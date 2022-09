–

Ayer por la noche Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de la Nación cuando saludaba a quienes realizaban una vigilia frente a su casa.

Según informaron las primeras pericias indicaron que portaba un arma Bersa calibre 380 que tenía 5 balas. Fue detenido inmediatamente. Luego del hecho, el presidente Alberto Fernández en cadena nacional condenó el intento de asesinato y declaró feriado nacional para hoy.

Presidentes y ex mandatarios latinoamericanos sumaron su repudio y se solidarizaron con Cristina Fernández.

Evo Morales, ex presidente de Bolivia: “Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana Cristina Fernández de Kirchner. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará”.

Por su parte el presidente chileno Gabriel Boric, expresó: “El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia”.

«La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con la Sra Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado» dijo Luis Lacalle Pou presidente de Uruguay.

Asimismo diversas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales y feministas repudiaron el ataque difundiendo sus posiciones por redes sociales.

Reproducimos algunos de los comunicados difundidos

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio al intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Llamamos a la sociedad toda a condenar el intento de magnicidio que pone en serio riesgo la convivencia y constituye un hecho inédito en nuestros 40 años de democracia. Reclamamos el más rápido esclarecimiento de este terrible hecho criminal.Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capítal, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria,Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Expresamos nuestro más enérgico repudio al atentado que acaba de sufrir la Vicepresidenta @CFKArgentina .

Al odio y la violencia le decimos nunca más.

«Repudiamos enérgicamente el atentado contra la vicepresidenta CFK. No podemos naturalizar ni tolerar estos hechos, consecuencia del envalentonamiento de la derecha fascista a partir del intento de proscripción a quien representa a un sector amplio del campo popular» publicaron desde la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional (CORREPI).

Repudiamos enérgicamente el atentado contra la vicepresidenta @CFKArgentina

Desde las organizaciones políticas y sociales también sumaron sus declaraciones. «En la tradición del marxismo revolucionario, desde el PTS condenamos este intento de magnicidio sin dudar un momento. Nuestro más enérgico repudio y exigencia de esclarecimiento no nos lleva de todos modos a ser parte de la convocatoria a movilizarse este viernes, hecha por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional (y que está siendo replicada por las dirigencias sindicales y estudiantiles oficialistas).

En su breve mensaje, el presidente dijo que decretaba feriado nacional para que “en paz y armonía el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”. Asimismo, convocó “a todos y cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia” expresa un pasaje del comunicado del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)

«El Partido Obrero repudia el atentado contra Cristina Fernández y reclama su inmediato esclarecimiento. En la Argentina existen grupos fascistas que actúan de manera abierta con el aval de las fuerzas de seguridad y el aparato del Estado»

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) también se sumaron a los repudios.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha repudiamos el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y pedimos el inmediato esclarecimiento de lo sucedido. Los continuos discursos de odio que propagan los medios masivos de comunicación y la derecha son la condición de posibilidad para que este tipo de hechos ocurran. Este ataque es de suma gravedad porque atenta contra los derechos y las libertades democráticas del conjunto de la sociedad, y sienta un precedente gravísimo para la expansión de estas expresiones fascistas.

Entendemos y lo venimos planteando desde hace años que a los sectores reaccionarios se los combate en la calle y no en las oficinas. Desde hace meses estos mismos medios de comunicación vienen construyendo un discurso estigmatizante y de odio hacia lxs pobres que se manifiestan en la calle, generándose ataques contra quienes se movilizan. Las condiciones para este tipo de ataque se generan no solo a partir del discurso construido desde los grandes medios de comunicación sino también del desarrollo de políticas de ajuste que vienen empoderando a los sectores más reaccionarios.

En ese contexto, el gobierno no ha dejado de profundizar esta perspectiva a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene implicando mayores beneficios a las grandes corporaciones capitalista y un recorte masivo de las partidas presupuestaria que hacen a Educación, hábitat, discapacidad, etc.

Nada nos ata al kirchnerismo ni a ninguna de las variantes que actualmente son parte del ajuste en el país, pero entendemos que el intento de asesinato de la vicepresidenta pone en juego y en discusión la defensa de las libertades democráticas y como hemos hecho y seguiremos haciendo esa defensa la haremos en la calle.

Libres del Sur: NUESTRO TOTAL REPUDIO AL ATAQUE A LA VICEPRESIDENTA

Libres del Sur repudia absolutamente el ataque con arma de fuego de que ha sido objeto la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. Y le hace llegar su solidaridad, al igual que a su familia.

