distrito Federal at茅 31 de dezembro. 鈥淭odas as pessoas que fizeram isso ser茫o encontradas e punidas. V茫o perceber que a democracia garante direito de liberdade e livre express茫o, mas exige que as pessoas respeitem as institui莽玫es鈥, afirmou Lula.

Manifesta莽玫es

Em S茫o Paulo, ter谩 ato p煤blico em defesa da Democracia, 脿s 12h, no hist贸rico Largo S茫o Francisco, em frente 脿 Faculdade de Direito da USP. 鈥淥 Coletivo USP em defesa da Democracia, frente aos graves acontecimentos golpistas ocorridos em Bras铆lia e outras cidades do pa铆s no dia de hoje, convida toda a popula莽茫o, as entidades sociais e democr谩ticas, partidos e movimentos a se manifestarem conosco no Ato P煤blico em Defesa da Democracia e contra os golpistas. O povo na rua vai defender a democracia e os seus direitos sociais鈥, informou a organiza莽茫o.

Tamb茅m em S茫o Paulo, os movimentos populares se re煤nem 脿s 18h, no v茫o do MASP, na Avenida Paulista. 鈥淥s atos ter茫o a participa莽茫o de diferentes movimentos sociais reunidos nas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, que acertaram em conjunto na noite de hoje a realiza莽茫o da manifesta莽茫o鈥, informaram as organiza莽玫es.

Em Bras铆lia, a manifesta莽茫o ser谩 em frente ao Pal谩cio do Buriti, 脿s 17h. No local, os manifestantes devem pedir o impeachment do governador Ibaneis Rocha (MDB). Ele foi afastado do cargo por 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes devido 脿 invas茫o 脿s sedes dos Tr锚s Poderes.

Sul e Sudeste

Esp铆rito Santo

Vit贸ria 鈥 Teatro da Ufes, 脿s 16h.

Minas Gerais

Belo Horizonte 鈥 Pra莽a Sete de Setembro, 脿s 18h.

Alfenas 鈥 Antiga Rodovi谩ria, 脿s 17 horas.

Divin贸polis 鈥 esquina da rua S茫o Paulo com avenida 1掳 Junho, 脿s 17h.

Juiz de Fora 鈥 Parque Halfeld 鈥 17h

Lavras 鈥 Pra莽a Dr. Augusto Silva 鈥 18 horas

Montes Claros 鈥 Pra莽a Dr. Carlos Versiani 鈥 18 horas

Po莽os de Caldas 鈥 Pra莽a do Coreto 鈥 18 horas

Te贸filo Otoni 鈥 Pra莽a Tiradentes 鈥 18 horas

Uberl芒ndia 鈥 Pra莽a Ismene Santos, 脿s 18h

Varginha 鈥 Pra莽a do ET 鈥 18h

Paran谩

Curitiba 鈥 Pra莽a Santos Andrade, 脿s 18h.

Londrina 鈥 Cal莽ad茫o/Teatro Ouro Verde, 脿s 17h.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 鈥 Cinel芒ndia, 脿s 18h.

Cabo Frio 鈥 Largo do S茫o Francisco 鈥 18 horas

Campos 鈥 16 horas

Nova Friburgo 鈥 Pra莽a Demerval Barbosa Moreira 鈥 18 horas

Petr贸polis 鈥 Pra莽a da Inconfid锚ncia 鈥 18 horas

Resende 鈥 Mercad茫o Popular 鈥 18 h

Volta Redonda 鈥 Pra莽a Juarez Antunes 鈥 17 horas

Rio Grande do Sul

Porto Alegre 鈥 Esquina Democr谩tica, 脿s 18h.

Rio Grande 鈥 Largo Dr. Pio鈥, 脿s 18h.

鈥狿elotas 鈥 Esquina Democr谩tica鈥, 脿s 18h.

Santa Maria 鈥 Pra莽a Saldanha Marinho鈥, 脿s 17h.

鈥狢axias 鈥 Pra莽a Dante, 脿s 18h. 鈥

鈥猄anta Cruz do Sul 鈥 Pra莽a da Bandeira鈥, 脿s 18h.

Iju铆 鈥 em frente 脿 C芒mara de Vereadores, 脿s 18h.