No debemos permitir que la violencia política crezca en nuestro país; porque cuando eso sucede, se le abren paso a este tipo de lamentables y muy peligrosas situaciones. Es responsabilidad de toda la dirigencia política y social impedirlo.

Debe, además, el gobierno nacional investigar en profundidad lo sucedido. Como también evaluar la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Seguridad en la custodia de la vicepresidenta, la que claramente no estuvo a la altura de la tarea asignada.

Por la Dirección Nacional: Humberto Tumini – Silvia Saravia – Jesús Escobar

Enérgico repudio de la CTA al intento de magnicidio contra la vicepresidenta

La CTA Autónoma expresa su absoluto repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en momentos en que ingresaba a su domicilio y exigimos una investigación exhaustiva y de pronto esclarecimiento.

El hecho reviste una gravedad institucional poca veces vista en la historia reciente de nuestro país, por lo que es necesaria una condena contundente de toda la sociedad.

Pero también es necesario contextualizar este hecho con el clima de odio y desborde que se genera desde los medios hegemónicos y sectores de la oposición de derecha a partir de discursos que legitiman la violencia y la intolerancia.

Los trabajadores y trabajadoras sabemos en carne propia las consecuencias de la utilización del odio para dirimir diferencias políticas. Demasiada sangre ha corrido en nuestro país como para volver a tener que vivir situaciones como a la que ha sido sometida la vicepresidenta Cristina.

Una vez más apelamos a la memoria histórica y convocamos a todos y a todas a estar alertas y movilizados en defensa de la democracia y nuestros derechos.

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) – Jujuy comunica a todos los municipales de la provincia

Repudiamos enérgicamente el intento de magnicidio contra la figura de la Vicepresidenta de la Nación, porque reviste una gravedad inédita dentro de la Democracia constitucional.Que Frente a la no adhesión al Feriado Nacional en horas de la madrugada de hoy viernes 2 de septiembre del 2022 por parte del Gobierno de la Provincia de Jujuy y ante la desprolijidad de la no adhesión a la medida nacional, el SEOM – Jujuy expresa su repudio a semejante decisión por la forma y el horario en que se publicó y comunica a todos sus afiliados y delegados de base, como asimismo a todos los municipales de la provincia de Jujuy que el día de hoy al ser Feriado Nacional por Decreto Presidencial es DÍA NO LABORABLE y por lo tanto NO SE DEBERÍA CONCURRIR A PRESTAR SERVICIOS. Vamos a rechazar cualquier tipo de represalias contra los municipales que no asistan a trabajar y en caso de que haya Intendentes, Comisionados Municipales o cualquier tipo de funcionarios que obliguen o que tomen cualquier tipo de represalias, desde el SEOM Jujuy vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance y vamos a denunciarlos tanto en el Ministerio de Trabajo como en los medios de prensa locales y provinciales.

Comisión Directiva del SEOM-Jujuy

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) expresamos nuestro más enérgico repudio al atentado sobre la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigimos una investigación que dé con los autores intelectuales de este ataque a la democracia.

Nos declaramos en estado de alerta y movilización y hacemos un llamado a todas las centrales sindicales a convocar al pueblo a las calles.

La defensa de la democracia debe ser nuestra prioridad.

La violencia política es un límite al que la sociedad Argentina le dijo Nunca Más.

Ganar las calles en unidad para defender la democracia.

También desde las organizaciones feministas la Asamblea Ni Una Menos expresó: «Repudiamos con toda la fuerza al atentado a CFK. Es el odio intentando eliminarla y una imagen explícita para disciplinarnos a todes. Llamamos a movilizarnos, a estar atentes, a exigir el esclarecimiento. Basta de odio fascista hacia nuestros deseos y decisiones»

«Repudiamos el intento de magnicidio de la Vicepresidenta y ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos hechos de violencia son un grave atentado contra la democracia de nuestro país» publicó la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.

Desde la organiación Pañuelos en Rebeldía afirmaron «los crímenes políticos fascistas y las amenazas tienen que ser repudiados desde nuestras izquierdas».

Pañuelos en Rebeldía repudiamos atentado contra Cristina. Estemos en las calles por el Nunca Más.

Solidaridad con Cristina y con los compas a quienes se pretende golpear con estos crímenes de odio, que somos todxs.