鈥狶ajeado 鈥 Parque dos Dick, 脿s 18h.

Santa Catarina

Florian贸polis 鈥 Largo da Alf芒ndega, 18h.

Blumenau 鈥 Teatro Carlos Gomes 鈥 18 horas

Chapec贸 鈥 Pra莽a Central 鈥 18 horas

S茫o Paulo

S茫o Paulo 鈥 Largo S茫o Francisco, 脿s 12h, e v茫o do MASP, 脿s 18h.

Bauru 鈥 C芒mara Municipal, 脿s 18h.

Campinas 鈥 Largo do Ros谩rio, 脿s 17h.

Mar铆lia 鈥 Pra莽a Saturnino de Brito 鈥 18 horas

Ribeiro Preto 鈥 Esquina Democr谩tica, 脿s 16h.

S茫o Jos茅 dos Campos 鈥 Pra莽a Afonso Pena, 脿s 18h.

Centro-Oeste

Distrito Federal

Bras铆lia 鈥 Pal谩cio dos Buritis, 脿s 17h.

Goi谩s

Goi芒nia 鈥 Pra莽a Universit谩ria, 脿s 18h.

Mato Grosso

Cuiab谩 鈥 Pra莽a Ulysses Guimar茫es, 脿s 17h.

Rondon贸polis 鈥 Pra莽a dos Carreiros, 脿s 17h.

Nordeste e Norte

Alagoas

Macei贸 鈥 Pra莽a Centen谩rio, 脿s 16h.

Amazonas

Manaus 鈥 CDC UFAM, 脿s 16h e no Largo de S茫o Sebasti茫o, 脿s 17 horas

Amap谩

Macap谩 鈥 Pra莽a Veiga Cabral, 脿s 18h.

Bahia

Salvador 鈥 Campo Grande, 脿s 16h.

Cear谩

Fortaleza 鈥 cruzamento da Av. 13 de Maio com Av. da Universidade, 脿s 16h.

Juazeiro do Norte 鈥 Pra莽a da Prefeitura, 脿s 16h.

Maranh茫o

S茫o Lu铆s 鈥 Pra莽a Deodoro, 脿s 16h30.

Piau铆

Teresina 鈥 cruzamento da avenida Frei Serafima com a avenida Miguel Rosa, 脿s 17h.

Par谩

Bel茅m 鈥 S茫o Br谩s, 脿s 18h.

Para铆ba

Jo茫o Pessoa 鈥 busto de Tamandare, 脿s 17h.

Campina Grande 鈥 Pra莽a da Bandeira, 脿s 16h.

Pernambuco

Recife 鈥 Pra莽a do Derby, 脿s 16h.

Rio Grande do Norte

Natal 鈥 Midway Mall, 脿s 17h.

Sergipe

Aracaju 鈥 Pra莽a Mini-Golfe (OAB), 脿s 17h

Tocantins

Palmas 鈥 Parque dos Povos Ind铆genas 鈥 17 horas

Exterior

Estados Unidos

Nova Iorque 鈥 Union Square 鈥 17 h

Fran莽a

Paris 鈥 34鈥 Cours Albertier 75008 鈥 17h30

Brasil de Fato

Mulheres pela Democracia realiza manifesta莽茫o em Goi芒nia como resposta a ataques terroristas Atos acontecem em Goi芒nia e v谩rias cidades brasileiras. (Foto: Divulga莽茫o)

O Movimento Mulheres pela Democracia realiza, a partir das 18h desta segunda-feira (9), na Pra莽a Universit谩ria, em Goi芒nia, sob o coro 鈥漵em anistia鈥, ato em resposta aos ataques terroristas neste domingo (8) em Bras铆lia. Al茅m da capital o ato acontece simultaneamente em v谩rias cidades brasileiras.

O movimento pede a puni莽茫o dos envolvidos em toda as manifesta莽玫es antidemocr谩ticas e golpistas registradas por bolsonaristas, que n茫o aceitam a derrota para o presidente Luiz In谩cio Lula da Silva (PT). Nas redes sociais, os manifestantes convocam a popula莽茫o para 鈥漝errotar o golpe nas ruas鈥.

Ao Di谩rio de Goi谩s, uma das organizadoras da manifesta莽茫o em Goi芒nia, Kelly Cristina, presidente do PT Mulher, disse que os atos pela democracia que se realizam em todo Brasil carregam um import芒ncia hist贸rica enorme pois demonstrar茫o o apoio popular e dos movimentos sociais organizados 脿 Democracia, 脿 Legalidade, ao Estado de Direito.

鈥漁s atos mostram tamb茅m o rep煤dio aos crimes e horrores que assistimos ontem. Cenas de culto 脿 destrui莽茫o, 脿 morte e ao golpismo, t铆picas do fascismo. Mas que jamais podem triunfar sobre a Soberania do Voto鈥, afirma.

Kelly classifica como um total desrespeito 脿 arte, ao patrim么nio e 脿s institui莽玫es da Rep煤blica, com coniv锚ncia criminosa e a omiss茫o escandalosa de agentes p煤blicos que deveriam zelar pela Seguran莽a. 鈥漀茫o passar茫o! Seguimos atentos e fortes em apoio ao governo popular e democr谩tico do presidente Lula鈥, garante.

De acordo com a presidente do PT Mulher em Goi谩s, estas manifesta莽玫es s贸 chegaram at茅 este n铆vel pela coniv锚ncia e 鈥漜umplicidade de agentes p煤blicos que deveriam agir鈥. 鈥滺谩 meses preparam e organizam abertamente atos golpistas nas portas dos quart茅is, com amea莽as graves ao presidente Lula, ao ministro Alexandre de Moraes e outras lideran莽as鈥, frisa.

Segundo Kelly a popula莽茫o precisa demonstrar seu rep煤dio e n茫o cumplicidade com os crimes praticados neste domingo, em Bras铆lia. Assim como todas as organiza莽玫es e institui莽玫es que prezam pela vida, pela paz e pelo bem comum n茫o podem recuar diante do ataques aos seus direitos e 脿 pr贸pria constitui莽茫o.

鈥漀enhuma Organiza莽茫o da Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fora Bolsonaro e Centrais Sindicais est茫o pregando qualquer confronto direto com os fascistas de ontem ou que est茫o sendo retirados das portas dos quart茅is. Mas ocupar as ruas em ato c铆vico, demonstrar a nossa indigna莽茫o e exigir a puni莽茫o dos financiadores, organizadores do golpe fracassado de domingo 茅 fundamental para fortalecer as institui莽玫es Republicanas e tamb茅m as autoridades que prezam e zelam da Legalidade no pa铆s鈥, finaliza.

Outras cidades

Al茅m de Goi芒nia, o movimento acontecer谩 em v谩rias cidades brasileiras, sendo elas:

SP: MASP 18h

MA 鈥 S茫o Lu铆s: Pra莽a Deodoro 17:30h

RS: Porto Alegre 鈥 Esquina Democr谩tica 18h

MT: pra莽a Ulysses Guimar茫es 17H

MG: Belo Horizonte 鈥 Pra莽a 7 18H

GO: Goi芒nia- Pra莽a Universit谩ria 18h

RJ: Cinel芒ndia, 18h.

AM: Largo S茫o Sebasti茫o, 16h

RN: Midway Mall, 17h

Uberl芒ndia/MG, Pra莽a Tubal Vilela 18h

Po莽os de Caldas/MG, Coreto 18h

Macap谩/AP, Pra莽a Veiga Cabral 18h

PI. Teresina, Cruzamento da Av. Frei Serafim com Miguel Rosa 脿s 17h

MS, Pra莽a do R谩dio, Campo Grande 17hrs

PE, Pra莽a do Derby, Recife 16hrs

PR, Curitiba, Pra莽a Santos Andrade, 脿s 18h

BA, Salvador, Pra莽a do Campo Grande, 脿s 16h

SC 鈥 Florian贸polis 鈥 Alf芒ndega 鈥 18hrs

PR, Ponta Grossa, Igreja dos Polacos, 脿s 18h

PR, Maring谩, Prefeitura, 脿s 18h

PA 鈥 Bel茅m, 16h, S茫o Br谩s

Diariodegoias